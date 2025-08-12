Campioana de la Roland Garros care vrea să participe la Insula Iubirii

Coco Gauff (21 de ani, 2 WTA) s-a calificat în turul al 3-lea de la Cincinnati, după ce duminică s-a impus în fața chinezoaicei Xinyu Wang (23 de ani, 37 WTA) cu scorul 6-3, 6-2.

Câștigătoarea Roland Garros se va duela în următoarea fază cu Dayana Yastremska (25 de ani, 31 WTA), care s-a impus în fața lui Viktoriya Tomova (30 de ani, 102 WTA) cu scorul de 6-4, 2-6, 6-2, în turul secund.

La finalul partidei, Coco Gauff și-a surprins toți fanii atunci când a recunoscut că, deși disciplina ei și-a spus cuvântul prin performanțele atinse, mai are momente când face exces de social media.

Mai mult de atât, adolescenta care se întâmplă să se situeze pe locul 2 în clasamentul mondial la tenis feminin, a recunoscut că este obsedată de Insula Iubirii, emisiunea care a făcut furori la nivel global.

Tânăra și-a sters aplicația X (fostul Twitter) din acest motiv.

„A trebuit să șterg Twitter-ul săptămâna trecută pentru că eram prea implicată în Insula Iubirii. Îmi apăreau acolo toate dramele din Insula Iubirii. Mi-am dat seama că, ok, devin prea dependentă așa că acuma nu mai am Twitter pe telefon.

A început să îmi placă sezonul trecut. Sezonul acesta, am reușit să mă uit de la început. Am avut o adicție foarte puternică, începută chiar în jurul French Open. Era primul lucru la care mă uitam dimineața, când mă trezeam în Europa, la 6, să mă uit la Insula Iubirii și nu puteam să îmi folosesc telefonul pentru că nu voiam spoilere!”, a explicat Gauff, citată de tennis.com.

„Am vrut să organizez un joc unde să ne combinăm!”

„Am fost la o petrecere de vizionare a Insulei Iubirii. Sunt în 2 grupuri de Insula Iubirii. Am găzduit o petrecere de vizionare. A fost o obsesie rea.

Mă gândeam să fac, dacă aș fi avut timp, un joc de genul Insulei Iubirii cu prietenii mei unde trebuia să ne îmbrăcăm și să ne combinăm. Aveam totul planificat, dar nu am avut timp să îl fac între Wimbledon și prezent. Poate sezonul viitor!”, a adăugat sportiva în vârstă de 21 de ani.

„Le-am spus prietenilor că vreau să particip!”

Coco Gauff a recunosut că și-ar dori să participe într-un astfel de format, însă planurile sale de viitor nu se intersectează cu acest stil de viață.

„Sincer, dacă aș fi fost singură, atunci da. Le-am spus prietenilor că vreau să fiu distribuită. Niciodată nu m-ar include în show, dar da, dacă nu aș juca tenis, aș face-o. Mi se pare atât de distractiv să fii în vacanță în Fiji!”, a încheiat Coco.