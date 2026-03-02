search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

FCSB, ținta ironiilor după ce a ratat play-off-ul: cele mai tari meme-uri apărute pe internet

0
0
Publicat:

Chiar dacă a învins clar la Arad, 4-2 cu UTA, FCSB se vede nevoită să evolueze în a doua grupă valorică din Superliga, ceea ce înseamnă că se va lupta maximum pentru locul 7. Victoria celor de la FC Argeș pe terenul lui Dinamo (1-0) a năruit speranțele campioanei de a prinde locurile 1-6 la finalul sezonului regulat.

FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
Imaginea 1/10: FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off
FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off

Așa cum era de așteptat, ratarea play-off-ului de către gruparea roș-albastră, pentru prima dată în cei 11 ani de când s-a introdus acest sistem, a generat numeroase ironii din partea adversarilor pe rețelele sociale. Rapidiștii, dinamoviștii și fanii Universității Craiova au postat o mulțime de meme-uri la adresa rivalilor de la FCSB.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
digi24.ro
image
Iranienii din București au sărbătorit în parc moartea ayatollahului Khamenei | FOTO
stirileprotv.ro
image
Ostilități în creștere în Orient. Trump: Am eliminat 48 de lideri iranieni. Pentagonul confirmă că 3 americani au murit. Iranul atacă furibund
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
mediafax.ro
image
Cazul Sepsi le dă fiori celor de la FCSB: au terminat sezonul regular pe 7, apoi au retrogradat! Câte puncte aveau covăsnenii
fanatik.ro
image
Cum s-a îndrăgostit elevul Emmanuel Macron de Brigitte, profesoara sa de franceză: „Suntem ciudați, dar autentici!”. La Amiens, pe urmele cuplului căruia nu îi pasă de convenții
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Emiratele Arabe vor acoperi cheltuielile cu cazarea, masa și zborurile reprogramate pentru turiștii blocați
antena3.ro
image
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
observatornews.ro
image
Surpriză la Survivor! Doi concurenți noi vor intra în tribul Faimoșilor. Cine sunt
cancan.ro
image
Cum poți obține bani în plus la pensie dacă ai lucrat sâmbăta înainte de 89? Te poți pensiona mai repede?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Munca zilieră în 2026: domeniile în care poți lucra, plata minimă și obligațiile legale ale angajatorilor
playtech.ro
image
Statul, dator la stat: patru ministere au strâns datorii de zeci de milioane la ANAF. Topul orașelor și comunelor aflate pe ”lista rușinii”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Statul goleşte cardurile românilor în martie 2026, anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă dar mulți nu reușesc!
actualitate.net
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Andrew Mountbatten Windsor, GettyImages (3) jpg
Practicile sale sexuale au îngenuncheat monarhia. ”Prințul pervers” șochează cu un nou tupeu maxim
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Nu se mai ascunde! Unde a fost văzută și cine a însoțit-o pe Prințesa Beatrice după arestarea tatălui ei, fostul prinț Andrew

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Care dintre cei 4 bărbați nu va cădea din copac?