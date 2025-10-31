Decizia care i-a schimbat cariera. Ce sumă i-a oferit Dinamo lui David Popovici ca să-l „fure” de la Steaua

În toamna anului 2021, perioada în care înțelegerea dintre David Popovici și CSA Steaua ajunsese deja la final, tânărul sportiv a ales să își schimbe direcția și să bată palma cu noi colaboratori. Avea doar 16 ani, însă a luat o decizie curajoasă. S-a despărțit de clubul armatei pentru a se alătura celor de la CS Dinamo.

Fostul fotbalist, Dănuț Lupu, a povestit ulterior cum David Popovici a primit o sumă suplimentară de aproximativ 4.000 de euro pentru a semna cu gruparea din Ștefan cel Mare.

În același timp, înotătorul se afla și în atenția unor cluburi americane, fiind tentat să își continue acolo studiile de liceu și pregătirea sportivă.

„Cu 4.000 de euro! Noi am aflat că termină contractul cu CSA Steaua. A mai avut o întâlnire Ionuț cu el. I-am făcut o propunere, avea dreptul să semneze, că era la final de contract.

Cei de la CSA Steaua, dacă nu au spus nimic, a semnat și cu asta basta. Dinamo și-a asigurat unul dintre cei mai mari sportivi pe care îi are România la ora actuală. Dar îl și plătește!

Era la final de contract și, pe undeva, e marele merit și al lui Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, aducerea lui David Popovici. Cum e și meritul lui și al meu că am fost la Barcelona, de l-am adus la handbal pe Xavi Pasqual!”, a spus Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro.

David Popovici nu a fost singura achiziție importantă făcută de Dinamo în acea perioadă

Clubul bucureștean a reușit un alt pas spectaculos, aducându-l pe celebrul Xavi Pascual la conducerea echipei masculine de handbal.

Mutarea a fost considerată o adevărată performanță, având în vedere că tehnicianul spaniol venea direct de la FC Barcelona, una dintre cele mai puternice formații de pe continent. În plus, Pascual colaborase deja cu România, fiind antrenorul naționalei cu câțiva ani înainte.

Dacă în cazul lui David Popovici meritele au fost atribuite în principal lui Ionuț Popa, președintele clubului, pentru aducerea lui Xavi Pascual, Dănuț Lupu a avut și el un rol activ în realizarea transferului.

„Era la final de contract și, pe undeva, e marele merit și al lui Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, aducerea lui David Popovici. Cum e și meritul lui și al meu că am fost la Barcelona, de l-am adus la handbal pe Xavi Pasqual!”, a mai admis Dănuț Lupu, conform aceleiași surse.