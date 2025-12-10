Război de sex feminin în tenis. O jucătoare se plânge că pierde în fața rivalelor cu mai mult testosteron

„Multe jucătoare au un avantaj biologic împotriva mea”, sunt cuvintele rostite de jucătoarea ucraineană Marta Kostyuk (23 de ani, 26 WTA, 1,75 m înălțime) la sfârșitul sezonului WTA, vorbe care au stârnit controverse.

Ucraineana subliniase că declarațiile sale, inclusiv plângerea privind nivelurile mai ridicate de testosteron decât ale unora dintre adversarele sale, au fost scoase din context. A fost o încercare de a dezamorsa controversa, dar zarurile erau aruncate.

Iar numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA), tachinată într-un interviu, a revenit asupra subiectului. În ciuda încercărilor Martei de a-și modera tonul, Aryna a pus-o la colț ferm: „Ceea ce aud de la Kostyuk sunt doar scuze”.

Sabalenka nu-și retrage niciodată cuvintele și, încă o dată, într-un interviu acordat lui Piers Morgan alături de Nick Kyrgios, a fost bucuroasă să-și exprime gândurile fără menajamente: „Marta probabil are mai mulți mușchi decât mine; este în formă și foarte puternică. Nu cred că dezavantajele fizice au influențat meciurile pe care le-a pierdut împotriva jucătoarelor de top”.

Statistic, Kostyuk are un palmares de 1-7 în 2025 împotriva jucătoarelor din Top 10, iar două din cele șapte înfrângeri ale sale au avut loc împotriva Sabalenkăi.

Avantaje și transgenderism

Continuând tema avantajelor biologice, bielorusa a ridicat și o problemă mult-dezbătută, în special în SUA, referitoare la sportivii transgender și capacitatea lor de a concura împotriva altor jucători în competițiile oficiale.

În tenis, a fost cazul lui Renee Richards (născută Richard Raskind), care se mândrește, de asemenea, cu două finale majore în anii 1970, fiind prima jucătoare transgender din istorie.

În această privință, Sabalenka s-a exprimat direct: „Nu am nimic împotriva femeilor transgender, dar cred că ele au un avantaj foarte mare față de noi. Nu cred că o femeie ar trebui să joace împotriva unui bărbat biologic; nu sunt de acord”.

Urmează bătălia sexelor

Totuși, chiar dacă este un meci demonstrativ, Sabalenka va înfrunta un bărbat într-o nouă „bătălie a sexelor”. Explozia mediatică nu se compară cu meciul dintre Billie Jean King și Bobby Riggs, de pe 20 septembrie 1973, dar există multă emoție în jurul meciului care îl o va pune pe Aryna australianului Nick Kyrgios, care a coborât pe locul 673 în lume.

Cei doi se vor înfrunta la Dubai, pe 28 decembrie, jumătatea de teren a numărului 1 mondial fiind cu 9% mai mică (conform Evolve, care organizează evenimentul demonstrativ, jucătoarele se mișcă cu aproximativ 9% mai lent decât omologii masculini).

Meciul se va juca în două seturi de câte trei, iar în cazul unui set decisiv se va juca un tie-break de tipul „cel mai bun din 10”.

Ambii jucători vor avea voie să servească o singură dată, fără un al doilea serviciu. Sabalenka a lansat deja mănușa: „Știu că îl voi învinge pe Kyrgios”.