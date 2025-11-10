Echipa națională a statului Peru, blocată înainte de meciul din Rusia! Federația dă vina pe Air France

Echipa națională a statului Peru trece printr-un moment tensionat chiar înaintea plecării în Europa, unde are programate două meciuri amicale, cu Rusia (la Sankt Petersburg, pe 12 noiembrie) și cu Chile (la Soci, pe 18 noiembrie).

Conform unui comunicat oficial, Federația Peruană de Fotbal (FPF) a anunțat că planurile de deplasare au fost date peste cap de compania Air France, care ar fi anulat zborul programat pentru prima etapă a călătoriei spre Europa.

„Din cauze direct atribuite companiei Air France, zborul care urma să fie efectuat pentru parcurgerea primei etape (europene) a călătoriei la Sankt Petersburg a fost anulat, astfel că facem toate aranjamentele pentru a realiza transferul delegației de 35 de persoane de pe aeroportul internațional din Lima”, se arată în comunicatul Federației Peruane de Fotbal (FPF).

Peru pierde două zile pe pregătire

Reprezentanții FPF au explicat că situația provoacă un dezechilibru major în planul sportiv, din cauza întârzierii plecării și a reprogramării antrenamentelor.

„În acest sens, este important de menționat că, din cauza acestor eşecuri, echipa va pierde două zile de antrenament din cauza perturbărilor şi a noilor programe, ceea ce obligă, de asemenea, stafful tehnic să regândească planificarea activității sportive”,a adăugat Federația Peruană de Fotbal.

Federația ia în calcul amânarea meciurilor

Oficialii peruvieni susțin că depun eforturi pentru ca meciurile să se joace conform programului, dar nu exclud varianta unei amânări.

„Cu toate acestea, se ia în considerare posibilitatea de a solicita reprogramarea sau amânarea acestor partide, dacă nu se găseşte o soluție”,a avertizat FPF.

Antrenorul interimar Manuel Barreto a declarat anterior că își propune să continue procesul de reconstrucție început în ultimul amical cu Chile, pierdut cu 1-2, în care a mizat pe o echipă plină de jucători tineri.

Din lotul actual al peruvienilor lipsesc majoritatea starurilor naționalei, cu excepția portarului Pedro Gallese, iar printre noutăți se numără și fundașul Fabio Gruber, de la FC Nürnberg, convocat pentru prima dată.