FCSB încheie în genunchi sezonul regulat. Părăsită de suporteri, campioana s-a făcut de râs cu U Cluj

FCSB a retrăit coșmarul clujean sâmbătă seară, pe Arena Națională. După ce CFR s-a distrat cu campioana în urmă cu câteva etape, învingând cu 4-1, acum a venit rândul celor de la Universitatea să plece cu toate punctele de pe terenul roș-albaștrilor, în urma unui succes clar, 3-1.

Fără șanse de a mai prinde play-off-ul, FCSB a început bine partida, având avantaj după doar 10 minute, când Stoianov a înscris în propria poartă încercând să respingă o centrare a lui Joao Paulo. Însă bucuria campioanei a durat doar un sfert de oră, oaspeții egalând prin Mendy, după ce Macalou s-a distrat cu defensiva gazdelor.

În buza pauzei, Universitatea Cluj a punctat din nou, după o fază lucrată tot de Macalou, jucător considerat prea slab să facă parte din lotul FCSB. Acesta a reușit o pasă magistrală către Lukic, iar golgheterul la zi din Superliga nu l-a iertat pe Popa: 1-2. Campioana a fost aproape să egaleze, trasorul lui Dawa lovind bara, astfel că oaspeții au intrat în avantaj la vestiare.

Ardelenii s-au distrat în partea secundă, distanțându-se la două goluri după ce cuplul Mendy - Macalou a făcut șah-mat apărarea celor de la FCSB, cu ultimul în rol de marcator. FCSB nu a mai reușit să se apropie de poarta adversă, în timp ce clujenii au ratat trei mari ocazii, astfel că la final pe tabelă a rămas scorul de 1-3.

Grație acestui rezultat, elevii lui Bergodi urcă momentan pe podium în Superliga, în timp ce FCSB nu mai poate scăpa locul 7. Pentru campioană, urmează în play-out întâlnirea cu Metaloglobus. Iar cum sâmbătă seară au asistat doar vreo 5.000 de suporteri, probabil că la duelurile următoare va bate vântul și mai tare în tribune.

FCSB - U Cluj 1-3

Arena Națională, București

Au marcat: Stanojev 10 (autogol) / Mendy 24, Lukic 40, Macalou 57