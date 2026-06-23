Două goluri marcate de Haaland au trimis Norvegia în fazele eliminatorii ale Mondialului

După Lionel Messi și Kylian Mbappe, și Erling Haaland a înscris două goluri în noaptea abia încheiată. Și datorită lui Norvegia a câștigat (3-2) meciul cu Senegal din Grupa I.

Nordicii au început cu mai multă determinare și au avut prima ocazie de gol după trei minute, când fundașul Ajer a trimis cu capul din 6 metri, după un corner, însă portarul Mendy a respins balonul. Apoi (min. 37), Odegaard a fost servit foarte bine de Haaland, însă a ratat deși s-a aflat singur cu Mendy în față.

Africanii au reacționat, însă execuțiile lui Jackson (min. 27), Gana Gueye (min. 39) și Camara (min. 41) n-au pus în pericol poarta norvegienilor.

Deschiderea scorului s-a produs în minutul 43, când fundașul Holmgren Pedersen, intrat în locul lui Ryerson (accidentat), a trimis la colțul scurt, după o respingere greșită a lui Koulibaly.

Înainte de pauză, Haaland a expediat mingea în cadrul porții africanilor după o gafă a portarului Mendy, care a reținut apoi la lovitura de cap a nordicului (min. 45+4).

Halland a înscris imediat după pauză

A doua repriză a debutat tot cu europenii în atac. Iar Norvegia s-a desprins imediat după pauză (min. 48), când Haaland a înscris după ce a fost lansat perfect de Odegaard.

Africanii au replicat prin Jackson (min. 52), însă Nyland a reținut mingea expediată cu capul de atacantul lui Bayern Munchen. Un minut mai târziu, Ismaila Sarr din cădere, bine găsit de Mane, a redus diferența.

La rampă a ieșit din nou Haaland, care a realizat „dubla”, marcând de la 8 metri (min. 58), din centrarea lui Berg. Atacantul lui City a ajuns astfel la 59 de goluri marcate în 52 de selecții.

În minutul 75, Moeller Wolfe a avut o intervenție asupra lui Gana Gueye în careul norvegian, însă arbitrul nu a acordat penalty.

Senegal a forța egalarea pe final de meci

Pe final, Bobb (min. 90) a trimis de la de la 12 metri, iar balonul a fost respins de Pathe Ciss. Senegalul a reușit un nou gol prin Ismaila Sarr (min. 90+3), din pasa lui Jackson, iar apoi a forțat egalarea. Același Sarr (min. 90+9) a irosit ultima șansă, trimițând mingea peste poartă, cu capul, din 4 metri.

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În 26 iunie, la ora 23.00, sunt programate ultimele partide din grupă. Senegal și Irak păstrează șanse de a se califica mai departe de pe locul 3, însă trebuie să câștige la o diferență mare. Norvegia și Franța își vor disputa tot atunci șefia grupei.

Norvegia - Senegal 3-2 (1-0)

NEW YORK / NEW JERSEY (23 iunie 2026) * Stadion: New York / New Jersey * Spectatori: 80.663 * Arbitru: Wilton Sampaio * Arbitri asistenți: Bruno Pires, Bruno Boschilia (toți din Brazilia) * Arbitrul nr. 4: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Noua Zeelandă) * Arbitrul asistent video: Isaac Trevis (Noua Zeelandă) * Arbitrul video: Rodolpho Toski (Brazilia) * Arbitri asistenți: Juan Lara (Chile), Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Au marcat: Marcus Holmgren Pedersen (min. 43), Erling Haaland (min. 48, 58), respectiv Ismaila Sarr (min. 53, 90+3).

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson (16. Marcus Holmgren Pedersen, 12), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem (4. Leo Ostigard, 84), 5. David Moeller Wolfe - 10. Martin Odegaard (cpt.), 8. Sander Berge, 14. Fredrik Aursnes (6. Patrick Berg, 46) - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 84), 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa (21. Andreas Schjelderup, 71).

Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen.

Antrenor: Stale Solbakken.

Senegal: 16. Edouard Mendy (23. Mory Diaw, 63) - 15. Krepin Diatta, 3. Kalidou Koulibaly (cpt. / 17. Pape Matar Sarr, 72), 19. Moussa Niakhate, 25. El Hadji Malick Diouf (14. Ismail Jakobs, 54) - 8. Lamine Camara (6. Pathe Ciss, 63), 5. Idrissa Gana Gueye, 26. Pape Gueye (20. Ibrahim Mbaye, 54) - 18. Ismaila Sarr, 11. Nicolas Jackson, 10. Sadio Mane.

Rezerve neutilizate: 1. Yehvann Diouf - 2. Mamadou Sarr, 4. Abdoulaye Seck, 24. Antoine Mendy, 21. Habib Diarra, 22. Bara Sapoko Ndiaye, 7. Assane Diao, 9. Bamba Dieng, 12. Cherif Ndiaye, 13. Iliman Ndiaye.

Antrenor: Pape Thiaw.

Grupa I

Meciuri disputate

16 iunie 2026

Franța - Senegal 3-1

17 iunie 2026

Irak - Norvegia 1-4

23 iunie 2026

Franța - Irak 3-0

Norvegia - Senegal 3-2

Clasament

1. Franța 6 puncte (+5)

2. Norvegia 6 puncte (+4)

3. Senegal 0 puncte (-3)

4. Irak 0 puncte (-6)

Partidele următoare

26 iunie 2026

Ora 23.00: Norvegia - Franța

Ora 23.00: Senegal - Irak