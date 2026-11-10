 Cristi Chivu a revenit la Parma cu ochi înlăcrimați. Discurs emoționant, după ce a fost premiat de fosta echipă: „Vorbesc cu tatăl meu, chiar dacă el nu mai este!” | adevarul.ro
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Cristi Chivu a revenit la Parma cu ochi înlăcrimați. Discurs emoționant, după ce a fost premiat de fosta echipă: „Vorbesc cu tatăl meu, chiar dacă el nu mai este!”

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Cristi Chivu a trăit una dintre cele mai emoționante seri de când a devenit antrenor. Tehnicianul lui Inter s-a întors la Parma, locul în care și-a început drumul în Serie A ca antrenor principal, pentru a primi o distincție specială în cadrul unui eveniment de tradiție din Italia.

Cristian Chivu, premiat de către Parma
Cristian Chivu, premiat de către Parma Foto: X @ang_2699

Ceremonia s-a desfășurat luni, 9 noiembrie, la Teatro Regio din Parma, cu ocazia celei de-a 48-a ediții a Premiului Internațional „Sport Civiltà”. Chivu a fost recompensat cu trofeul „Benemerenze Sportive”, oferit celor care au contribuit la promovarea valorilor sportului, dincolo de rezultatele obținute pe teren. Organizatorii au ținut cont atât de cariera profesională a românului, cât și de felul în care acesta și-a construit imaginea în lumea fotbalului. Corectitudinea, munca, responsabilitatea și respectul față de sport s-au numărat printre motivele pentru care a fost ales să primească această recunoaștere.

Momentul care l-a copleșit pe Chivu. Discurs emoționant despre tatăl său

În discursul său, Chivu a vorbit despre tatăl său, Mircea, omul care i-a fost primul model în viață și care l-a îndrumat încă din copilărie. Tehnicianul român avea doar 16 ani când și-a pierdut părintele. Cristi Chivu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în timp ce vorbea despre omul care a avut un rol atât de important în formarea sa.

„A fost primul meu mentor, mai mult decât primul meu antrenor. Persoana pe care am admirat-o încă de la început și pe care voiam să o urmez pentru parcursul său. S-a îmbolnăvit pe un teren de fotbal și a murit. A mers la stadion până în ultimul moment, chiar și în timpul chimioterapiei, cu 50 de kilograme mai slab. Îmi amintesc un meci cu el la marginea terenului, așezat pe un taburet pentru că nu reușea să stea în picioare. Eu și acum, la 46 de ani, vorbesc cu tatăl meu. Deși el nu mai este, continui să îi vorbesc!”, a povestit Cristi Chivu, conform presei din Italia.

„Să mă întorc la Parma este o emoție pură pentru mine!”

Cristi Chivu s-a declarat încântat de reîntoarcerea la Parma, locul în care a făcut primii pași în cariera de antrenor în fotbalul italian. Tehnicianul a subliniat că premiul primit este cu atât mai valoros pentru el datorită amintirilor și legăturii speciale pe care le păstrează cu formația din Emilia-Romagna.

„Să mă întorc la Parma este o emoție pură pentru mine, pentru tot ceea ce am trăit împreună. A fost puțin, dar intens, și sunt fericit pentru că finalul a fost excelent. Mulțumesc Parmei, directorului Pettinà și directorului Cherubini. Am încercat să dau totul pentru a atinge obiectivul, cu profesionalism și responsabilitate. Un oraș ca Parma și o echipă ca Parma merită scene importante!”, a mai spus Cristi Chivu.

„Este nevoie de cultura de a ști să te ridici!”

Mandatul lui Cristi Chivu pe banca Parmei nu a durat foarte mult, însă a avut un rol important în parcursul echipei. În cele 13 meciuri disputate sub comanda sa, formația a obținut trei victorii, a remizat de șapte ori și a pierdut alte trei partide. Cea mai importantă realizare a venit în sezonul 2025-2026, când antrenorul român a reușit să mențină echipa în Serie A, evitând retrogradarea.

Cu ocazia galei organizate la Parma, Chivu a vorbit și despre provocările pe care le întâmpină în prezent la Inter. Tehnicianul este convins că formația milaneză mai are lucruri de îmbunătățit și a transmis că solidaritatea dintre jucători este esențială, mai ales atunci când echipa traversează perioade complicate.  

„Această echipă poate să se îmbunătățească. Sezoanele sunt lungi, există mereu suișuri și coborâșuri și este nevoie de muncă, răbdare și sacrificii. Este nevoie de cultura de a ști să te ridici, de a ști să rămâi unit, de a avea același obiectiv și de a face totul pentru a-l atinge, conștienți de faptul că poți să și cazi, dar că devine important modul în care reacționezi!”, a transmis tehnicianul.

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