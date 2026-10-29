 Atleta Julieta Gallego și-a pierdut viața în accidentul de tren din Spania. 69 de oameni au murit în tragedia feroviară | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Atleta Julieta Gallego și-a pierdut viața în accidentul de tren din Spania. 69 de oameni au murit în tragedia feroviară

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Specializată în săritură în lungime, Julieta Gallego (24 de ani) a murit în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză în provincia Toledo.

Julieta Gallego
Julieta Gallego Foto: Facebook El Partidazo de COPE

Comunitatea sportului și atletismului din Spania este în doliu în urma decesului săritoarei în lungime Julietta Gallego. Aceasta se numără printre cele 69 de persoane care şi-au pierdut viaţa în accidentul feroviar petrecut în Urda (Toledo, centrul Spaniei).

Vestea a fost confirmată de Federaţia regală spaniolă de atletism (RFEA), care a transmis un comunicat: „Familia atletismului spaniol este alături de cei îndoliaţi în urma dispariţiei Juliettei Gallego, sportivă legitimată la AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo). Dorim să ne exprimăm condoleanţele şi să oferim întregul nostru sprijin familiei sale, celor dragi şi colegelor de club".

Gallego era specializată în proba de săritură în lungime, precum şi în cea de sprint (60 de metri). Recordul său personal era de 5,90 m la săritura în lungime, fiind reușit în cadrul Campionatelor indoor ale Spaniei pentru categoria de vârstă sub 23 de ani, desfăşurate în 2023 la Antequera.

Asociacion Deportiva Sprint, cu sediul la Madrid, şi-a exprimat regretul profund faţă de decesul tinerei atlete spaniole: „Suntem devastaţi şi dorim să transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei sale, prietenilor, colegelor de echipă şi tuturor celor care au iubit-o".

Minut de reculegere la evenimentele sportive din Spania

Clubul la care era legitimată Julieta Gallego va ţine un minut de reculegere în memoria sportivei, joi, pe pistele de atletism de la şcolile Paracuellos şi Santa Ana (Madrid). O ceremonie similară se va desfășura la meciurile din primul tur al Cupei Spaniei (Copa del Rey), programate astăzi, a confirmat Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF).

69 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul feroviar petrecut în Urda
69 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul feroviar petrecut în Urda Foto: EPAImages

Pe de altă parte, RFEF a anunţat amânarea celor 24 de partide programate iniţial pentru ziua de miercuri, iar acestea se vor disputa în intervalul 29 octombrie - 13 noiembrie. Astăzi se vor desfăşura 23 de meciuri, inclusiv cele în care sunt implicate mai multe echipe din prima divizie: Calatayud - Osasuna, Lebrijana - Getafe, Auriense - Deportivo A Coruna, Ribadesella - Santander, AE Prat - Athletic Bilbao şi Hortaleza - Sevilla FC.

De asemenea, în etapa următoare, atât din prima, cât şi din a doua divizie, se va ţine un minut de reculegere, după cum au confirmat RFEF şi La Liga.

Accidentul feroviar s-a produs ieri (miercuri, 28 octombrie), când, potrivit Ministerului Transporturilor din Spania, un tren Iryo care era oprit în apropierea localităţii Urda, din provincia Toledo, având la bord 147 de pasageri, a fost lovit din spate de un tren de mare viteză Renfe (AVE), în care se aflau 378 de pasageri.

Din cauza impactului, mai multe vagoane au căzut de pe terasament, în afara căii ferate. Bilanţul victimelor a ajuns la 69 de morţi, existând totodată zeci de răniţi, mulţi dintre aceştia fiind spitalizaţi.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
digi24.ro
image
„Zici că eram într-un film”. Mărturii cutremurătoare după accidentul feroviar din Spania. Salvatorii caută restul victimelor
stirileprotv.ro
image
Elena Udrea compară tragedia feroviară din Spania cu guvernarea USR: „Viețile oamenilor nu se salvează cu like-uri”
gandul.ro
image
Nuclearelectrica pune presiune pe NuScale în proiectul SMR de la Doicești
mediafax.ro
image
Cel mai dur mesaj pentru Gigi Becali după declarațiile despre rasism: „Cum ar fi să înlocuim țigani cu machedoni?” Exclusiv
fanatik.ro
image
România, condamnată pentru a 28-a oară la CEDO din cauza anchetei eșuate în Dosarul Revoluției. 20 de români primesc acum daune totale de 530.000 de euro
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Scandal în Ucraina: Zelenski a dat ordinul, Klitschko nici n-a vrut să audă! ”Distrug țara”
digisport.ro
image
Apelul care ar putea schimba totul în cazul morții Mădălinei Apostol. Ce dezvăluiri a făcut Cătălin Grozavu despre tragedie
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Suspecţii jafului de pe Otopeni: unul are datorii la cămătari, altul şi-a luat maşină de 100.000 euro
observatornews.ro
image
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă despre recalcularea pensiilor și pentru pensionarii cu grupe. Ce se schimbă?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Dănuț Lupu pune din nou tunurile pe Cătălin Cîrjan: „Căpitanii de echipă sunt ori lideri, ori prieteni ai antrenorului”
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Lily Apostol se bate cu Roxana Ciuhulescu pentru titlul de vedeta cu cele mai lungi picioare din România! Ce dimensiuni are fosta voleibalistă
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
VIDEO Bătaie ca-n galele MMA în Parlament. S-au împărţit pumni şi picioare până aleşii au plecat cu ambulanţa
romaniatv.net
image
Dracula Land avansează serios! Masterplan finalizat, parteneriate strategice în negociere, pregătirea pentru construcție este în desfășurare
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood
click.ro
image
Drama neștiută din viața lui Valerie Lungu. Dezvăluiri dureroase despre tatăl ei. „Este un om străin pentru mine”
click.ro
image
Tragedie în Maramureș! O femeie de 45 de ani a murit după ce a fost împușcată la vânătoare
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
actrița Sydney Sweeney foto Profimedia jpg
Sâni lascivi și frișcă, varianta HOT a lui Sydney Sweeney pentru celebrul film „Singur acasă”. Languroasa blondă revine cu o nouă fantezie sexy
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Andreea Popescu, dezvăluiri despre divorț, cei trei copii și neîmplinirea din căsnicie: „Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”
image
Jack Nicholson s-a retras definitiv din actorie. Ce spune Michael Douglas despre viața legendarului de la Hollywood

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară