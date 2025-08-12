search
Marți, 12 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Campioana de la Roland Garros care vrea să participe la Insula Iubirii

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Coco Gauff (21 de ani, 2 WTA) s-a calificat în turul al 3-lea de la Cincinnati, după ce duminică s-a impus în fața chinezoaicei Xinyu Wang (23 de ani, 37 WTA) cu scorul 6-3, 6-2.

Coco Gauff (21 de ani, 2 WTA) Foto/Instagram
Coco Gauff (21 de ani, 2 WTA) Foto/Instagram

Câștigătoarea Roland Garros se va duela în următoarea fază cu Dayana Yastremska (25 de ani, 31 WTA), care s-a impus în fața lui Viktoriya Tomova (30 de ani, 102 WTA) cu scorul de 6-4, 2-6, 6-2, în turul secund.

La finalul partidei, Coco Gauff și-a surprins toți fanii atunci când a recunoscut că, deși disciplina ei și-a spus cuvântul prin performanțele atinse, mai are momente când face exces de social media.

Mai mult de atât, adolescenta care se întâmplă să se situeze pe locul 2 în clasamentul mondial la tenis feminin, a recunoscut că este obsedată de Insula Iubirii, emisiunea care a făcut furori la nivel global.

Tânăra și-a sters aplicația X (fostul Twitter) din acest motiv.

„A trebuit să șterg Twitter-ul săptămâna trecută pentru că eram prea implicată în Insula Iubirii. Îmi apăreau acolo toate dramele din Insula Iubirii. Mi-am dat seama că, ok, devin prea dependentă așa că acuma nu mai am Twitter pe telefon.

A început să îmi placă sezonul trecut. Sezonul acesta, am reușit să mă uit de la început. Am avut o adicție foarte puternică, începută chiar în jurul French Open. Era primul lucru la care mă uitam dimineața, când mă trezeam în Europa, la 6, să mă uit la Insula Iubirii și nu puteam să îmi folosesc telefonul pentru că nu voiam spoilere!”, a explicat Gauff, citată de tennis.com.

„Am vrut să organizez un joc unde să ne combinăm!”

„Am fost la o petrecere de vizionare a Insulei Iubirii. Sunt în 2 grupuri de Insula Iubirii. Am găzduit o petrecere de vizionare. A fost o obsesie rea. 

Mă gândeam să fac, dacă aș fi avut timp, un joc de genul Insulei Iubirii cu prietenii mei unde trebuia să ne îmbrăcăm și să ne combinăm. Aveam totul planificat, dar nu am avut timp să îl fac între Wimbledon și prezent. Poate sezonul viitor!”, a adăugat sportiva în vârstă de 21 de ani.

„Le-am spus prietenilor că vreau să particip!”

Coco Gauff a recunosut că și-ar dori să participe într-un astfel de format, însă planurile sale de viitor nu se intersectează cu acest stil de viață.

„Sincer, dacă aș fi fost singură, atunci da. Le-am spus prietenilor că vreau să fiu distribuită. Niciodată nu m-ar include în show, dar da, dacă nu aș juca tenis, aș face-o. Mi se pare atât de distractiv să fii în vacanță în Fiji!”, a încheiat Coco.

Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
digi24.ro
image
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
stirileprotv.ro
image
Fructul supranumit „ginsengul românesc” cu cu beneficii uriașe pentru sănătate. Conține de 10 ori mai multă VITAMINA C decât citricele
gandul.ro
image
METEO. Temperaturi neobișnuit de ridicate în primele zile ale lunii septembrie
mediafax.ro
image
Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit Georginei. Suma uriașă plătită de marele fotbalist
fanatik.ro
image
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
libertatea.ro
image
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
digi24.ro
image
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
gsp.ro
image
Moment cum rar se vede! Emma Răducanu a auzit un copil și s-a oprit în timpul jocului. Replica arbitrului a lăsat-o fără cuvinte
digisport.ro
image
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025
stiripesurse.ro
image
Cum se vor plăti pensiile private din Pilonul 2. Există o situație în care românii își vor putea scoate toți banii deodată
antena3.ro
image
Vremea 12 august - 8 septembrie. Temperaturi mai ridicate şi ploi puţine în prima lună de toamnă
observatornews.ro
image
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Îngrașă sau nu mâncatul după ora 18? Cătălina Preda, nutriționist: „Multă lume crede în acest mit” EXCLUSIV
playtech.ro
image
Subiecte Matematică BAC 2025 și barem, sesiunea de toamnă. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a XII-a de la toate profilele la bacalaureat 2025
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
digisport.ro
image
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…'
stiripesurse.ro
image
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
kanald.ro
image
Un meteorit care a lovit o casă s-a descoperit că este mai vechi decât Pământul și...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Contrast climatic, un anticiclon loveşte România. Elena Mateescu anunţă inversiuni termice
romaniatv.net
image
ANAF verifică cheltuielile românilor. Se ia în vizor o practică des întâlnită privind reducerea impozitului
mediaflux.ro
image
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
gsp.ro
image
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, într-o închisoare de maximă securitate. Era să fie omorâtă în penitenciar
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Cine pe cine a părăsit, de fapt
actualitate.net
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată
click.ro
image
Mitică Dragomir, 57 de ani de căsnicie. Ce îi face soția zi de zi: „Am avut un principiu și îl avem și acum”
click.ro
image
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani?
click.ro
Regele Felipe și Regina Letizia în Palma de Mallorca, Foto Profimedia (2) jpg
Regele Felipe și Regina Letizia își încep vacanța de vară „adevărată” și ultra-privată. Au ales țara care face concurență turistică Spaniei
okmagazine.ro
Emma Thompson la Oscar foto Profimedia jpg
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește
image
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată

OK! Magazine

image
Asta o să-i frângă inima Victoriei Beckham: fiul ei cel mare a făcut a doua nuntă, fără să invite pe nimeni din familie

Click! Pentru femei

image
Donald Trump a încercat s-o cucerească chiar în ziua în care a divorțat. Despre ce actriță e vorba?

Click! Sănătate

image
5 simptome care pot prezice scleroza multiplă cu până la 15 ani mai devreme