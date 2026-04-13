Moment istoric în fotbal: Marie-Louise Eta, prima femeia care antrenează o echipă masculină din top 5 ligi europene

După demiterea lui Steffen Baumgart, clubul Union Berlin, a numit-o pe antrenoarea Marie-Louise Eta, în vârstă de 34 de ani, de la echipa U19. Este prima femeie care ocupă o astfel de poziție la un nivel atât de înalt.

Marie-Louise Eta a devenit antrenoarea echipei Union Berlin. Nicio femeie nu a mai condus vreodată o echipă masculină în primele cinci ligi europene. Totuși, acesta nu este primul record pentru Marie-Louise, în vârstă de 34 de ani: în 2023, a devenit asistentă a lui Marco Grote, tot la Berlin. Cei doi erau responsabili de echipa U19. Eta a devenit astfel prima femeie antrenor asistentă din istoria Bundesliga. Acum, însă, responsabilitățile tehnice vor fi doar ale ei.

După înfrângerea cu 3-1 împotriva echipei Heidenheim, ultima clasată, oficialii echipei Union Berlin au decis să-l demită pe Steffen Baumgart și pe asistenții săi, Danilo de Souza și Kevin McKenna. Aceasta în ciuda faptului că echipa se află pe locul 11 în campionat. „A doua jumătate a sezonului nostru este dezastruoasă și nu ne vom lăsa să ne orbească poziția în clasament”, a explicat directorul general Horst Heldt.

Clasamentul nostru este precar și avem nevoie urgentă de puncte. Două victorii în ultimele 14 meciuri și performanțele recente nu ne dau sentimentul că o schimbare de situație este posibilă.

Sarcina de a-și asigura supraviețuirea (Union este cu șapte puncte în fața echipei de pe ultimul loc, cu cinci meciuri rămase) îi revine, așadar, Etei, care a condus anterior echipa U19 a clubului berlinez și va deveni antrenorul primei echipe feminine în această vară.

Eta este prima femeie care ocupă o poziție similară la un nivel atât de înalt. Există unele precedente în ligile inferioare. În 2024, Sabrina Wittmann a devenit prima femeie care a antrenat o echipă profesionistă germană. Dar aceasta a fost Ingolstadt, în a treia ligă. Cu exact 10 ani mai devreme, Corinne Diacre preluase conducerea echipei Clermont din Franța: a rămas pe bancă timp de trei ani, clubul fiind constant în a doua divizie. Înaintea ei, clubul numise o altă femeie, oficial prima care a antrenat un club profesionist în Franța: Helena Costa, însă, a demisionat la mijlocul verii, după doar o lună de antrenamente. Carolina Morace, prima femeie din istoria fotbalului masculin, a avut și ea un mandat scurt: Luciano Gaucci a numit-o la conducerea echipei Viterbese (Serie C1) în 1999, dar Morace a deținut conducerea doar două zile: o victorie la debut și o înfrângere cu 5-2 la Crotone.

Căsătorită din 2014, când avea doar 22 de ani, cu Benjamin Eta, de asemenea antrenor, a luat numele de familie al soțului (numele ei de fată era Bagehorn). Cei doi, după cum recunoaște Benjamin, vorbesc mult despre fotbal, deși „avem și alte hobby-uri. Ne place snowboardingul iarna, precum și sporturile nautice și padelul”. Acum, soția sa va fi prima femeie care antrenează un club din primele cinci ligi din Europa.