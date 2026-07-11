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România își joacă viitorul la EURO 2028! Urna în care pot ajunge tricolorii lui Gică Hagi. De ce este importantă Liga Națiunilor

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Deși preliminariile pentru EURO 2028 sunt programate abia în 2027, rezultatele pe care România le va obține în această toamnă în Liga Națiunilor pot influența decisiv drumul spre turneul final.

Gică Hagi Foto/Sportpicures
Gică Hagi Foto/Sportpicures

Tricolorii vor începe noul mandat al selecționerului Gică Hagi cu meciurile din Liga Națiunilor, unde vor da piept cu Suedia, Bosnia și Polonia. Dincolo de miza imediată a competiției, fiecare punct câștigat poate conta în perspectiva calificării la Campionatul European din 2028.

Urna în care poate ajunge România la tragerea pentru EURO 2028. Miza uriașă a Ligii Națiunilor

Potrivit estimărilor realizate de Football Meets Data, România se află în acest moment în urna a treia pentru tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2028, programată în decembrie 2026.

Pentru a urca în urna a doua și a avea un traseu mai favorabil la calificări, naționala pregătită de Gică Hagi are nevoie de rezultate cât mai bune în meciurile din Liga Națiunilor cu Suedia, Bosnia și Polonia. În prezent, Suedia și Polonia sunt proiectate în urna a doua, în timp ce Bosnia se află, la fel ca România, în urna a treia. Preliminariile pentru EURO 2028 se vor disputa pe parcursul anului 2027.

Cum se califică echipele la EURO 2028 și de ce este importantă urna valorică pentru România

Sistemul de calificare la EURO 2028 prevede ca toate echipele, inclusiv cele patru țări gazdă (Anglia, Scoția, Irlanda și Țara Galilor) să participe în preliminarii. La finalul grupelor, câștigătoarele celor 12 serii și cele mai bune opt echipe clasate pe locul al doilea vor obține calificarea directă.

Ultimele locuri la turneul final vor fi stabilite prin baraj. Numărul acestora va depinde de câte dintre țările gazdă reușesc să se califice din preliminarii. La baraj vor ajunge echipele de pe locurile secunde care nu au prins calificarea directă, alături de formațiile cu rezultate foarte bune în Liga Națiunilor.

În acest context, pentru România este esențial să obțină rezultate cât mai bune în Liga Națiunilor și să urce în urna a doua valorică înaintea tragerii la sorți din 6 decembrie 2026. O poziționare mai bună în urne ar însemna, teoretic, un traseu mai accesibil în lupta pentru calificarea la EURO 2028.

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