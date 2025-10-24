search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Celebra tenismenă a golit halbele la Oktoberfest. Cu berea pe cap, tânăra i-a lăsat pe toți cu gurile căscate. Fanii au reacționat imediat

Publicat:

Eva Lys, jucătoarea germană de tenis cu origini ucrainene, a profitat de o mică pauză competițională pentru a se relaxa la celebrul Oktoberfest din München.

Eva Lys, la Oktoberfest Foto/Instagram
Eva Lys, la Oktoberfest Foto/Instagram

După turneul de la Beijing, unde a ajuns până în sferturile de finală, fiind învinsă de Coco Gauff cu 2-0, sportiva de 23 de ani, aflată pe locul 50 WTA, s-a întors acasă pentru scurt timp, după o călătorie de peste 7.700 de kilometri.

Revenirea în Germania nu a durat însă mult. În doar câteva zile, Lys a fost din nou pe drumuri, participând la turneul din Tokyo, unde a fost eliminată în turul al doilea de Victoria Mboko, scor 1-6, 1-6.

Pe rețelele de socializare, Eva a împărtășit câteva fotografii de la Oktoberfest, purtând un costum tradițional bavarez și ținând în mână o halbă de bere de un litru. Imaginile au strâns numeroase aprecieri din partea fanilor, impresionați de energia sa molipsitoare, zâmbetul larg și ținuta elegantă.

„Mă bucur să văd o sportivă trăindu-și viața, autentic și încrezătoare!”/

„Arăți precum o adevărată bavareză, îți transmitem dragoste din Munchen!”/

„Eva joacă tenis pentru a putea bea mai multă bere. Haha, ești tare!”/

„Mereu arăți de parcă îți trăiești viața în cel mai tare mod. Te distrezi pe cinste!”, au fost câteva dintre reacțiile internauților.

Eva Lys, clasată în prezent pe locul 50 mondial, continuă să își consolideze poziția în circuitul WTA. Deși nu a cucerit încă un titlu important, sportiva germană demonstrează constanță și ambiție, construindu-și treptat un nume printre jucătoarele de top. În același timp, știe să găsească un echilibru între antrenamentele solicitante și clipele de destindere.

Deranjată de inegalitatea premiilor la Cincinnati 

Recent, Lys a atras atenția printr-o declarație critică legată de inegalitatea premiilor oferite la turneele de la Cincinnati, unde câștigătorii Iga Świątek și Carlos Alcaraz au fost recompensați diferit, în ciuda performanțelor similare.

„Ambii au jucat câte 12 zile, ambii au jucat meciuri de 3 seturi în aceste 12 zile. Nu au fost plătiți în același mod!”, admitea Eva Lys, pe rețelele de socializare.

La scurt timp după reacțiile stârnite, jucătoarea germană a revenit cu un nou mesaj în mediul online: „E amuzant, și totodată îngrijorător, să văd câți bărbați s-au simțit ofensați de ultima mea postare!”.

Sport

