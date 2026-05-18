Fotbalistul devenit pastor evanghelic după ce s-a înecat în alcool: „Am 33 de tatuaje, dar mi-am făcut doar opt treaz”

Fost jucător la Real Madrid și AC Roma, Cicinho și-a încheiat cariera în 2013, la Sivvaspor, în Turcia. Acum, vorbește sincer despre patima care i-a pus viața în pericol. El și-a deschis sufletul într-un interviu în care a povestit aspecte uluitoare.

„Am început să beau la 13 ani la o petrecere și m-am îndrăgostit de asta. Așa am trăit fotbalul: câștigând bani pentru distracție. Am 33 de tatuaje, dar mi-am făcut doar opt treaz”, a spus sud-americanul pentru gazzetta.it.

Cicinho spune că a fost introdus în lumea berii la o petrecere cu prietenii și de acolo nu s-a mai oprit până la 32 de ani: „Cu cât îmbătrâneam și cu cât câștigam mai mult, cu atât beam mai mult. La Roma, am stabilit un record într-o singură zi: 70 de beri, 15 caipirinha și două pachete de țigări”.

S-a rupt de trecut. Și-a făcut 25 de tatuaje în timp ce era beat „pentru că mi-era frică de ace și nu voiam să simt durere”. În 2007, a ajuns la Roma după o convorbire pe Skype cu Totti, simbolul clubului.

Convins. Cicinho a sosit de la Real Madrid cu o problemă la genunchi și cu o alcoolemie mare. Vila sa din Casal Palocco a devenit curând scena petrecerilor până la ora patru dimineața: „La opt mă trezeam și mă ducea la antrenament”.

A descoperit și o formă de depresie, pe care a tratat-o ​​cu ajutorul soției sale. Astăzi, Cicinho locuiește în São Paulo, este comentator TV. Nu a mai băut de 14 ani, iar acum zece luni și-a început și călătoria ca pastor evanghelic.