9 iunie: Ziua în care Simona Halep a scris istorie la Roland Garros. Cum a cucerit primul titlu de Grand Slam într-o finală de neuitat

Pe 9 iunie 2018, Simona Halep a câștigat primul său titlu de Grand Slam, impunându-se la Roland Garros după o finală intensă cu americanca Sloane Stephens. Tot într-o zi de 9 iunie, în 1870, a murit Charles Dickens, unul dintre cei mai importanți scriitori ai literaturii universale, iar în 1912 s-a stins din viață Ion Luca Caragiale, considerat părintele comediei românești.

1843: Nașterea scriitoarei Bertha von Suttner, prima femeie laureată a Premiului Nobel pentru Pace

Bertha Sophia Felicita von Suttner s-a născut la 9 iunie 1843 într-o familie nobiliară influentă din Austria, fiind fiica general-feldmareșalului Kinsky, principe von Wchinitz und Tettau. De-a lungul vieții, a devenit una dintre cele mai importante voci ale pacifismului european din secolul al XIX-lea și o militantă activă pentru pace.

După căsătoria cu baronul von Suttner, s-a stabilit la Tbilisi, în Georgia (pe atunci parte a Imperiului Rus), unde a locuit aproximativ zece ani. În această perioadă și ulterior, s-a dedicat scrisului și ideilor pacifiste.

În 1889 a publicat romanul „Jos armele!”, apărut la Dresda, care i-a adus recunoaștere internațională și a devenit o lucrare emblematică a literaturii anti-război. Printre alte lucrări ale sale se numără „Un manuscris” (1885) și „Daniela Dormes” (1886).

Bertha von Suttner a fost apropiată de Alfred Nobel, iar influența sa este considerată importantă în conturarea Premiului Nobel pentru Pace. În 1905, a devenit prima femeie din istorie care a primit această distincție, confirmându-și rolul major în mișcarea pentru pace.

1848: Începutul revoluţiei paşoptiste în Muntenia. Proclamația de la Islaz

Anul revoluţionar 1848 a cuprins întreg spațiul românesc, iar în Țara Românească, evenimentele au luat amploare pe 9 iunie, când, la Islaz, a fost citită în fața unei mari adunări populare „Proclamaţia de la Islaz”, redactată de Ion Heliade Rădulescu. Aceasta reprezenta un act constituțional inspirat din Declaraţia drepturilor omului și ale cetăţeanului din 1789, marcând începutul revoluției în Țara Românească.

Documentul propunea reforme sociale, politice și economice esențiale: desființarea privilegiilor boierești, garantarea libertății individuale, emanciparea poporului, secularizarea averilor mănăstirești și un sistem constituțional bazat pe reprezentativitate.

Pe 15 iunie, cererile de la Islaz au fost reluate în cadrul unei noi Mari Adunări, de data aceasta pe Câmpia Filaretului, în prezența a peste 30.000 de oameni.

1856: Vasile Alecsandri publică „Hora Unirii”

Pe 9 iunie 1856, Vasile Alecsandri a publicat în revista „Steaua Dunării” poezia „Hora Unirii”, text care avea să devină unul dintre simbolurile literare ale ideii de unitate națională și, ulterior, un veritabil imn al Unirii Principatelor Române.

Poemul a fost pus pe muzică de compozitorul Alexandru Flechtenmacher, iar dansul tradițional al horei a transformat creația într-o expresie a solidarității și a unității românilor. Lucrarea a căpătat o largă popularitate în contextul Unirii din 1859, când Moldova și Țara Românească s-au unit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.

„Hora Unirii” a fost interpretată pentru prima dată în mod simbolic la 24 ianuarie 1859, moment în care românii din ambele Principate au celebrat Unirea Mică. Dansată atât de oameni simpli, cât și de elite, aceasta a exprimat ideile de fraternitate, egalitate și speranță într-un viitor comun.

