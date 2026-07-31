Gheorghe Hagi și Aurel Țicleanu i-au adus un omagiu legendarului Baresi

Selecționer al echipei de fotbal a României, Gheorghe Hagi a transmis un mesaj în care deplânge dispariția celebrului fundaș italian Franco Baresi (66 de ani). „Unele dueluri rămân pentru totdeauna în memorie”, a scris „Regele”.

Hagi a menționat: „Am avut plăcerea sa joc împotriva lui Franco Baresi, un mare campion, o legenda a fotbalului mondial. Odihnește-te în pace, Franco!”.

Participant la meciurile cu Italia din anii 80, Aurel Țicleanu a transmis următorul mesaj: „Aflu cu mare tristețe că fostul mare jucător Franco Baresi (8 mai 1960 - 31 iulie 2026) s-a stins din viață noaptea trecută! A debutat în echipa națională la un meci la Florența, contra României, Italia fiind proaspăta deținătoare a Cupei Mondiale cucerite în Spania 1982! El a debutat, iar mie mi-a arătat cartonașul roșu un arbitru francez, Georges Konrath, chiar dacă nu l-am atins pe Bruno Conti, care a simulat îngrozitor! Vă rog să vedeți și componența celor două echipe! Jucători imenși, uriași, nu? Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace!”

Club la care Baresi a evoluat întreaga carieră, AC Milan a postat următorul mesaj pe rețelele sociale: „Istoria AC Milan este în lacrimi după trecerea în neființă a lui Franco Baresi. Exemplul și profunzimea sa vor fi pentru totdeauna, asemenea tricoului său cu numărul 6, o parte integrantă și fundamentală a ADN-ului și a parcursului clubului. AC Milan transmite condoleanțe întregii familii a lui Franco Baresi. Același lucru îl face fiecare fan rossonero într-un moment atât de dificil”.

Născut la Travagliato, în 8 mai 1960, a făcut parte din lotul Italiei la Cupa Mondială din 1982, cucerind trofeul, însă nu a jucat. Fundașul a debutat la echipa națională în același an, într-un meci împotriva României, la Florența, meci care s-a terminat 0-0.

Fiind scund (1,76 m), a fost respins la 14 ani de Inter Milano şi Atalanta Bergamo, înainte de a convinge să fie acceptat de AC Milan. A ales să nu părăsească niciodată acest club, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în 1980, în urma afacerii Totonero, şi nici în 1982.

Baresi a jucat numai pentru AC Milan, bifând 716 apariţii şi marcând 33 de goluri ca profesionist între 1977 şi 1997. În 1989, a condus formația italiană la câștigarea Cupei Campionilor Europeni după ce aceasta s-a impus cu 4-0 în finala cu Steaua București.

Clasat pe locul 2 în ancheta „Balonului de Aur” din 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi în Hall of Fame-ul fotbalului Italian în 2013, Baresi a cucerit numeroase alte titluri cu Milan. Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a devenit campion al Italiei de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), câștigând şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994. În semn de respect, tricoul cu numărul 6 purtat de el a fost retras de AC Milan. A fost vicecampion mondial în 1994, atunci când echipa Italiei s-a înclinat în fața Braziliei (0-0, 2-3 la lovituri de departajare). Baresi a adunat 81 de selecţii și a marcat un gol pentru reprezentativa peninsulară.

După ce a agățat ghetele în cui a rămas aproape de sportul cu balonul rotund. Director de fotbal al lui Fulham pentru scurt timp (din mai până în septembrie 2002), a îndeplinit numeroase roluri la AC Milan în a doua jumătate a vieţii sale, de la antrenor al echipei Primavera (Under 21) până la vicepreşedinte onorific în 2020.

În ultimii ani, Baresi s-a confruntat cu probleme de sănătate. După ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale în august 2025, pentru a i se extirpa un nodul pulmonar, a fost supus unui tratament intensiv de imunoterapie înainte de a reapărea public în toamna trecută.