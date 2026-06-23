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De la președintele FIFA la Shakira, toată lumea îl elogiază pe Lionel Messi

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Lionel Messi va împlini mâine,, 24 iunie, 39 de ani. Și deși nu mai este la prima tinerețe, argentinianul doboară record după record. El a devenit cel mai prolific marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 18 goluri.

Obosit după meciul cu Austria, Leo Messi a avut motive să și zâmbească (Foto: EPAImages)
Obosit după meciul cu Austria, Leo Messi a avut motive să și zâmbească (Foto: EPAImages)

După meciul cu Austria, unul în care a marcat ambele goluri ale deținătoarei titlului mondial, Messi a declarat: „Sunt foarte mulţumit de victorie”, a spus Messi. „A fost o victorie extrem de importantă, una grea şi pentru care am muncit din greu. Ne dă calm pentru ceea ce urmează.”

Rugat să descrie sentimentul ce-l încearcă în acest moment al doborârii recordului, căpitanul Argentinei a spus: „Sunt foarte obosit”. Apoi s-a referit și la penalty-ul ratat atunci când tabela arăta 0-0: „Adevărul este că felul în care s-a terminat astăzi a fost spectaculos. Am avut acea lovitură de pedeapsă care ar fi putut mări avantajul, dar sunt mulţumit de rezultat şi de munca echipei.”

Căpitanul argentinian în vârstă de 39 de ani a ratat o lovitură de pedeapsă, a marcat de două ori şi şi-a ajutat echipa să se califice în „16”-imile de finală ale competiției.

Messi și-a acoperit fața cu mâinile după ce a ratat penalty-ul (Foto: EPAImages)
Messi și-a acoperit fața cu mâinile după ce a ratat penalty-ul (Foto: EPAImages)

Cu cinci goluri înscrise la această ediție a Campionatului Mondial Messi ocupă primul loc și în clasamentul golgheterilor la zi. Fiind primul fotbalist prezent la șase turnee finale ale CM de fotbal, el a mai atins o bornă importantă, devenind al 3-lea jucător care a marcat în șase partide la rând în această competiție, după francezul Just Fontaine, în 1958 (Suedia), și brazilianul Jairzinho, în 1970 (Mexic). La aproape 39 de ani (îi va împlini chiar astăzi), campionul mondial din 2022 a confirmat că este într-o formă sportivă de invidiat. Fost jucător la Barcelona și PSG, actualmente la Inter Miami, în SUA, Lionel Messi a marcat primul gol la Cupa Mondială pe când avea 18 ani şi 357 de zile, în 16 iunie 2006. El a contribuit atunci la victoria cu 6-0 a Argentinei în fața echipei Serbiei şi Muntenegrului.

În ierarhia „all-time” a golgheterilor CM de fotbal, Messi este urmat de Miroslav Klose (Germania) și Kylian Mbappé (Franța), care au câte 16 goluri fiecare, Ronaldo (Brazilia) 15 goluri, Gerd Müller (RF Germania) 14 goluri, Just Fontaine (Franța) 13 goluri, Pelé (Brazilia) 12 goluri, Sándor Kocsis (Ungaria) și Jürgen Klinsmann (Germania), câte 11 goluri fiecare. Printre fotbaliștii activi care figurează în acest clasament se mai numără Harry Kane (Anglia), cu 10 goluri, Neymar (Brazilia), cu 8, și Cristiano Ronaldo (Portugalia).

Gianni Infantino i-a trimis un mesaj

După meciul Argentina - Australia 2-0, președintele FIFA, Gianni Infantino, l-a felicitat pe starul argentinian: „Incredibilul @leomessi deține acum recordul singur, cu 18 goluri. Felicitări și îți mulțumesc că răspândești atâta bucurie și inspiri oameni din întreaga lume, cu atâta consecvență și excelență”, a scris Infantino pe contul său de Instagram.

Messi a fost periculos tot meciul cu Austria (Foto: EPAImages)
Messi a fost periculos tot meciul cu Austria (Foto: EPAImages)
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De asemenea, cântăreața columbiană Shakira, care a urmărit meciul de la Dallas dintr-o lojă VIP alături de copiii ei, a postat un mesaj emoționant: „Sunt atât de mândră de tine, Leo, și de tot ceea ce realizezi pentru familia ta, țara ta și toți latino-americanii. Angajamentul și dăruirea ta sunt un exemplu pentru mulți. Continuă să strălucești!”.

Și austriecii l-au elogiat pe Messi deși pierduseră meciul cu Argentina. „Acesta e Lionel Messi. Nu are nevoie de multe şanse pentru a decide rezultatul unui meci", a comentat antrenorul Rangnick. „Când cineva, la 39 de ani, marchează două goluri şi acum are cinci în două meciuri, face toată diferenţa. Ştiam că Lionel Messi este cel mai bun jucător care a trăit vreodată. Şi a arătat-o din nou astăzi", a adăugat antrenorul.

Desigur că cei mai încântați au fost colegii lui Messi. „Nu există cuvinte, trebuie doar să te bucuri", a spus Lisandro Martínez, fundaşul lui Manchester United. „Nu-l poţi compara cu alţii pentru că este într-o clasă aparte. Sincer, sunt fără cuvinte, trebuie doar să apreciezi faptul că este argentinian."

Component al echipei Atlético Madrid, Julian Alvarez a fost şi el uluit de performanţa lui Messi: „Nu sunt multe de spus. Cu toţii vedem asta. Timp de douăzeci de ani, a fost cel mai bun din lume. Este deja cel mai bun din toate timpurile. În ciuda vârstei sale, continuă să-şi demonstreze talentul şi magia."

Cotidianul „LEquipe” îl consideră pe Messi „Stăpânul lumii”
Cotidianul „LEquipe” îl consideră pe Messi „Stăpânul lumii”

Un mesaj asemănător a transmis și Leandro Paredes, mijlocaşul lui Boca Juniors: „Messi nu încetează să ne uimească la fiecare antrenament, în fiecare meci. Este o adevărată plăcere pentru noi. Vom încerca să ne bucurăm zi de zi, nu doar pe teren, ci şi în afara lui. Este o persoană fantastică."

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Presa din întreaga lume a marcat reușita căpitanului Argentinbe. „Olé”, cotidianul argentinian, nu a folosit niciun titlu, în afară de o notă de 10 între paranteze: „Nu este nevoie de mai multe cuvinte”. În Franța, cotidianul „LEquipe” a dat poza lui Messi și a titrat: „Maestrul lumii”.

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În Italia, „La Gazzetta dello Sport” a comentat: „Nimeni nu-l poate atinge, Messi este incredibil”. La fel de entuziasmată a fost și presa iberică. „Marca” a titrat: „Messi 18”.

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