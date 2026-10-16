Federația Română de Canotaj vrea să profite cât mai mult de rezultatele deosebite obținute de sportivii săi atât în întreaga istorie, cât și în ultimii ani. În parteneriat cu Primăria sectorului 6 și cu Administrația Națională Apele Române, FRC va organiza în 14 și 15 noiembrie, pe Lacul Morii, Campionatul Național de fond.

Canotorii au facut un tur pe Lacul Morii cu barci mixte de 8+1 Foto: Marian Burlacu

După Lacul Pantelimon, acolo unde se dorește organizarea unor competiții internaționale, lacul din nordul Capitalei va intra în circuitul competițional. „Urmăresc Lacul Morii de foarte mult timp. Pentru a-l putea folosi, începusem prima dată discuții cu domnul primar din Chiajna, care a promis, dar nu a reușit să ducă proiectul la bun sfârșit. Noi ne-am dorit foarte mult ca să aducem canotajul pe acest lac, o adevărată bijuterie în mijlocul Bucureștiului. Pentru că a face sport nu înseamnă doar performanță, ci înseamnă și mișcare, înseamnă și sănătate”, a declarat Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, într-o conferință de presă desfășurată pe pontonul amenajat pe Insula Lacul Morii.

Canotorii au ieșit cu bărcile pe Lacul Morii din nordul Capitalei Foto: Marian Burlacu

Marea campioană a spus că este „ferm convinsă că ceea ce se întâmplă astăzi va fi de bun augur și, ca drept dovadă, peste o lună, adică 14-15 noiembrie, aici se vor ține Campionatele Naționale de Fond, care știți că se țineau pe Bega, la Timișoara. Dar nu puteam ocoli această bijuterie atât de frumoasă din inima Bucureștiului și să nu scoatem populația Sectorului 6 măcar, dacă nu și din alte sectoare, să vină să ne vadă concurând”,

Elisabeta Lipă a spus că plănuia de mult organizarea de competiții pe Lacul Morii Foto: Marian Burlacu

Multipla campioană olimpică, mondială și europeană a explicat că infrastructura de pe Insula Lacul Morii poate fi folosită și de practicanții alotr sporturi nautice: „Pentru noi, Lacul Morii, amenajarea asta atât de frumoasă, este așa, ca o mină de aur. Avem tot ce ne trebuie aici. Insula se pretează tuturor sporturilor nautice. Nu vorbim doar despre noi. Aici își pot desfășura activitatea și cei de la Federația Română de Yachting, de la Federația de Kaiac-Canoe. Și cred că este extraordinar de frumos să arătăm comunității că avem sportivi de valoare, că avem o generație de care trebuie să avem grijă. Bineînțeles că mai trebuie făcute mici modificări, dar asta nu înseamnă că astăzi, când dăm startul acestui parteneriat cu Primăria Sectorului 6, noi nu ne putem descurca. Și tocmai ca să vă demonstrăm că ne descurcăm, iată că am lansat la apă, cele două ambarcațiuni de 8+1 care vor face o demonstrație”.

Campionii olimpici, mondiali și europeni au fost prezenți pe insula de la Lacul Morii Foto: Marian Burlacu

Pe de altă parte, Elisabeta Lipă a spus că nu poate fi vorba ca lotul olimpic de canotaj să se antreneze la Lacul Morii. Și aceasta fiindcă nu există dotările necesare (spații de cazare, masă, refacere) precum cele de la Siliștea Snagovului. „Este mai greu aici să se antreneze lotul olimpic. În primul rând, nu avem distanța necesară, nouă ne trebuie cel puțin 2 kilometri ca să scoți timpii, să știi cum mergi, de exemplu, la Mondiale. Îți trebuie o distanță clară, distanța de concurs, adică 2.000 de metri. Dar important este că peste o lună vom organiza aici Campionatele Naționale de Fond. Asta pentru că acești 4-5 kilometri la fond îi poți face în sistem stadion. Deci nu este o problemă. Iar ulterior vom vedea dacă se poate amenaja aici și o pistă pe o distanță de 2 kilometri. Normal ar fi foarte bine dacă am avea un club aici, unde să poți să ai niște hangare să ținem bărcile și așa mai departe”.

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Pe insula de la Lacul Morii s-au amenajat deja pontoane mobile Foto: Marian Burlacu

Federația Română de Canotaj va folosi baza de pe Lacul Morii în baza unui parteneriat cu Primăria Sectorului 6 și Administrația Națională Apele Române. Prezent la eveniment, primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a declarat: „Astăzi mai marcăm o etapă extrem de importantă pentru noi la Sectorul 6, dar cred că și pentru București și pentru sportivi. Dincolo de investițiile pe care le-am făcut în infrastructura Insulei Lacul Morii, venim azi cu ceva în plus, mai exact cu elementele care dau viață unui loc. Pentru că oricât ai investi într-o infrastructură, dacă nu ai oameni și activități în acel loc, acesta nu are viață. Și noi ne-am dorit foarte mult să avem foarte multă viață. Încă de când am început acest proiect ne-am dorit foarte mult să avem și Federația Română de Canotaj pe acest lac. Pentru că dânșii pot să aducă viață și activitate pe acest lac, de care până acum era și păcat că nu-l puteam folosi așa cum se cuvine. E un lac în mijlocul orașului și nu prea știa nimeni ce să facă cu el. Ei, noi i-am dat o destinație, i-am dat infrastructura și acum Federația Română de Canotaj și Federația Română de Yachting îl pot folosi”.

Canotorii au fost încântați că pot vâsli și pe Lacul Morii Foto: Marian Burlacu

La final, sportivi din lotul olimpic de canotaj al României au făcut o demonstrație în două bărci de 8+1. În ambarcațiuni au urcat atât fete, cât și băieți. De altfel, anul acesta România a cucerit titlul european și mondial în această probă nouă.

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Deocamdată canotorii nu se pot pregăti și pe Lacul Morii Foto: Marian Burlacu

Lacul Morii este cel mai mare din București, având o suprafață de 246 ha. Aflat la circa 6 km de centrul orașului, acesta este situat între cartierul Crângași, la est și sud-est, cartierul Giulești, la nord și nord-est, și satul Roșu din comuna Chiajna, la sud-vest.

Lacul Morii este unul de acumulare de pe râul Dâmbovița, fiind format de acest râu în spatele barajului Ciurel din municipiul București, care a fost executat în principal pentru protecția împotriva inundațiilor. Lucrările de amenajare au început în iulie 1985, fiind demolate sute de case și o biserică aflate în zonă. De asemenea, acolo s-a aflat și un cimitir. În 21 august 1986, stăvilarul Ciurel a fost închis, iar apele Dâmboviței au început să se adune în spatele zăgazurilor din pământ și beton.