Publicată inițial în 1856 în „Steaua Dunării”, revistă condusă de Mihail Kogălniceanu, creația lui Alecsandri a devenit cunoscută pe scară largă după ce Alexandru Flechtenmacher a compus muzica ce o însoțește.

În timp, „Hora Unirii” a devenit un simbol al identității naționale, dansul în cerc sugerând unitatea și egalitatea între români. Momentul Unirii din 1859 a deschis drumul către marile transformări istorice care au culminat cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

1870: A murit Charles Dickens, unul dintre cei mai mari scriitori ai literaturii engleze

Pe 9 iunie 1870 se stingea din viață Charles Dickens, celebrul autor britanic, cunoscut pentru romane precum „Oliver Twist”, „David Copperfield” și „Marile speranțe”. În special, nuvela „Colind de Crăciun” (1843), scrisă în doar șase săptămâni, rămâne una dintre cele mai iubite opere ale literaturii universale.

Dickens a fost un apărător al celor săraci, inspirat de propriile traume din copilărie: la vârsta de 12 ani a fost nevoit să muncească într-o fabrică, după ce tatăl său a fost încarcerat pentru datorii.

Suferințele personale și nedreptățile sociale au devenit teme constante ale scrierilor sale, motiv pentru care operele lui au avut un puternic impact moral și social asupra publicului britanic și internațional.

1874: Primul zbor cu pasageri cu un balon cu aer cald deasupra Bucureștiului

Pe 9 iunie în 1874 a avut loc primul zbor cu un balon cu aer cald cu pasageri, deasupra Bucureștiului. Aerostatul, numit „Mihai Bravul”, a fost construit la Paris și transportat în România cu ajutorul comerciantului M. Villemont.

La bord s-au aflat ziaristul Grigore Ventura și însuși Villemont. Balonul s-a ridicat din grădina Mitropoliei și a plutit peste oraș, aterizând la circa 45 km distanță. Zborul a durat aproape o oră și a marcat începuturile aviației românești.

Ulterior, balonul a fost utilizat și în scopuri militare, fiind testat de ofițeri ai armatei române pentru observarea terenului și măsurători meteorologice, ceea ce a deschis drumul către aplicarea tehnologiei aeriene în domeniul strategic.

1912: Moare marele dramaturg I. L. Caragiale

Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852, la Haimanale ( în prezent Ion Luca Caragiale, județul Dâmbovița) și a murit la 9 iunie 1912, la Berlin. A urmat Gimnaziul „Petru și Pavel” din Ploiești, iar studiile liceale le-a terminat la București.

1 iunie: Ziua în care s-a născut celebra actriță Marilyn Monroe

Fiind atras de teatru a urmat Conservatorul de Artă Dramatică din București, ulterior a frecventat ședințele cenaclului „Junimea”, în revista căreia, „Convorbiri literare”, își va publica principalele piese de teatru. A fost copist, sufleur, redactor, revizor școlar, profesor, corector, registrator și director general al teatrelor.

În anul 1905, marele dramaturg s-a stabilit la Berlin.

Amintim câteva dintre cunoscutele comedii scrise de I.L Caragiale: „O noapte furtunoasă”, „Conul Leonida față cu Reacțiunea”, „O scrisoare pierdută” și „D-ale carnavalului”.

1963: S-a născut popularul actor american Johnny Depp

Pe 9 iunie 1963, Johnny Depp s-a născut în Owensboro, statul Kentucky, SUA, potrivit IMDb. În adolescență a renunțat la școală, la vârsta de 15 ani, și s-a implicat în mai multe proiecte muzicale, înainte de a-și îndrepta atenția spre actorie.

Schimbarea de direcție s-a produs în urma întâlnirii, la Los Angeles, cu actorul Nicolas Cage, care l-a încurajat să urmeze o carieră în film. Debutul său a avut loc în producția „A Nightmare on Elm Street” (1984).

