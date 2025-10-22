Bernadette Szocs rupe tăcerea! Motivul pentru care nu vrea să își facă o relație

Cea mai valoroasă jucătoare de tenis de masă a României, Bernadette Szocs, a vorbit deschis despre alegerea de a nu fi implicată într-o relație. La 30 de ani, sportiva legitimată la Steaua București se concentrează exclusiv pe carieră.

Szocs este în prezent pe locul 19 în clasamentul mondial, fiind cea mai bine clasată jucătoare non-asiatică într-un sport dominat autoritar de China. Toate adversarele aflate în fața ei în ierarhie sunt asiatice.

Recent, Bernadette a cucerit medalia de argint la Campionatul European pe echipe cu naționala României, adăugând un nou trofeu în palmaresul impresionant care mai include și o medalie de argint la Campionatul Mondial, în proba de dublu feminin.

Bernadette Szocs: ”Nu vreau să-mi fure cineva inima”

Cu o ascensiune constantă și o determinare de fier, Bernadette Szocs demonstrează că succesul se construiește cu sacrificii. Iar ea este dispusă să le facă, fără ezitare.

”Nu vreau să-mi fure cineva inima pentru că iubesc prea mult ceea ce fac și, când ești într-o relație, trebuie să împarți timpul, iar eu, în momentul de față, am un țel.

Îmi doresc să reușesc în sport și momentan vreau să mă focusez. Pentru că astăzi sunt în cea mai bună formă a mea. Am și ambiție, am și putere și energie. Sunt pregătită pentru drumul ăsta pe care-l am în sport și nu aș vrea să ies pe alt drum, momentan”, a spus Bernadette Szocs pentru I AM SPORT MAGAZINE.