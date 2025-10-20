search
Luni, 20 Octombrie 2025
Bielorusa Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și spaniola Paula Badosa (27 de ani, 23 WTA) sunt prietene bune în afara circuitului feminin de tenis.

Jucătoarele au dans în costume de baie
Jucătoarele au dans în costume de baie

La Dubai, ele au petrecut duminică împreună cu un dans pe care l-au etalat lumii pe TikTok. Totodată, au distribuit fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare.

Dansul lor a fost postat pe profilul de TikTok al liderei mondiale (@aryna.sabalenka), despre care se știe că, oficial, are un iubit: Georgios Frangoulis.

În schimb, Badosa nu l-a „înlocuit” încă pe grecul Stefanos Tsitsipas, de care s-a despărțit nu cu mult timp în urmă.

