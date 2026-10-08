 Cicinho, de la alcoolism la credință. Fostul star de la Real Madrid spune că l-a văzut pe Iisus pe teren | adevarul.ro
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Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, invitat la Interviurile „Adevărul”

Cicinho, de la alcoolism la credință. Fostul star de la Real Madrid spune că l-a văzut pe Iisus pe teren

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Cicinho a avut o carieră zbuciumată. Fundașul brazilian era considerat, în urmă cu aproape două decenii, unul dintre jucătorii care puteau ajunge la cel mai înalt nivel și chiar să ducă mai departe tradiția marilor fundași dreapta ai Braziliei.

Cicinho a avut o carieră zbuciumată
Cicinho a avut o carieră zbuciumată Foto: Getty Images

Astăzi, viața lui arată însă complet diferit: după aproape 20 de ani în care s-a confruntat cu dependența de alcool, fostul fotbalist nu mai consumă băuturi alcoolice și s-a dedicat credinței, devenind pastor evanghelic.

O carieră în plină ascensiune

Înainte să ajungă în Spania, Cicinho atrăsese atenția prin evoluțiile de la Sao Paulo. Prestatiile sale au fost atât de apreciate încât Manchester United, prin Sir Alex Ferguson, a încercat să-l convingă să vină în Anglia. Brazilianul nu a luat imediat o decizie și a ales, în cele din urmă, varianta Real Madrid.

Transferul pe Santiago Bernabeu părea să fie începutul unei cariere uriașe. La Madrid, Cicinho avea în vestiar mai mulți brazilieni importanți, printre care Ronaldo, Robinho, Julio Baptista și Roberto Carlos. Contextul părea ideal pentru ca fundașul să facă pasul către fotbalul de top.

Lucrurile nu au evoluat însă așa cum se aștepta

Cicinho a rămas la Real Madrid doar două sezoane și a bifat 26 de apariții pentru formația spaniolă. După plecarea de pe Bernabeu, cariera sa a intrat treptat pe o pantă descendentă, iar ultimii ani l-au găsit departe de fotbalul de elită. A ajuns inclusiv la Brasiliense, echipă din eșalonul al patrulea al fotbalului brazilian.

În 2018, Cicinho a decis să se retragă din activitate. Doi ani mai târziu, fostul fundaș a vorbit deschis despre problema care i-a afectat cariera și viața personală. Dependența de alcool l-a urmărit timp de aproape două decenii și a fost una dintre principalele sale lupte după perioada în care era considerat un mare talent al fotbalului brazilian.

L-a văzut pe Iisus când era beat

Aproape niciodată nu ieşeam în oraş pentru că erau paparazzi peste tot în Madrid. Aşa că beam acasă cu prietenii mei. M-am antrenat beat şi mintea îmi juca feste de multe ori. L-am văzut pe Iisus după ce am băut 18 caipirinha şi 14 beri!”, explica fostul apărător brazilian, în 2020.

Astăzi, Cicinho are un stil de viață total diferit

La 46 de ani, Cicinho pare să fi lăsat în urmă una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Fostul fotbalist brazilian a avut parte de sprijin constant din partea soției sale, Marry, alături de care are o fiică, Eloah. Fostul fundaș a înțeles, la un moment dat, că problemele care îi afectaseră cariera puteau ajunge să aibă consecințe și asupra vieții de familie. Marry i-a rămas alături în perioada complicată și l-a ajutat să facă schimbarea care i-a transformat complet existența.

În prezent, brazilianul s-a apropiat de religie și a devenit pastor evanghelic. Activitatea sa nu se limitează la biserică: oferă sprijin spiritual oamenilor aflați în situații dificile, îi vizitează pe cei bolnavi și încearcă să îi ajute pe cei care trec prin momente complicate, conform Marca.

Privind în urmă, Cicinho poate considera că a avut o carieră importantă, chiar dacă nu a atins nivelul pe care mulți îl anticipau pentru el. A cucerit șase trofee, printre care Copa Libertadores și Campionatul Mondial al Cluburilor cu Sao Paulo, titlul în La Liga cu Real Madrid, Copa Italia cu AS Roma și Cupa Confederațiilor alături de naționala Braziliei.

Pentru reprezentativa Selecao, fostul fundaș a evoluat de 15 ori și a marcat un gol. Cariera sa internațională și trofeele câștigate rămân dovezi ale talentului pe care l-a avut, chiar dacă problemele personale l-au împiedicat să își atingă întregul potențial.

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