search
Joi, 2 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Gică Hagi, convins după trei decenii: România ar fi răpus-o pe Brazilia la Mondialul din 94. „Regele” a rămas cu un regret amar

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gică Hagi a dezvăluit care este cel mai mare regret al carierei sale, la echipa națională a României. Fostul căpitan al Generației de Aur consideră că ratarea calificării în semifinalele Cupei Mondiale din 1994 reprezintă cea mai mare dezamăgire trăită sub tricoul primei reprezentative.

Gică Hagi Foto/Getty
Gică Hagi Foto/Getty

La turneul final din SUA, România a reușit una dintre cele mai mari performanțe din istoria sa, eliminând Argentina în optimi, scor 3-2, într-un meci considerat printre cele mai spectaculoase din istoria Campionatelor Mondiale. În sferturi, tricolorii au fost foarte aproape de o calificare istorică în semifinale, însă au fost eliminați de Suedia după loviturile de departajare.

„E cel mai mare regret!”

Hagi a declarat că regretă și acum faptul că România a ratat duelul cu Brazilia din semifinale, echipă care îi avea în lot pe Dunga, Bebeto, Romario și Ronaldo. Fostul decar al naționalei este de părere că Generația de Aur avea valoarea necesară pentru a se lupta de la egal la egal cu marile puteri ale fotbalului mondial.

„(n.r. E vreun adversar de la Mondialul din 1994 pe care v-ați fi dorit să-l întâlniți și vă pare rău că nu ați avut ocazia?) Brazilia, toată. E cel mai mare regret. Noi toți ne vedeam acolo, simțeam că urma să fim în semifinală cu Brazilia. Voiam să jucăm cu brazilienii, cred că tactica ar fi fost la fel ca în celelalte meciuri mari, iar ca valoare eram pe acolo, aproape de brazilieni!”, spune Hagi, pentru iamsport.ro.

„Dar până la urmă am fost eliminați la penalty-uri. Ghinion!”  

Fostul căpitan al naționalei a declarat că o confruntare cu Brazilia ar fi semănat, din punctul său de vedere, cu meciul câștigat de România în fața Argentinei lui Batistuta.

Același lucru, da. Dar cu Argentina au fost tranziții mai multe. Altfel, cam pe acolo, da, același tip de meci. Unul foarte frumos. Noi ne apăram la mijlocul terenului, în treimea medie. Era greu să faci pressing pe căldurile alea, la patruzeci și ceva de grade. Mai ales să faci așa ceva din trei în trei zile! Trebuia să adaptăm tactica la condițiile de acolo, ceea ce noi am făcut, de aceea ne-a și mers foarte bine. Păcat de… Dar până la urmă am fost eliminați la penalty-uri. Ghinion!”, a mai adăugat Hagi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cel mai trist moment de la CM 2026: Sébastien Desabre, selecționerul RD Congo, șocat de anunțul făcut în direct
digi24.ro
image
Furtuna care a măturat Bucureștiul a fost cea mai puternică din ultimii 30 de ani. Specialiștii au numit-o „supercelulă”
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță, campanie de imagine la inundațiile din Capitală. După ce Gândul a scris că ministrul USR s-a dus la stația de metrou inundată în costum, cravată și pantofi luciosi, Miruță a revenit în pantaloni scurți și tricou și si-a pus oamenii să-i facă poze printre pompieri
gandul.ro
image
Un deținut reclamă la CCR o „anomalie” în Codul de Procedură Penală: „Legea îmi prelungește ILEGAL detenția”
mediafax.ro
image
El este noul șef de la Rapid. Are putere deplină în Giulești și decide totul în vestiar: „Nu prea poți să glumești cu el și să faci ce vrei tu”
fanatik.ro
image
Siegfried Mureșan prim-ministru sau alegeri anticipate, singurele variante acceptate de USR, care ar face alianță electorală cu PNL, anunță Dominic Fritz
libertatea.ro
image
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina
digi24.ro
image
VIRAL! Ea este considerată cea mai frumoasă fană de la Campionatul Mondial
gsp.ro
image
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
digisport.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și lămâie din doar 3 ingrediente. Rețeta fără drojdie, ouă și timp de dospire
click.ro
image
Ucraina refuză blindatele donate de o țară UE. Au costat o avere, dar au grave probleme tehnice: „Acum, în sfârșit, pot fi casate"
antena3.ro
image
Cea mai mare bancă din România a dat cea mai mare finanţare din istoria sa fraţilor Pavăl de la Dedeman. Pentru ce au luat banii
zf.ro
image
Sfârşit tragic pentru doi adolescenţi, lângă Gara Mediaş. Unul a murit pe loc, celălalt în drum spre spital
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
cancan.ro
image
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă antrenoare din România i-a înnebunit din nou pe fani: „Superbă”
prosport.ro
image
Când scăpăm de vremea rea. Furtunile şi fenomenele meteo extreme vor continua şi astăzi
playtech.ro
image
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un meci de la Cupa Mondială 2026
fanatik.ro
image
Vânzările de locuințe intră în raportările ANAF din iulie 2026. Ce declară notarii și când trebuie să depună proprietarul formular separat
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Florinel Coman și Denis Drăguș au zis ”DA” pentru transfer!
digisport.ro
image
Imagini din apartamentul Andreei Tonciu. Dormitorul ascunde o investiție de peste 10.000 de euro
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa în care s-a mutat Ileana Sterp după divorț. Este gard în gard cu mama Geta și e o splendoare. Amenajată în stil rustic, locuința este ceva ce rar vezi / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 2 iulie. Ziua în care acești nativi nu trebuie să ia deloc decizii
mediaflux.ro
image
Raportul medico-legal schimbă tot ce se știa! Adevăratul motiv pentru care a murit Radu Mărginean
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Reacția soției unui oligarh ucrainean după ce presupusa amantă a acestuia a rămas fără ambele picioare în explozia din Monaco
click.ro
image
Sara, fiica lui Brigitte Pastramă, s-a mutat cu iubitul ei la doar 18 ani. Cum a reacționat vedeta: „Copii mari, probleme mari”
click.ro
image
Adelina Pestrițu, revenire de senzație în televiziune după 10 ani! Cu ce post tv a semnat şi de ce se mută în Turcia
click.ro
Kate Middleton și William în Bahamas GettyImages 1239502886 jpg
Cât de slabă e, de fapt, prințesa? Kate Middleton, așa cum n-am mai văzut-o după diagnosticul de cancer: într-un șort mini
okmagazine.ro
retete chiftele jpg
Cum prepari chiftele pufoase și aromate care impresionează la masa familiei
clickpentrufemei.ro
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria Alexandru Macedonski, în curs de reabilitare (© Facebook / Cosmin Vasile)
Casa din Goiești în care și-a petrecut copilăria poetul Alexandru Macedonski, transformată în muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Milan, fiul lui Culiță Sterp, a fost operat. De ce a avut nevoie de intervenție chirurgicală, la doar cinci ani
image
Reacția soției unui oligarh ucrainean după ce presupusa amantă a acestuia a rămas fără ambele picioare în explozia din Monaco

OK! Magazine

image
Nesigur și temător? Regele Charles și-a chemat fiul și frații la palat, înainte de confruntarea cu Harry. Marea absentă de la cina secretă

Click! Pentru femei

image
A început tranzitul lui Jupiter în Leu! Până la finalul lunii iulie 2027, porțile spre marile reușite sunt deschise

Click! Sănătate

image
Shania Twain, la 60 de ani, dezvăluie cum a surprins-o menopauza