Arsène Wenger va decide în câteva zile dacă va candida la șefia FIFA

Fost antrenor al echipei Arsenal Londra, Arsène Wenger (77 de ani) va anunța în câteva zile dacă va candida la președinția Federației Internaționale de Fotbal Asociație (FIFA). Alegerile sunt programate în 18 martie 2027, urmând a se desfășura la Rabat (Maroc).

Aesene Wenger nu s-a decis încă dacă va candida la șefia FIFA Foto: EPAImages

Potrivit „L'Équipe”, încă de la sfârșitul verii, numele actualului Șef al „Dezvoltării Fotbalului la Nivel Mondial” din cadrul FIFA a fost vehiculat, acesta fiind socotit drept un potențial contracandidat al oficialului italo-elvețian Gianni Infantino.

Deși, la un moment dat, a fost foarte apropiat de președintele FIFA, Wenger s-a distanțat ulterior de acesta, în mod public, criticând propunerea de a vinde participații la Cupa Mondială, un demers despre care a aflat „prin intermediul presei”. Francezul a cerut abandonarea acestui plan și restabilirea unei „FIFA independente, care să servească sportul nostru cu devotament, transparență și integritate”.

Pe de altă parte, japonezul Kozo Tashima şi-a anunţat candidatura pentru alegerile prezidenţiale FIFA. Acesta este a doua persoană care îşi anunţă candidatura pentru preşedinţia FIFA, după fostul fundaş al lui Tottenham Hotspur, Ramon Vega (55 de ani), fost internaţional elveţian (23 de selecţii).

„Cu sprijinul deplin al Federaţiei Japoneze de Fotbal (JFA), am decis să-mi anunţ candidatura pentru alegerile prezidenţiale FIFA", a menționat, într-un comunicat, Tashima. Niponul are 68 de ani, a ocupat funcția de președinte al JFA (2016-2024) și a fost membru al Consiliului FIFA.

Tashima își propune să se bazeze pe „experienţa acumulată de-a lungul anilor. (...) Este important ca sinceritatea, integritatea şi standardele etice înalte pe care fotbalul japonez le preţuieşte şi le-a cultivat de mult timp să fie comunicate clar comunităţii fotbalistice globale. Voi accepta această provocare cu o hotărâre neclintită, astfel încât să pot contribui la dezvoltarea continuă a fotbalului mondial."

Termenul limită pentru candidaţii care îşi declară candidatura pentru alegeri este 18 noiembrie.

Gianni Infantino este acuzat de „abuz de putere”

Preşedinte în exercițiu al FIFA și pretendent la un nou mandat, Gianni Infantino este acuzat că le-a oferit soţiei şi fiicelor sale un tratament VIP la aeroportul din Miami, inclusiv atunci când acestea călătoreau fără el. Potrivit unor documente consultate de cotidianul „New York Post”, familia acestuia ar fi beneficiat de aceste servicii de 125 de ori începând din ianuarie 2024. Se vorbește, așadar, despre un posibil „abuz de putere”.

Gianni Infantino a fost criticat serios după Cupa Mondială din vara trecută Foto: EPAImages

Potrivit publicației americane, familia lui Infantino a beneficiat frecvent de servicii de tip VIP la aeroportul din Florida. Acestea sunt acordate unor personalităţi marcante și permit, printre altele, o trecere rapidă la check-in şi însoţirea până la avion. Codul de etică al FIFA interzice responsabililor săi să-şi folosească funcţia „în scopuri private sau pentru beneficii personale".