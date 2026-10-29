Atleta Julieta Gallego și-a pierdut viața în accidentul de tren din Spania. 69 de oameni au murit în tragedia feroviară

Specializată în săritură în lungime, Julieta Gallego (24 de ani) a murit în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză în provincia Toledo.

Julieta Gallego Foto: Facebook El Partidazo de COPE

Comunitatea sportului și atletismului din Spania este în doliu în urma decesului săritoarei în lungime Julietta Gallego. Aceasta se numără printre cele 69 de persoane care şi-au pierdut viaţa în accidentul feroviar petrecut în Urda (Toledo, centrul Spaniei).

Vestea a fost confirmată de Federaţia regală spaniolă de atletism (RFEA), care a transmis un comunicat: „Familia atletismului spaniol este alături de cei îndoliaţi în urma dispariţiei Juliettei Gallego, sportivă legitimată la AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo). Dorim să ne exprimăm condoleanţele şi să oferim întregul nostru sprijin familiei sale, celor dragi şi colegelor de club".

Gallego era specializată în proba de săritură în lungime, precum şi în cea de sprint (60 de metri). Recordul său personal era de 5,90 m la săritura în lungime, fiind reușit în cadrul Campionatelor indoor ale Spaniei pentru categoria de vârstă sub 23 de ani, desfăşurate în 2023 la Antequera.

Asociacion Deportiva Sprint, cu sediul la Madrid, şi-a exprimat regretul profund faţă de decesul tinerei atlete spaniole: „Suntem devastaţi şi dorim să transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei sale, prietenilor, colegelor de echipă şi tuturor celor care au iubit-o".

Minut de reculegere la evenimentele sportive din Spania

Clubul la care era legitimată Julieta Gallego va ţine un minut de reculegere în memoria sportivei, joi, pe pistele de atletism de la şcolile Paracuellos şi Santa Ana (Madrid). O ceremonie similară se va desfășura la meciurile din primul tur al Cupei Spaniei (Copa del Rey), programate astăzi, a confirmat Federaţia Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF).

69 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidentul feroviar petrecut în Urda Foto: EPAImages

Pe de altă parte, RFEF a anunţat amânarea celor 24 de partide programate iniţial pentru ziua de miercuri, iar acestea se vor disputa în intervalul 29 octombrie - 13 noiembrie. Astăzi se vor desfăşura 23 de meciuri, inclusiv cele în care sunt implicate mai multe echipe din prima divizie: Calatayud - Osasuna, Lebrijana - Getafe, Auriense - Deportivo A Coruna, Ribadesella - Santander, AE Prat - Athletic Bilbao şi Hortaleza - Sevilla FC.

De asemenea, în etapa următoare, atât din prima, cât şi din a doua divizie, se va ţine un minut de reculegere, după cum au confirmat RFEF şi La Liga.

Accidentul feroviar s-a produs ieri (miercuri, 28 octombrie), când, potrivit Ministerului Transporturilor din Spania, un tren Iryo care era oprit în apropierea localităţii Urda, din provincia Toledo, având la bord 147 de pasageri, a fost lovit din spate de un tren de mare viteză Renfe (AVE), în care se aflau 378 de pasageri.

Din cauza impactului, mai multe vagoane au căzut de pe terasament, în afara căii ferate. Bilanţul victimelor a ajuns la 69 de morţi, existând totodată zeci de răniţi, mulţi dintre aceştia fiind spitalizaţi.