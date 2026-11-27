Lucrările pe Autostrada Sibiu-Făgăraș (A13) avansează pe toate cele patru loturi, iar două dintre acestea au depășit pragul de 56% din stadiul fizic de execuție. Constructorul turc Makyol are mobilizate sute de persoane și utilaje pe șantierele celor 68 de kilometri de autostradă, care trebuie finalizați în anul 2028.

Cel mai mare progres a fost înregistrat pe tronsonul 3, Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus, unde lucrările au ajuns la 56,86%. Pe cei 17,61 kilometri sunt mobilizați 400 de muncitori și 180 de utilaje, care lucrează inclusiv la structura pasajului din zona nodului rutier Sâmbăta de Sus, potrivit directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

Un stadiu fizic de 56,10% a fost raportat pe tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,92 kilometri. Aici, 250 de muncitori și 80 de utilaje sunt implicate în lucrările la structuri, sistemele de evacuare a apelor pluviale și terasamente.

Pe tronsonul 4, Sâmbăta de Sus – municipiul Făgăraș, lucrările au ajuns la 48,54%. Șantierul are mobilizați 300 de muncitori și 200 de utilaje, care execută lucrări la structuri, terasamente și relocări de utilități. Potrivit lui Cristian Pistol, în mai multe puncte de pe traseu a fost deja așternut asfalt. Contractul include și un drum de legătură cu DN1, cu o lungime de 5,65 kilometri.

Cel mai redus stadiu de execuție este pe tronsonul 1, Boița – Avrig, unde progresul a ajuns la 29,46%. Pe cei 14,25 kilometri lucrează 323 de muncitori și 56 de utilaje, la terasamente și poduri. În zona Boița va fi construit și nodul rutier care va asigura conexiunea dintre A13, Autostrada A1 și DN7.

Termenul de finalizare pentru toate cele patru loturi este anul 2028. Foto: captură video Facebook

Autostrada Sibiu-Făgăraș, finanțată prin Programul Transport 2021-2027

Cele patru contracte, cu o valoare totală de 6,4 miliarde de lei, fără TVA, sunt finanțate prin Programul Transport 2021-2027 și sunt executate de constructorul turc Makyol. Termenul de finalizare pentru toate cele patru loturi este anul 2028.

Cristian Pistol susține că proiectul este important pentru dezvoltarea economică a regiunilor traversate, prin atragerea investițiilor și crearea de locuri de muncă.

„O autostradă se construieşte peste mandate şi peste guverne. Important este ca ritmul să nu se oprească. Pentru Sibiu, Ţara Făgăraşului şi Braşov, A13 înseamnă investiţii şi locuri de muncă mai aproape de casă. Pentru România,' înseamnă legătura dintre centrul Transilvaniei, Muntenia şi Moldova, pe autostradă”, a transmis directorul general al CNAIR.