 9 medalii de aur și una de argint! România a dominat CE U23 de canotaj | adevarul.ro
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9 medalii de aur și una de argint! România a dominat CE U23 de canotaj

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România a încheiat pe primul loc în clasamentul pe națiuni Campionatul European sub 23 de ani (U23) de la Kruszwica (Polonia). Sportivii noștri au cucerit nouă medalii de aur și una de argint.

România are o tradiție în proba feminină de 8+1
România are o tradiție în proba feminină de 8+1 Foto: FR de Canotaj

La competiția care s-a desfășurat în 5 și 6 septembrie, Federația Română de Canotaj a înscris în concurs 12 echipaje și 34 de sportivi. Prima medalie de aur a fost obținută la rame feminin (BW2-), de echipajul format din Iulica-Maria Ursu și Andreea Petras. În finală, sportivele noastre s-au impus în fața echipajelor din Lituania și Franța, fiind cronometrate în 7:56,20.

A doua medalie de aur a fost câștigată la patru rame masculin (BM4-), de echipajul alcătuit din Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc și Leontin Nuțescu. Sportivii români au dominat cursa și au terminat pe primul loc, înaintea echipajelor din Danemarca și Polonia. Ei au fost cronometrați în 6:25,49.

A treia medalie de aur a venit în proba de patru rame feminin (BW4-), prin echipajul compus din Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu și Iuliana Isabela Boldea. Echipajul României a încheiat cursa pe primul loc, înaintea Austriei și Germaniei (7:18,11).

Un titlu continental a câștigat România și la patru vâsle feminin (BW4x), unde Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria-Elena Maximiuc s-au impus categoric. Sportivele noastre au devansat Elveția (7:09,40).

A cincea medalie de aur a fost cucerită la 8+1 masculin (BM8+). În componența Antonel Avăcăriței, Andrei Perdei, Patrick Francisc Sebestyen, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergiu Anfimov, Mateus-Simion Cozminciuc, Fabrizio-Alexandru Scripcariu și Maria-Antonia Iancu, barca noastră s-a impus în fața Cehiei și Italiei (6:06,92).

Și băieții s-au impus în proba de 8+1 la CE de tineret
Și băieții s-au impus în proba de 8+1 la CE de tineret Foto: FR de Canotaj

Un alt succes s-a obținut la 8+1 feminin (BW8+). Marina Ariana Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi și Irina Lucia Andreea Despa au devansat Italia (6:48,93).

Confirmând valoarea sa, Bianca-Camelia Ifteni a câștigat medalia de aur la schif simplu (BW1x). Ea a fost cronometrată în 8:09,99.

Un alt titlu european a fost obținut la dublu vâsle mixt (BMix2x), unde David Costel Chitic și Stejara Olariu au încheiat cursa pe primul loc (6:59,34).

Seria victoriilor a fost încheiată de echipajul mixt de 8+1 (BMix8+), format din Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitrița Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu, Iuliana Isabela Boldea, Cosmin Iulian Pleșescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu și Maria-Antonia Iancu. România a depășit Cehia și Italia (6:15,64).

Medalia de argint a fost câștigată la dublu rame masculin (BM2-), unde Mateus-Simion Cozminciuc și Fabrizio-Alexandru Scripcariu au încheiat cursa pe locul al doilea (6:58,44).

De asemenea, David Costel Chitic și Daniel Vasile Chitic au concurat în Finala B a probei de dublu vâsle masculin (BM2x) și s-au clasat pe locul al treilea, ocupând astfel locul 9 în clasamentul general. Marian Gabriel Guia a concurat în Finala C a probei de schif simplu (BM1x) și s-a clasat pe primul loc, ceea ce înseamnă locul 13 în clasamentul general.

Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj, a declarat la finalul întrecerii: „Rezultatele obținute la Kruszwica mă bucură și, în același timp, îmi dau multă încredere în viitorul canotajului românesc. Nouă medalii de aur și una de argint la Campionatele Europene Under 23 reprezintă un rezultat foarte valoros și demonstrează că avem o generație tânără care muncește, crește frumos și este pregătită să facă pasul către marea performanță. În spatele acestor medalii se află multă muncă, disciplină, sacrificiu și, bineînțeles, o echipă întreagă formată din sportivi, antrenori, staff medical și tehnic. Faptul că România a încheiat competiția pe primul loc în clasamentul pe națiuni este o confirmare a muncii depuse în ultimii ani pentru dezvoltarea și susținerea canotajului de performanță. Îi felicit pe toți sportivii pentru felul în care au concurat, pentru ambiție și pentru modul în care au reprezentat România. Aceste rezultate sunt importante nu doar prin prisma medaliilor, ci și pentru ceea ce construim mai departe. Avem nevoie ca acești tineri să continue să muncească la fel de serios, să rămână concentrați și să transforme experiența acumulată la nivel Under 23 în performanță la nivel de seniori. Felicitări tuturor celor care au contribuit la aceste rezultate și le mulțumesc pentru că au dus din nou România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului european. Este un rezultat care ne obligă să continuăm și să fim la fel de ambițioși și în competițiile următoare”.

În clasamentul pe națiuni, România a fost urmată de Germania, Grecia, Italia, Cehia și Elveția.

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