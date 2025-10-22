Anna Kournikova rupe tăcerea după mai bine de 3 ani. Imaginea postată de fosta vedetă a tenisului

Una dintre cele mai discrete figuri din sportul mondial, Anna Kournikova, a reapărut public după o lungă perioadă de 3 ani de absență. La 44 de ani, fosta vedetă a tenisului a postat pe rețelele sociale o fotografie de familie care a stârnit instant o mulțime de reacții.

Anna Kournikova s-a lăsat fotografiată, împreună cu cei trei copii pe care îi are cu Enrique Iglesias, îmbrăcați în costume tematice de Halloween. Imaginea este prima în care fosta sportivă apare, după mai bine de 3 ani de pauză, iar postarea a adunat imediat mii de comentarii și aprecieri pe rețelele sociale.

Fanii au fost fascinați nu doar de apariția surpriză, ci și de asemănarea izbitoare dintre copii și părinții lor. Fetele seamănă tot mai mult cu mama lor, în timp ce băiatul, Nicholas, este copia fidelă a celebrului artist spaniol.

„Sunt mini-versiunile voastre”, a fost unul dintre cele mai apreciate comentarii.

Ultima postare a Annei Kournikova pe rețelele sociale

Deși Anna a mai fost activă pe internet în trecut, ultima ei postare în care apărea și ea este din 2021. În iunie 2024, publicase o fotografie cu Enrique și copiii, cu ocazia Zilei Tatălui, însoțită de un mesaj emoționant:

„La mulți ani de Ziua Tatălui, iubitul meu @enriqueiglesias! Și tuturor taților!”, a scris atunci Anna Kournikova pe pagina personală de Instagram.