Video Sabalenka și Badosa, dans lasciv la Dubai. Cele două jucătoare din circuitul WTA au „prestat” în costume de baie

Bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și spaniola Paula Badosa (27 de ani, 23 WTA) sunt prietene bune în afara circuitului feminin de tenis.

La Dubai, ele au petrecut duminică împreună cu un dans pe care l-au etalat lumii pe TikTok. Totodată, au distribuit fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare.

Dansul lor a fost postat pe profilul de TikTok al liderei mondiale (@aryna.sabalenka), despre care se știe că, oficial, are un iubit: Georgios Frangoulis.

În schimb, Badosa nu l-a „înlocuit” încă pe grecul Stefanos Tsitsipas, de care s-a despărțit nu cu mult timp în urmă.