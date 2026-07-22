 Kinder Joy of moving Tennis Trophy continuă seria turneelor din România cu două noi competiții la București | adevarul.ro
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Kinder Joy of moving Tennis Trophy continuă seria turneelor din România cu două noi competiții la București

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Kinder Joy of moving Tennis Trophy continuă seria competițiilor desfășurate anul acesta în România cu două noi turnee, programate în perioada 31 august – 6 septembrie, la București. Acestea le vor oferi copiilor noi oportunități de a descoperi tenisul, de a se bucura de mișcare și de a se dezvolta prin sport.

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Ajuns la cea de-a zecea ediție la nivel internațional și la cea de-a șasea ediție în România, Kinder Joy of moving Tennis Trophy este mai mult decât o competiție sportivă. Programul promovează incluziunea, fair-play-ul, respectul, prietenia și bucuria mișcării în rândul tinerilor sportivi.

Adresată fetelor și băieților cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani, inițiativa le oferă copiilor posibilitatea de a se dezvolta atât ca jucători, cât și la nivel personal, într-un mediu pozitiv și susținător. Participanții sunt încurajați să descopere sportul prin joc și să își dezvolte abilitățile fizice, cognitive și sociale.

Patru dintre copiii participanți vor avea șansa de a ajunge la turneul internațional Masters, organizat la Academia Rafa Nadal, și de a trăi o experiență sportivă deosebită alături de tineri jucători din alte țări.

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Pentru mine, Kinder Joy of moving Tennis Trophy este unul dintre cele mai frumoase proiecte dedicate tenisului pentru copii. Suntem la cea de-a șasea ediție în România și mă ocup cu plăcere de organizare în fiecare an, deoarece acest proiect pune accent pe alte valori decât rezultatul sportiv: fair-play, respect, prietenie și bucuria de a juca tenis. Este un proiect care le oferă copiilor motivație și o experiență pe care și-o vor aminti mult timp, iar faptul că patru dintre ei ajung să participe la Mastersul de la Academia Rafa Nadal îl face cu atât mai special”, a declarat Cătălina Cristea, fostă componentă a echipei României de Fed Cup și, în prezent, președinta Comisiei de Competiții din cadrul Federației Române de Tenis.

Formatul Open Day, introdus în premieră în România

Seria turneelor este completată anul acesta de introducerea în premieră în România a formatului Open Day, conceput pentru a face programul mai accesibil și pentru a implica un număr mai mare de copii și familii.

Primul eveniment Open Day din România a avut loc pe 11 mai, la Centrul Național de Tenis din București, și a reunit 50 de copii. Participanții și familiile lor au avut ocazia să descopere valorile Kinder Joy of moving într-un cadru incluziv, prietenos și interactiv.

Unul dintre momentele speciale ale zilei a fost prezența lui Marius Copil, ambasador Kinder Joy of moving Tennis Trophy. Sportivul s-a alăturat activităților de pe teren și a jucat alături de copii, contribuind la transformarea întâlnirii într-o experiență memorabilă. Implicarea sa a adus un plus de inspirație și a creat o legătură directă între tenisul practicat la nivel de inițiere și sportul de performanță.

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Revin de fiecare dată cu plăcere la evenimentele Kinder Joy of moving, pentru că le oferă copiilor ocazia de a descoperi sportul și mișcarea într-un cadru prietenos, prin jocuri, activități și surprize. Prima experiență Open Day organizată în România mi-a plăcut foarte mult, mai ales datorită numărului mare de copii prezenți și varietății activităților pregătite pentru ei. Pentru mine, aceste întâlniri sunt și o ocazie de a mă bucura de timpul petrecut alături de cei mici, de a aprecia și mai mult momentele cu propriii copii și de a mă deconecta, chiar și pentru câteva clipe, de la rutina zilnică. Dacă ar fi să descriu experiența Kinder Joy of moving Tennis Trophy într-un singur cuvânt, acela ar fi «bucurie»”, a declarat Marius Copil, ambasador Kinder Joy of moving Tennis Trophy.

Pe parcursul evenimentului, copiii au fost împărțiți în grupuri și au alternat între jocurile desfășurate alături de Marius Copil și activitățile coordonate de doi antrenori veniți special din Italia. Astfel, participanții au avut parte de o experiență dinamică și echilibrată, construită în jurul mișcării, colaborării și bucuriei de a se juca.

Evenimentul Open Day organizat anul acesta alături de Marius Copil, ambasador Kinder Joy of moving Tennis Trophy, și de cei doi antrenori veniți special din Italia a fost un real succes. Cei 50 de copii participanți s-au bucurat de câteva ore pline de mișcare, energie și voie bună”, a adăugat Cătălina Cristea.

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Activitățile au fost concepute conform metodologiei Joy of moving, care propune o abordare holistică a dezvoltării copilului. Prin îmbinarea jocului cu mișcarea, aceasta contribuie la dezvoltarea abilităților fizice, cognitive și sociale și încurajează creativitatea, colaborarea și încrederea în sine. Prin continuarea seriei de turnee și introducerea formatului Open Day, Kinder Joy of moving Tennis Trophy își reafirmă angajamentul de a oferi unui număr cât mai mare de copii și familii oportunitatea de a descoperi sportul într-un mod pozitiv, incluziv și captivant.

Kinder Joy of moving Tennis Trophy face parte din Kinder Joy of moving, proiectul internațional de responsabilitate socială al Grupului Ferrero, care încurajează copiii din întreaga lume să fie activi, să se bucure de mișcare și să își dezvolte, prin joc, abilități esențiale pentru viață. Inițiativa pornește de la convingerea că o atitudine pozitivă față de mișcare contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor de astăzi și la formarea adulților de mâine. Prin Kinder Joy of moving Tennis Trophy, Grupul Ferrero aduce împreună copii din țări diferite și transformă tenisul într-o experiență construită în jurul bucuriei, prieteniei și fair-play-ului.

Despre Grupul Ferrero

Ferrero este unul dintre cei mai mari producători de dulciuri ambalate din lume, cu un portofoliu de peste 35 de branduri emblematice, disponibile în peste 170 de țări. Grupul Ferrero aduce bucurie consumatorilor din întreaga lume prin produse și gustări îndrăgite, precum Nutella®, Kinder®, Tic Tac® și Ferrero Rocher®. Cei peste 47.000 de angajați ai companiei contribuie în fiecare zi la crearea unor momente speciale pentru milioane de oameni.

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