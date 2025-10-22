Ion Țiriac pregătește o nouă lovitură: cel mai ambițios proiect al său, chiar în București

Ion Țiriac nu încetinește ritmul nici la 86 de ani. Fostul mare sportiv și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România a demarat procedurile oficiale pentru demolarea clădirilor Țiriac Auto din zona Expoziției, una dintre cele mai valoroase și dinamice zone imobiliare din București.

În locul showroom-urilor și service-urilor auto care funcționează acum, Țiriac pregătește cel mai ambițios proiect imobiliar din cariera sa. Afaceristul vrea să transforme aproape 7 hectare de teren într-un complex urban de ultimă generație, cu zeci de clădiri înalte, spații rezidențiale, birouri, un centru comercial și un hotel.

Investiția se ridică la câteva sute de milioane de euro

Este vorba despre o investiție estimată la câteva sute de milioane de euro, care ar urma să schimbe complet fața cartierului din vecinătatea Romexpo. Potrivit primelor informații, proiectul ar putea cuprinde 27 de tronsoane de clădiri, unele de până la 20 de etaje, într-un mix urban ce promite să devină un nou pol de atracție pentru București.

Țiriac a început să contureze această idee încă din 2019. Terenurile sunt deja în proprietatea sa și, odată cu demolarea clădirilor actuale, se va deschide drumul pentru o nouă etapă în dezvoltarea urbană a Capitalei.

"În momentul de față, s-au depus documentele de obținere a autorizației de demolare. Este o opțiune, însă nu avem planuri, la modul realist, de a demola sau de a face altceva.

Nu avem un proiect pentru următorii 3-4 ani pentru Expoziției. În plus, autorizațiile de demolare nu au un termen de expirare. Momentan, concentrarea Țiriac Imobiliare va fi pe Timișoara și, probabil, Brașov", au transmis reprezentanții Țiriac Holding, pentru sursa citată.

Deși lansarea proiectului nu pare iminentă, miliardarul român a început deja să contureze planurile pentru un complex imobiliar de proporții.