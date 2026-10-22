 Inter a obținut în 10 oameni prima victorie din Liga Campionilor! Cristi Chivu, dur criticat de italieni: „Nu pare să fie echipa lui!” | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Inter a obținut în 10 oameni prima victorie din Liga Campionilor! Cristi Chivu, dur criticat de italieni: „Nu pare să fie echipa lui!”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Inter s-a impus la limită, scor 1-0, în duelul cu Șahtior Donețk, disputat în cadrul etapei a treia din UEFA Champions League.

Cristi Chivu
Cristi Chivu Foto: EPA

Au câștigat duelul în inferioritate numerică

După două înfrângeri consecutive în primele runde, formația pregătită de Cristi Chivu avea nevoie disperată de un succes pentru a rămâne în cursa pentru un loc în Top 8. Italienii au început în forță întâlnirea, însă jocul lor a pierdut din intensitate pe măsură ce minutele au trecut. Situația s-a complicat și mai mult în minutul 68, când Bastoni a fost eliminat după ce a încasat al doilea cartonaș galben în decurs de numai două minute, lăsându-și echipa în zece oameni. În ciuda inferiorității numerice, Inter a dat lovitura în minutul 77. Carlos Augusto a înscris golul decisiv după o pasă oferită de Henrikh Mkhitaryan, introdus de Chivu pe teren cu doar câteva zeci de secunde înainte. În ultimele minute, elevii lui Cristi Chivu au gestionat avantajul și au rezistat presiunii adversarilor, obținând astfel prima victorie și primele puncte în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Cum a fost notat Cristi Chivu de către presa din Italia?

TuttoMercatoWeb i-a acordat nota 6 lui Cristi Chivu: „După două înfrângeri, era nevoie disperată de o victorie în Liga Campionilor. Primele minute au fost încurajatoare, dar următoarea oră de joc a echipei sale a fost îngrijorătoare. A încercat schimbări, iar eliminarea lui Bastoni a complicat lucrurile, dar din fericire l-a avut la dispoziție pe polivalentul Carlos Augusto. Nu a fost o prestație convingătoare, dar victoria era cea mai importantă. S-a văzut și caracterul!”.

Și FCInter1908 i-a acordat același calificativ, 6, antrenorului român: „Încearcă să scape de complexul Ligii Campionilor, dar echipa pare să sufere din punct de vedere mental din cauza lipsei rezultatelor în cea mai importantă competiție. Inter începe bine, dar se stinge repede, iar în repriza secundă devine nervoasă și precipitată. Mai este de lucru pentru a transfera siguranța din campionat în Liga Campionilor, dar este mai bine să facă acest lucru având aceste trei puncte în cont!”.

Leggo a avut mai multă încredere în Cristi Chivu. Italienii au evidențiat fapul că Inter a finalizat duelul fără gol încasat și l-au notat pe Chivu cu 6.5: „Revine la victorie în Liga Campionilor la aproape un an de la succesul cu Kairat, scor 2-1, de această dată învingând la limită Șahtior Donețk, grație unui gol marcat în ultimul sfert de oră. Alte două aspecte pozitive: experimentul cu Bastoni în centrul apărării, care merită repetat, și primul meci fără gol primit în Liga Campionilor. A revenit!”.

Același calificativ, 6.5, a primit tehnicianului român și de la FCInterNews, care nu s-a ferit de cuvinte: „O primă repriză dezamăgitoare, ca să nu spunem mai mult. Nici nu pare să fie echipa lui: lentă, pasivă, previzibilă, fără legături între compartimente. În repriza secundă, reușește să-i redea puțină vitalitate, însă haosul continuă să domine. Primele trei schimbări dau un impuls echipei, afectată de eliminarea lui Bastoni. Antrenorul reacționează prin trecerea la un sistem 4-4-1, iar norocul, venit prin Mkhitaryan, proaspăt introdus pe teren, îi aduce golul extrem de important al lui Carlos Augusto, care valorează trei puncte obținute cu mari sacrificii. Probabil că Inter va fi eliminată din Liga Campionilor, dar nu astăzi!”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nou dosar pentru Călin Georgescu: I-ar fi cerut unui cunoscut să-i caute microfoanele puse de DIICOT în casă
digi24.ro
image
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță își încheie mandatul cu o mare minciună. Ex-ministrul USR s-a lăudat că a deblocat drumul expres Târgu Jiu-Craiova, dar este contrazis chiar de foștii săi subalterni: „Nu s-a semnat nimic”/„Minte cu nerușinare”
gandul.ro
image
Elena Udrea aruncă bomba! Cristela Georgescu, posibilă candidată la prezidențiale. Ce susținere ar primi
mediafax.ro
image
Neluțu Varga, replică în forță pentru Mihai Stoica după declarațiile despre CFR Cluj și echipele în insolvență. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Cookie-urile” lui Călin Georgescu: Cum a încălcat fostul candidat la funcția de președinte legislația GDPR și de ce l-au pus judecătorii să plătească
libertatea.ro
image
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Manchester United și-a ales noul antrenor, după umilința din UEFA Champions League
digisport.ro
image
24 de vieți pierdute în accidente cu trotinete. Denis avea 13 ani și nu purta cască. A murit după trei săptămâni de comă, în urma unei căzături
click.ro
image
Cu cât ar trebui să crească pensiile în 2027, dacă se respectă legea actuală. Calcule pentru majorarea cu rata inflației
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
A primit 49 de oferte de muncă după un mesaj publicat pe LinkedIn: "E stresant să fii șomer"
observatornews.ro
image
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
cancan.ro
image
Zi decisivă pentru pensionari. CCR decide azi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională
newsweek.ro
image
„Regina voleiului” a publicat imagini incendiare: „Ești un înger!”
prosport.ro
image
Românii care ar putea fi cei mai afectați de noul calcul al impozitului pe locuință. Cine riscă să plătească sume uriașe
playtech.ro
image
1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său preferat din SuperLigă. FCSB e așteptată la negocieri
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
”Șomerul” din România care încasează 120.000 € pe an: ”Nu mă încântă banii”
digisport.ro
image
Sandviș cu salată de ouă și maioneză, o idee simplă pentru un mic dejun savuros
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată fiica Dianei Șoșoacă. Thais s-a transformat într-o domnișoară superbă, ce i-a urat mama ei în ziua în care a împlinit 14 ani
romaniatv.net
image
Horoscop 22 octombrie 2026. Cine își face singur norocul și cine pierde o ocazie din prea multă încăpățânare? Joi aduce un test pentru toate zodiile
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China
click.ro
image
Sandra Mutu a dezvăluit cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine: „Cu ea nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere”
click.ro
image
Cele 3 zodii pentru care se întrezărește luminița de la capătul tunelului. Weekendul vine cu rezolvări la probleme grave pentru acești nativi
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Susan Dell colaj jpg
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Arsinoe
Orașul antic din Grecia, care poartă numele unei faimoase regine a Egiptului, cercetat de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Ne leagă multe pahare”. Mihai Bobonete, dezvăluiri despre Andi Moisescu și „Românii au talent”. Cum este actorul în rolul de tată
image
Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China

OK! Magazine

image
Cum a ajuns apropiata lui Trump, soția magnatului Dell, să fie bănuită că e extraterestră? Așa arăta Susan în 2008