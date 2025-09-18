search
Joi, 18 Septembrie 2025
UEFA a deschis anchetă, după ce Diego Simeone a fost insultat de un suporter al echipei Liverpool

Publicat:
Ultima actualizare:

Golul din final marcat cu capul de olandezul Virgil van Dijk în meciul Liverpool - Atltico Madrid 3-2, din Liga Campionilor, a declanșat haosul la marginea terenului, unde se afla antrenorul argentinian al echipei spaniole, Diego Simeone.

Diego Simeone a plătit cu eliminarea la final
Diego Simeone a plătit cu eliminarea la final

Insultele și gesturile provocatoare atribuite unui suporter englez la adresa tehnicianului sud-american au intrat în vizorul forului continental, care a deschis o anchetă și ia în calcul sancționarea clubului englez.

Regulamentul este clar: cluburile sunt responsabile pentru ordinea și securitatea în afara și în interiorul stadionului, precum și înainte, pe timpul și după terminarea jocului.

Articolul 16 din regulament specifică faptul că tot cluburile vor fi trase la răspundere pentru cuvintele ofensatoare rostite de propriii suporteri. Decisiv va fi raportul observatorului de joc. UEFA poate dicta o amendă pentru „cormorani” sau poate merge până la închiderea unui anumit sector de tribună.

Antrenorul a fost eliminat

Diego Simeone, eliminat la final, a încercat să se apere: „Vorbesc despre protejarea spectacolului, dar te insultă tot meciul din spate și nu pot spune nimic, pentru că eu sunt antrenorul. Reacția mea la insulte nu este justificabilă, dar nu știi ce înseamnă să fii insultat fără încetare timp de 90 de minute”.

Bineînțeles, după golul primit, te întorci și ei continuă să te insulte, iar în condiții de tensiune se întâmplă ce se întâmplă. Arbitrul? Mi-a spus că mă înțelege, dar sper că Liverpool va rezolva situația și, dacă vor identifica persoana care a făcut asta, să suporte consecințele!

Au fost insulte pe tot parcursul meciului și apoi gesturi, dar, bine, eu sunt cel care trebuie să fiu calm și să suport totul, pentru că tu, ca antrenor, ești într-o poziție în care trebuie să o faci”, a mai spus antrenorul argentinian.

Suporterul susține că a fost scuipat

Jonny Poulter, fanul lui Liverpool implicat în scandal, a publicat astăzi un videoclip pe rețelele sociale pentru a explica versiunea sa. „E timpul să mă descarc în legătură cu ce s-a întâmplat aseară cu Simeone. Cred că e un pic laș”, a spus Poulter, făcând referire directă la comportamentul antrenorului argentinian.

Suporterul englez a dezmințit ferm zvonurile apărute în presa spaniolă: „Când a intrat la conferință, jurnaliștii l-au întrebat ce s-a spus, dacă a fost ceva rasist, dacă a fost cu privire la războiul Malvinelor… toate prostiile astea, nu? N-a fost nimic rasist spus de mine sau de altcineva, niciodată n-a fost vreo mențiune despre Malvine. Dar faptul că nu a răspuns și pur și simplu s-a ridicat și a plecat, a lăsat totul deschis speculațiilor pentru toată lumea”.

Poulter a explicat că a primit mesaje din toate părțile, oamenii întrebându-l ce a zis în realitate: „Am avut mesaje, nu știu câte, în care mi se cerea să spun ce am zis. N-am zis nimic, în afară de… (face gestul de peineta – degetul mijlociu ridicat)”.

De unde a pornit totul? Incidentul ar fi izbucnit după golul de 2-2 marcat de Atlético, când Simeone și staff-ul său au sărbătorit spre tribuna lui Liverpool: „Când au egalat, el și unul dintre asistenții lui au celebrat în fața noastră și, evident, ne înjurau sau ce mai strigau”.

În plus, Poulter lansează o acuzație gravă. „Asistentul lui s-a apropiat și m-a scuipat”, conform Marca.

Sport

loading Se încarcă comentariile...