În 1987 a devenit cunoscut publicului larg prin serialul „21 Jump Street”, iar în anii ’90 a început colaborarea cu regizorul Tim Burton, moment decisiv pentru cariera sa. Rolul principal din „Edward Scissorhands” (1990) i-a adus recunoaștere internațională și l-a impus ca un actor cu alegeri artistice neconvenționale.

Ulterior, a jucat în producții precum „Ed Wood” (1994), „Donnie Brasco” (1997), alături de Al Pacino, și „Fear and Loathing in Las Vegas” (1998), în regia lui Terry Gilliam. În 1999 a apărut în „The Astronaut’s Wife” și „Sleepy Hollow”.

În anii 2000, Depp și-a consolidat statutul de star internațional prin roluri precum Fred Abberline în „From Hell” (2001) și prin succesul francizei „Pirates of the Caribbean”, începută în 2003 cu „The Curse of the Black Pearl”, film care i-a adus și o nominalizare la Oscar.

A continuat cu roluri apreciate în „Secret Window” (2004), „Finding Neverland” (2004) — pentru care a primit o nominalizare la Oscar și premiul BAFTA -și „The Libertine” (2004), consolidându-și reputația de actor versatil și nonconformist.

1978: A murit Prințul Nicolae de România, al doilea fiu al regelui Ferdinand I al României

Principele Nicolae s-a născut în 1903 la Sinaia şi a murit în 1978, fiind înmormântat la Lausanne, în Elveţia.

Principele Nicolae l-a avut ca naş pe ţarul Nicolae al II-lea. Din ianuarie 1926, după cea de-a doua renunţare a lui Carol la tron s-a instituit o Regenţă. La moartea tatălui său Ferdinand, în 1927, principele Nicolae a devenit regent la 24 de ani, apropiindu-se din nou de tron, de această dată ca tutore al nepotului său Mihai, încă minor.

Principele nu a vrut să-şi depăşească condiţia de membru al Regenței, nefiind orgolios şi neavând ambiţii politice.

Principele Nicolae a murit în 1978, iar ultima sa dorinţă a fost ca osemintele să-i fie aduse în ţară, când va fi posibil. A fost înmormântat, din generozitatea soţiei sale, principesa Tereza, în cimitirul de la Lausanne-Elveția, lângă Ioana Dolette, prima sa dragoste.

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„Osemintele Principelui Nicolae și ale Principesei Ioana vor fi aduse pe 15 noiembrie la Necropola Regală a Noii Catedrale de la Curtea de Argeş. Pietrele funerare sunt deja pregătite. Nu cred că rămășițele Principelui Mircea vor fi aduse în acest an”, a dezvăluit în exclusivitate pentru ”Adevărul” arhimandritul Caliopie Ichim.

2018: Simona Halep câștigă primul titlu de Mare Șlem la Roland Garros

Pe 9 iunie 2018, Simona Halep a cucerit primul său titlu de Grand Slam, impunându-se la Roland Garros după o finală spectaculoasă cu americanca Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1.

Românca a avut un meci dificil, pierzând primul set, însă a revenit impresionant printr-un joc mai variat și mai agresiv, reușind să își domine adversara în următoarele două seturi. În decisiv, Halep a controlat complet ritmul partidei, confirmând statutul de lider mondial.

Acesta a fost primul titlu de Mare Șlem din cariera sa, obținut la zece ani după victoria de la junioare pe aceeași suprafață. Pentru acest succes, Simona Halep a primit un premiu de 2,2 milioane de euro și 2000 de puncte WTA, consolidându-și poziția de lider mondial în acel moment

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Născută la Constanța, într-o familie de aromâni, Simona Halep a început tenisul la vârsta de 4 ani, fiind antrenată inițial de Ion Stan. Tatăl său, Stere Halep, fost fotbalist, a susținut cariera sportivei încă de la început. În copilărie a practicat și handbal, iar la 16 ani s-a mutat la București pentru a-și continua cariera de performanță în tenis.

De-a lungul formării sale, Halep i-a avut ca modele pe Justine Henin și Andrei Pavel și Gheorghe Hagi.