„Mi-au spus că nu voi putea juca tenis”. Francesca Jones, jucătoarea cu 8 degete, a câștigat primul meci la un Grand Slam

Jucătoare britanica de tenis Francesca Jones (25 de ani, 102 WTA) are doar opt degete și, în afara dizabilității, a suferit un traumatism cranian, după un accident suferit la sală. Duminică, Jones a reușit prima victorie la un turneu de Mare Șlem, 1-6, 7-6 (4), 6-2 cu brazilianca Beatriz Haddad Maia (29 de ani, 15 WTA), în primul tur la Roland Garros.

„Nu sunt genul care să plângă în timpul turneelor ​​pentru că nu cred că este o idee bună, dar dacă mă gândesc la ce am trecut anul acesta...”, a comentat sportiva născută în Bradford, după prima ei victorie pe tabloul principal de Grand Slam.

Născută cu opt degete la mâini și șapte la picioare, Francesca a depășit o comoție cerebrală în ultimele luni. Malformația congenitală cu care s-a născut în septembrie 2000 este rezultatul unui sindrom rar, electrodactilo-displazie ectodermică-buză left (sindromul EEC). Încă din primii ani, Jones a suferit proceduri chirurgicale pentru a-și reechilibra greutatea corporală la forma unică a piciorului.

„Mi-au spus că nu pot juca niciodată tenis, așa că m-am gândit că este timpul să fac exact opusul. Și să dovedesc că pot să o fac”, a mărturisit ea, acum cinci ani, pentru ITF.

Acum 10 ani, Jones a câștigat primul ei meci de juniori la Wimbledon, amintind într-o conferință de presă că „deformarea este ceva de care sunt mândră. Mulți oameni mi-au spus că nici măcar nu aș putea ține o rachetă...”.

Problemă a fost rezolvată. Racheta i-a fost modificată de mai multe ori de-a lungul anilor, pentru a permite o priză diferită, dar la fel de stabilă, compensând lipsa celor două degete.

Jones a avut un 2025 teribil. A fost lovită de o boală la Bogotá (aprilie 2025) și de o comoție cerebrală în timpul iernii, în urma unui accident la sală. Mecanismul de blocare al unui aparat pentru picioare s-a rupt, iar jucătoarea britanică s-a trezit cu o greutate de 45 de kilograme pe cap și pe genunchi, fiind nevoită să urmeze un tratament și să lase tenisul deoparte pentru o vreme.

După Australian Open, care s-a încheiat cu o retragere la debut, a avut o singură victorie la nivel WTA (la Miami), înainte de a luat cu asalt Parisul: „Pot înfrunta toate dificultățile posibile”.