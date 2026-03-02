FCSB, ținta ironiilor după ce a ratat play-off-ul: cele mai tari meme-uri apărute pe internet

Chiar dacă a învins clar la Arad, 4-2 cu UTA, FCSB se vede nevoită să evolueze în a doua grupă valorică din Superliga, ceea ce înseamnă că se va lupta maximum pentru locul 7. Victoria celor de la FC Argeș pe terenul lui Dinamo (1-0) a năruit speranțele campioanei de a prinde locurile 1-6 la finalul sezonului regulat.

→ Imaginea 1/10: FCSB, ironizată după ce a ratat calificarea în play-off

Așa cum era de așteptat, ratarea play-off-ului de către gruparea roș-albastră, pentru prima dată în cei 11 ani de când s-a introdus acest sistem, a generat numeroase ironii din partea adversarilor pe rețelele sociale. Rapidiștii, dinamoviștii și fanii Universității Craiova au postat o mulțime de meme-uri la adresa rivalilor de la FCSB.