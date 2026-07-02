Gică Hagi, convins după trei decenii: România ar fi răpus-o pe Brazilia la Mondialul din 94. „Regele” a rămas cu un regret amar

Gică Hagi a dezvăluit care este cel mai mare regret al carierei sale, la echipa națională a României. Fostul căpitan al Generației de Aur consideră că ratarea calificării în semifinalele Cupei Mondiale din 1994 reprezintă cea mai mare dezamăgire trăită sub tricoul primei reprezentative.

La turneul final din SUA, România a reușit una dintre cele mai mari performanțe din istoria sa, eliminând Argentina în optimi, scor 3-2, într-un meci considerat printre cele mai spectaculoase din istoria Campionatelor Mondiale. În sferturi, tricolorii au fost foarte aproape de o calificare istorică în semifinale, însă au fost eliminați de Suedia după loviturile de departajare.

„E cel mai mare regret!”

Hagi a declarat că regretă și acum faptul că România a ratat duelul cu Brazilia din semifinale, echipă care îi avea în lot pe Dunga, Bebeto, Romario și Ronaldo. Fostul decar al naționalei este de părere că Generația de Aur avea valoarea necesară pentru a se lupta de la egal la egal cu marile puteri ale fotbalului mondial.

„(n.r. E vreun adversar de la Mondialul din 1994 pe care v-ați fi dorit să-l întâlniți și vă pare rău că nu ați avut ocazia?) Brazilia, toată. E cel mai mare regret. Noi toți ne vedeam acolo, simțeam că urma să fim în semifinală cu Brazilia. Voiam să jucăm cu brazilienii, cred că tactica ar fi fost la fel ca în celelalte meciuri mari, iar ca valoare eram pe acolo, aproape de brazilieni!”, spune Hagi, pentru iamsport.ro.

„Dar până la urmă am fost eliminați la penalty-uri. Ghinion!”

Fostul căpitan al naționalei a declarat că o confruntare cu Brazilia ar fi semănat, din punctul său de vedere, cu meciul câștigat de România în fața Argentinei lui Batistuta.

„Același lucru, da. Dar cu Argentina au fost tranziții mai multe. Altfel, cam pe acolo, da, același tip de meci. Unul foarte frumos. Noi ne apăram la mijlocul terenului, în treimea medie. Era greu să faci pressing pe căldurile alea, la patruzeci și ceva de grade. Mai ales să faci așa ceva din trei în trei zile! Trebuia să adaptăm tactica la condițiile de acolo, ceea ce noi am făcut, de aceea ne-a și mers foarte bine. Păcat de… Dar până la urmă am fost eliminați la penalty-uri. Ghinion!”, a mai adăugat Hagi.