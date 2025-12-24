Pensia lui Ion Țiriac stârnește controverse. Ce cotizație primește miliardarul de la statul român. L-a surclasat pe fostul coleg Năstase

Ion Țiriac, una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, continuă să atragă atenția și prin veniturile pe care le primește de la stat.

Fostul mare tenismen, ajuns la 86 de ani, beneficiază de o pensie considerabil mai mare decât cea a lui Ilie Năstase, partenerul său de generație din turneele de tenis.

După o carieră sportivă de excepție, Ion Țiriac s-a orientat către mediul de afaceri, unde a cunoscut un succes răsunător. Astăzi, averea sa este estimată la aproximativ 2,3 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează pe primul loc în clasamentul celor mai bogați români, potrivit Forbes.

Țiriac a recunoscut că a făcut sacrificii personale pentru a-și construi imperiul financiar

Conform informațiilor apărute în spațiul public, Ion Țiriac încasează lunar aproximativ 12.000 de lei, iar suma totală strânsă până în prezent ar ajunge la circa 750.000 de euro. Acesta a explicat că nu a cheltuit niciun leu din acești bani, preferând să îi lase într-un cont bancar.

Ilie Năstase, o altă legendă a tenisului românesc, primește o pensie mult mai modestă, de aproximativ 1.435 de lei pe lună.

„Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine să spun! Scuzaţi-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie şi nici nu ştiu ce pensie am. Nici nu ştiu cât am dreptul la pensie şi aşa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu ştiu! Nu ştiu!”, spunea anul trecut Ion Ţiriac, pentru gsp.ro.

Pensia ridicată de care beneficiază Ion Țiriac se explică prin cariera sa îndelungată în structurile Ministerului de Interne, unde a activat timp de 20 de ani și a ajuns la gradul de colonel. A intrat în sistem la doar 21 de ani, în 1960, ca sublocotenent de miliție în cadrul Clubului Sportiv Dinamo București.

„Președintele mi-a aprobat gradul de general!”

Deși avea posibilitatea să fie avansat la grad de general, a ales să refuze, în ciuda rezultatelor sportive remarcabile obținute pe plan național și internațional. În 1965 a fost promovat la gradul de locotenent major și a fost decorat cu Ordinul Muncii, clasa I, pentru contribuțiile sale deosebite în sport.

„Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă. E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă. Am fost aprobat de președintele de atunci (n.r. – Ion Iliescu) să primesc un grad de general. Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: «Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic.

Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta». Și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă. Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase «domn general». Are grad de două ori mai înalt decât mine!”, a povestit Ion Țiriac, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, conform prosport.ro.