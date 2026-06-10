În urmă cu 8 ani cucerea Roland Garros și intra iremediabil în istoria tenisului. Simona Halep, mesaj din suflet: „Privesc în urmă cu recunoștință!”

După ce și-a încheiat cariera în februarie 2025, Simona Halep continuă să fie una dintre cele mai importante figuri din istoria tenisului românesc. Fosta lideră mondială a petrecut 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul WTA și a lăsat în urmă un palmares impresionant.

Pe 9 iunie 2026 s-au împlinit opt ani de la cel mai emoționant moment al carierei sale, câștigarea trofeului de la Roland Garros. Cu această ocazie, Halep și-a amintit de succesul de la Paris și a transmis un mesaj plin de emoție, dedicat unei performanțe care a rămas specială atât pentru ea, cât și pentru fanii tenisului din România.

„Ziua în care visul meu a devenit realitate!”

„9 iunie 2018. Ziua în care visul meu a devenit realitate.

Câștigarea primului meu titlu de Grand Slam la Roland Garros a fost unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea. A fost răsplata pentru ani de muncă, sacrificii, obstacole și pentru faptul că nu am renunțat niciodată. Opt ani mai târziu, privesc în urmă cu recunoștință pentru tot ceea ce mi-a oferit tenisul și pentru toți oamenii care au făcut parte din această călătorie.

Acum mă pregătesc pentru un alt moment foarte special: evenimentul meu oficial de retragere, care va avea loc pe 13 iunie, la Sports Festival, în Cluj. Sunt încântată să revin pe teren alături de Elina Svitolina, Gaël Monfils și Andrei Pavel, avându-i din nou alături pe Darren Cahill și Daniel Dobre.

De asemenea, abia aștept să sărbătoresc acest moment împreună cu fanii, familia mea, prietenii și cu atât de mulți oameni care au făcut parte din parcursul meu. Ne vedem sâmbătă!”, a postat Simona, pe rețelele de socializare.

Performanțele care au transformat-o într-o legendă

Fosta lideră mondială și-a trecut în palmares două trofee de Grand Slam, cucerite la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019. Pe lângă aceste performanțe, a mai disputat alte trei finale majore: două pe zgura pariziană, în 2014 și 2017, și una la Australian Open, în 2018.

De-a lungul unei cariere impresionante, întinse pe aproape 15 ani, Simona Halep și-a trecut în palmares 24 de trofee la simplu.