 41 de canotori vor participa la CE, Federația își face bază în Pantelimon | adevarul.ro
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41 de canotori vor participa la CE, Federația își face bază în Pantelimon

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România va fi reprezentată de 41 de sportivi la Campionatul European de canotaj de la Varese (Italia), care se va desfășura între 31 iulie și 2 august. Pe de altă parte, prima arenă de canotaj din România, care va avea pistă la standarde olimpice, va fi construită pe lacul Pantelimon în urma unei investiții în valoare totală de 3,2 milioane de euro.

Canotorii pregătesc participarea la CE din Italia (Foto: FR Canotaj)
Canotorii pregătesc participarea la CE din Italia (Foto: FR Canotaj)

Antrenor coordonator al lotului național, Dorin Alupei a prezentat componența bărcilor: „Vom participa cu 14 echipaje la Campionatele Europene de la Varese, dintre care 12 sunt olimpice și 2 neolimpice. Avem și o premieră, federația a înscris la această ediție un sportiv și la proba paralimpică. Este vorba despre Alexandru Cristian”.

Cele 14 echipaje care vor reprezenta România la Campionatele Europene de la Varese au următoarea alcătuire:

simplu vâsle masculin - Mihai Chiruță

dublu vâsle masculin: Marian Enache, Andrei Lungu

patru vâsle masculin: Mihăiță Țigănescu, Andrei Cornea, Florin Horodișteanu, Ioan Prundeanu

dublu rame masculin; Ștefan Berariu, Florin Lehaci

patru rame masculin: Ciprian Tudosă, Vlad Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Cosmin Pleșescu

8+1 masculin: Claudiu Neamțu, Mateus Cozminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Florin Arteni, Sergiu Bejan, Constantin Adam, Fabrizio Scripcariu, Rucsandra Bucșă

Barca masculină de 8+1 o are cârmaci pe Ruxandra Bucșă (Foto: FR Canotaj)
Barca masculină de 8+1 o are cârmaci pe Ruxandra Bucșă (Foto: FR Canotaj)

simplu feminin: Bianca Ifteni

patru vâsle feminin: Iulia Bălăucă, Emanuela Ciotău, Mariana Dumitru, Andrada Moroșanu

patru rame feminin: Roxana Anghel, Alexandra Ungureanu, Gabriela Tivodariu, Manuela Lungu

dublu rame feminin: Simona Radiș, Adriana Adam

8+1 feminin: Cristina Drugă, Geanina Juncănariu, Ancuța Bodnar, Amalia Bereș, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Simona Radiș, Amalia Chelaru, Victoria Petreanu

Barca feminină de 8+1 a României (Foto: FR Canotaj)
Barca feminină de 8+1 a României (Foto: FR Canotaj)

8+1 mixt: Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaniuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru, Victoria Petreanu

dublu vâsle mixt: Marian Enache și Iulia Bălăucă

paracanotaj: Alexandru Cristian.

La Campionatele Europene de anul trecut, desfășurate la Plovdiv (Bulgaria), România a cucerit 7 medalii, dintre care 3 de aur, 2 de argint și 2 de bronz.

Tot astăzi, la Siliștea Snagovului s-a anunțat oficial că prima arenă de canotaj din România, care va avea pistă la standarde olimpice, va fi construită pe lacul Pantelimon în urma unei investiții în valoare totală de 3,2 milioane de euro. Finalizarea lucrărilor a fost estimată pentru anul 2028, atunci când Federația Română de Canotaj dorește să organizeze o ediție a Campionatelor Europene de seniori.

