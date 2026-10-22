Inter a obținut în 10 oameni prima victorie din Liga Campionilor! Cristi Chivu, dur criticat de italieni: „Nu pare să fie echipa lui!”

Inter s-a impus la limită, scor 1-0, în duelul cu Șahtior Donețk, disputat în cadrul etapei a treia din UEFA Champions League.

Cristi Chivu Foto: EPA

Au câștigat duelul în inferioritate numerică

După două înfrângeri consecutive în primele runde, formația pregătită de Cristi Chivu avea nevoie disperată de un succes pentru a rămâne în cursa pentru un loc în Top 8. Italienii au început în forță întâlnirea, însă jocul lor a pierdut din intensitate pe măsură ce minutele au trecut. Situația s-a complicat și mai mult în minutul 68, când Bastoni a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben în decurs de numai două minute, lăsându-și echipa în zece oameni. În ciuda inferiorității numerice, Inter a dat lovitura în minutul 77. Carlos Augusto a înscris golul decisiv după o pasă oferită de Henrikh Mkhitaryan, introdus de Chivu pe teren cu doar câteva zeci de secunde înainte. În ultimele minute, elevii lui Cristi Chivu au gestionat avantajul și au rezistat presiunii adversarilor, obținând astfel prima victorie și primele puncte în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Cum a fost notat Cristi Chivu de către presa din Italia?

TuttoMercatoWeb i-a acordat nota 6 lui Cristi Chivu: „După două înfrângeri, era nevoie disperată de o victorie în Liga Campionilor. Primele minute au fost încurajatoare, dar următoarea oră de joc a echipei sale a fost îngrijorătoare. A încercat schimbări, iar eliminarea lui Bastoni a complicat lucrurile, dar din fericire l-a avut la dispoziție pe polivalentul Carlos Augusto. Nu a fost o prestație convingătoare, dar victoria era cea mai importantă. S-a văzut și caracterul!”.

Și FCInter1908 i-a acordat același calificativ, 6, antrenorului român: „Încearcă să scape de complexul Ligii Campionilor, dar echipa pare să sufere din punct de vedere mental din cauza lipsei rezultatelor în cea mai importantă competiție. Inter începe bine, dar se stinge repede, iar în repriza secundă devine nervoasă și precipitată. Mai este de lucru pentru a transfera siguranța din campionat în Liga Campionilor, dar este mai bine să facă acest lucru având aceste trei puncte în cont!”.

Leggo a avut mai multă încredere în Cristi Chivu. Italienii au evidențiat fapul că Inter a finalizat duelul fără gol încasat și l-au notat pe Chivu cu 6.5: „Revine la victorie în Liga Campionilor la aproape un an de la succesul cu Kairat, scor 2-1, de această dată învingând la limită Șahtior Donețk, grație unui gol marcat în ultimul sfert de oră. Alte două aspecte pozitive: experimentul cu Bastoni în centrul apărării, care merită repetat, și primul meci fără gol primit în Liga Campionilor. A revenit!”.

Același calificativ, 6.5, a primit tehnicianului român și de la FCInterNews, care nu s-a ferit de cuvinte: „O primă repriză dezamăgitoare, ca să nu spunem mai mult. Nici nu pare să fie echipa lui: lentă, pasivă, previzibilă, fără legături între compartimente. În repriza secundă, reușește să-i redea puțină vitalitate, însă haosul continuă să domine. Primele trei schimbări dau un impuls echipei, afectată de eliminarea lui Bastoni. Antrenorul reacționează prin trecerea la un sistem 4-4-1, iar norocul, venit prin Mkhitaryan, proaspăt introdus pe teren, îi aduce golul extrem de important al lui Carlos Augusto, care valorează trei puncte obținute cu mari sacrificii. Probabil că Inter va fi eliminată din Liga Campionilor, dar nu astăzi!”.