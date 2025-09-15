Cesare Chesini a câștigat Turul României 2025. Cine sunt câștigătorii tricourilor puse la bătaie

După cinci zile palpitante în care plutonul a străbătut diferite zone ale țării, Turul României 2025 s-a încheiat astăzi în Capitală, cu un final spectaculos pe circuitul urban din București. Rezervată sprinterilor, etapa 5 nu a adus schimbări majore în clasamentul general, iar liderul cursei, Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB), și-a apărat cu succes tricoul galben și a câștigat Turul României 2025.

După victoria lui Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) la Râmnicu Vâlcea în prima zi, Chesini a preluat conducerea în clasamentul general pe singura etapă cu sosire în cățărare, la Pasul Dichiu, și și-a păstrat avantajul în zilele următoare. Nici etapa deluroasă spre Buzău, câștigată de Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team), nici vântul lateral din Slobozia, unde s-a impus Jonathan Malte Rottmann (REMBE | rad-net), nu au reușit să-l scoată din calcule. Iar în ultima zi, italianul și-a menținut fără emoții cele opt secunde avans față de Colin Stüssi, în timp ce Alvaro Sagrado (Illes Balears Arabay) a încheiat pe locul trei.

Pe circuitul din București, Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz), Cristian Raileanu (Echipa Națională a României) și Gergő Gönczy (Epronex – Hungary Cycling Team) au atacat devreme și au obținut un avans de până la două minute în prima jumătate a etapei, dar echipele sprinterilor au controlat permanent plutonul și au neutralizat evadarea chiar înainte de intrarea în ultimul tur. În kilometrul final, echipa Voster ATS a cronometrat perfect lansarea: Frątczak a intrat primul în ultima curbă, urmat de coechipierul său Stosz, iar cei doi și-au păstrat pozițiile într-un sprint scurt până la linia de sosire, semnând o dublă pentru formația continentală poloneză. Compatriotul lor Alan Banaszek (ATT Investments) a completat podiumul etapei.

La interviul de după cursă, Frątczak a declarat: „A fost o etapă nebună, cu acest tur rapid prin București. Au fost trei rutieri în evadare, dar i-am ținut mereu sub control și, în ultimele cinci tururi, am tras tare pentru a-i prinde. Planul meu era să-l lansez pe Patryk Stosz astăzi, dar după ultima curbă am avut un mic avans, iar el mi-a strigat să continui. Așa că, în final, am obținut un rezultat grozav pentru echipă, cu locurile 1 și 2”.

La fel ca în clasamentul general, nici celelalte ierarhii nu au suferit schimbări semnificative în ultima zi. Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câștigat și tricoul alb, pentru cel mai bun rutier sub 23 de ani, în timp ce Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) a urcat pe podium de nu mai puțin de trei ori, câștigând clasamentele pe puncte, sprint și cățărători. Mattew-Denis Piciu (MENtoRISE Teem CCN) a obținut tricoul albastru pentru cel mai bine clasat român, iar Illes Balears Arabay a fost recompensată cu tricoul gri, pentru primul loc în clasamentul pe echipe.