Conform anunțului făcut de președinta FRC, Elisabeta Lipă, investiția va fi realizată în colaborare cu unul dintre partenerii Federației Române de Canotaj: „Azi anunțăm un proiect așteptat de foarte mulți actuali și foști canotori, un proiect așteptat de vreo 20 și ceva de ani. Așa că ne bucurăm că în sfârșit el prinde contur. Pentru că noi avem obligația să lăsăm ceva generațiilor care vin din urmă. În 2024, Federația Română de Canotaj a semnat un parteneriat de lungă durată, respectiv un ciclu olimpic, cu OMV Petrom. Împreună realizăm acum o nouă investiție care se numește Arena de Canotaj Petrom. Pentru că până acum canotajul românesc nu avea o arenă pe care să organizeze o competiție internațională. Azi însă visul nostru, al tuturor, devine realitate și în scurt timp, mai exact anul acesta, începem construcția arenei. Iar săptămâna viitoare, când vom participa la Campionatele Europene de la Varese, România va ridica două degete sus și va spune că este în stare să organizeze o ediție a Europenelor imediat după Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Proiectul este unul de amploare în care compania Petrom investește 1,7 milioane de euro, iar Federația Română de Canotaj vine cu un plus de 1,5 milioane. Construcția cuprinde tot ce este nevoie pentru organizarea unei competiții internaționale, mai exact platformă, tribună, turn și așa mai departe”.

Elisabeta Lipă vrea ca România să organizeze CE de canotaj seniori la Pantelimon (Foto: FR Canotaj)
Elisabeta Lipă vrea ca România să organizeze CE de canotaj seniori la Pantelimon (Foto: FR Canotaj)
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Ambarcațiunile cu motor vor avea interdicție pe lacul Pantelimon

Lipă a precizat, totodată, că pe lacul Pantelimon nu va mai fi permisă pătrunderea ambarcațiunilor cu motor, așa cum se întâmplă în prezent pe lacul Snagov: „Noi ne-am săturat să vâslim aici printre șalupe și alte bărci cu motor. Dar pe lacul Pantelimon vor vâsli doar cei care vor să adopte un stil de viață sănătos. Deci pe Pantelimon vom vedea doar ambarcațiuni fără motor. De aceea îi mulțumesc mult domnului primar al orașului Pantelimon (n.r. - Marian Ivan). Împreună sper să ne bucurăm de această arenă cu ocazia concursurilor internaționale”.

Primar în orașul Pantelimon, Marian Ivan, a jucat rugby în tinerețe (Foto: FR Canotaj)
Primar în orașul Pantelimon, Marian Ivan, a jucat rugby în tinerețe (Foto: FR Canotaj)

Prezent la eveniment, primarul orașului Pantelimon, Marian Ivan, a spus că viitoarea Arenă de Canotaj va defini identitatea orașului Pantelimon pentru mulți ani: „Este un moment cu adevărat istoric, atât pentru canotajul românesc, cât și pentru orașul Pantelimon. România este una dintre marile puteri ale canotajului mondial, dar pentru ca tradiția să continue este nevoie nu doar de sportivi excepționali, ci și de infrastructură pe măsura valorii lor. De aceea pentru noi este o onoare ca prima arenă olimpică de canotaj din România să fie construită pe lacul Pantelimon. Este un proiect care va defini identitatea orașului nostru pentru mulți ani de acum înainte. Arena de Canotaj va fi un loc unde se vor pregăti cei mai buni sportivi ai României, dar și un loc care va permite țării noastre să organizeze concursuri la cele mai înalte standarde”.

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Medaliat olimpic, mondial și european, Ciprian Tudosă a afirmat că își dorește de mult timp să concureze acasă, în fața fanilor români: „Pentru noi ar fi un lucru deosebit să reușim să concurăm acasă. Ar fi minunat pentru noi să avem ocazia să aducem bucurie românilor care nu pot ajunge în străinătate, unde concurăm noi. Ne dorim să ne bucurăm împreună acasă pentru performanțele pe care le obținem”.

Arena de Canotaj care va fi construită pe lacul Pantelimon va deveni prima bază din România proiectată pentru acreditare internațională. Ea va avea o suprafață totală desfășurată de 40.000 de mp, care include o platformă de 10.000 mp pe care vor fi construite tribunele pentru spectatori, turnul de control și pontoanele pentru bărci. Ulterior, în a doua etapă a proiectului, vor fi construite spații de cazare pentru sportivi, săli de antrenament și vestiare.

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