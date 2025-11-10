Ce avere colosală are Nadia Comaneci la 64 de ani. Fosta gimnastă campioană primește lunar și pensie de la statul român

Chiar dacă locuiește în Statele Unite ale Americii, Nadia Comăneci continuă să fie răsplătită de România pentru performanțele sale excepționale. În 2025, fosta mare gimnastă primește lunar 16.635 de lei ca rentă viageră, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Sport.

Nadia Comăneci are o avere estimată la aproximativ 25 de milioane de dolari, potrivit surselor media. Casa în care locuieşte în Statele Unite, în zona Norman, lângă Oklahoma City, este evaluată la circa 400.000 de dolari, iar cuplul mai deţine şi o vilă de vacanţă în California, estimată la 2 milioane de dolari.

Din România, fosta gimnastă primeşte o rentă viageră de la stat, în 2025 suma fiind de 16.635 lei/lună. Suma pe care o primește Nadia depășește veniturile altor sportivi legendari. Ion Țiriac, fost tenismen și cunoscut om de afaceri, încasează lunar 12.000 de lei, iar Ilie Năstase primește 1.435 de lei pensie, la care se adaugă 6.240 lei indemnizație de merit. Chiar și împreună, acestea rămân sub renta Nadiei.

Împreună cu soţul său, Bart Conner, Nadia deţine o academie de gimnastică („Bart Conner Gymnastics Academy”) şi o companie de producţie („Perfect 10 Production Company”).

De asemenea, există investiţii imobiliare în România, despre care se spune că au generat câştiguri suplimentare.

O legendă a gimnasticii mondiale

Nadia Comăneci a intrat în istorie la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, devenind prima gimnastă care a obținut nota 10. De-a lungul carierei, a cucerit cinci medalii de aur olimpice și numeroase titluri la competiții europene și mondiale.

Chiar după retragerea din activitatea competițională, Nadia a continuat să promoveze sportul românesc și să se implice în proiecte sociale. În prezent, trăiește în SUA alături de partenerul ei, Bart Conner, și rămâne un exemplu de excelență și profesionalism.

Nadia Comăneci, legenda care a scris istorie la doar 14 ani

La 14 ani, Nadia Comăneci a intrat definitiv în galeria marilor sportivi ai lumii, devenind prima gimnastă care a obținut nota perfectă 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, în 1976.

Performanțele sale excepționale au transformat-o într-un simbol al gimnasticii mondiale, iar Laureus World Sports Academy a inclus-o printre cele mai bune sportive ale secolului XX.

Jocurile Olimpice:

1976: 3 medalii de aur (individual compus, paralele, bârnă), 1 argint (echipa), 1 bronz (sol)

1980: 2 aur (bârnă, sol), 2 argint (individual compus, echipa)

Campionatele Mondiale:

1978: aur (bârnă), 2 arginturi (echipa, sărituri)

1979: aur (echipa)

Campionatele Europene: