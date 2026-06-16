Cum a demolat-o România pe Columbia la Mondialul din '94. Au trecut 33 de ani de la golul care a făcut planeta să scandeze numele lui Gică Hagi

Vara anului 1994 a adus unul dintre cele mai frumoase momente din istoria fotbalului românesc. La Campionatul Mondial găzduit de Statele Unite, naționala României a impresionat o lume întreagă și a obținut cea mai bună performanță din istoria sa la un turneu final, oprindu-se în sferturile de finală.

Totul a început pe 18 iunie, când tricolorii au debutat în Grupa A împotriva Columbiei, una dintre favoritele competiției la acel moment. România s-a impus cu 3-1 și a transmis încă din primul meci că poate fi una dintre surprizele turneului.

Partida a rămas celebră și datorită unei execuții memorabile semnate de Gheorghe Hagi. Actualul selecționer al României a reușit unul dintre cele mai spectaculoase goluri văzute vreodată la un Campionat Mondial. Cu zece minute înainte de reușită, Hagi testase deja vigilența portarului Oscar Cordoba cu un șut puternic de la distanță.

În minutul 34, însă, căpitanul României a găsit soluția perfectă. De la aproximativ 35 de metri, Hagi a trimis un șut-lob senzațional care l-a surprins pe goalkeeperul columbian și s-a oprit direct sub transversală, un gol care continuă să fie considerat, și astăzi, unul dintre cele mai frumoase din istoria naționalei României.

„Noi am analizat Columbia după multe meciuri jucate!”

Conform spuselor „Regelui”, selecționata României a făcut, pe atunci, o analiză aprigă asupra jocului și tacticii Columbiei. Portarul Cordoba obișnuia, adesea, să iasă din perimetrul porții în timpul partidelor oficiale. Acesta a și fost motivul pentru care Hagi a șutat puternic de la distanță, în primă fază, pentru a testa ipoteza. La cea de-a doua încercare, căpitanul tricolorilor nu și-a permis să rateze, înscriind unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria echipei naționale.

„Noi am analizat Columbia după multe meciuri jucate de sud-americani, iar eu ştiam că Oscar Cordoba juca foarte avansat, stătea mult în faţa porţii. Înainte de gol, am mai încercat să-l bat de la peste 30 de metri, dar a scos la limita golul, a atins mingea cu vârful degetelor. La al doilea şut n-a mai avut nici o şansă!”, spunea Gică Hagi, în urmă cu mai mulți ani, conform gsp.ro.

„Ne cunoștean adversarii!”

În cadrul celor 124 de apariții ale sale sub tricolor, Gică Hagi a marcat nu mai puțin de 35 de goluri.

„Ne cunoșteam adversarii. Bogdan Stelea, portarul nostru, vă poate spune despre asta. Ceea ce s-a întâmplat în meciul împotriva Columbiei i s-a întâmplat și lui cu două zile înainte, la antrenament. Știam poziționarea portarului și ne-am antrenat cu Stelea ieșind. Am marcat și de la linia de mijloc atât pentru Real Madrid, cât și pentru Barcelona, doar ca să le fac pe amândouă fericite!”, a mai admis Hagi.

România a câștigat Grupa A după succesele cu Columbia (3-1) și Statele Unite (1-0), în ciuda înfrângerii suferite în fața Elveției, scor 1-4. În optimile de finală, tricolorii au făcut un meci mare și au eliminat Argentina cu 3-2. Visul unei calificări în semifinale s-a oprit însă în sferturi, după un duel dramatic cu Suedia. După 120 de minute, scorul a fost 2-2, iar suedezii s-au impus la loviturile de departajare, scor 5-4.

Gică Hagi, cea mai mare notă de la CM 1994

La Campionatul Mondial din 1994, Gheorghe Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucători ai turneului. Căpitanul României a înscris de trei ori în cele cinci partide disputate de tricolori și a avut un rol decisiv în parcursul memorabil până în sferturile de finală.

Evoluțiile sale continuă să fie apreciate și după decenii. Într-un clasament publicat de Sofascore, care analizează cele mai bune prestații individuale de la acel Mondial, Hagi ocupă primul loc. Printre fotbaliștii incluși în ierarhie se regăsește și Florin Răducioiu, un alt om de bază al Generației de Aur, clasat pe poziția a patra.

1. Gheorghe Hagi - 8.00

2. Kennet Andersson - 7.89

3. Finidi George - 7.88

4. Florin Răducioiu - 7.88

5. Dunga - 7.84

6. Jurgen Klinsmann - 7.84

7. Fernando Redondo - 7.83

8. Tomas Brolin - 7.80

9. Stefan Schwarz - 7.78

10. Michel Preud'homme - 7.75.