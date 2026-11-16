Cristian Chivu a fost declarat „Cel mai valoros antrenor din Italia”

Antrenor al echipei Inter Milano, Cristian Chivu a fost premiat, astăzi, cu „Panchina d'Oro” („Banca de Aur"), trofeul acordat celui mai bun tehnician al anului competițional 2025/2026 din Serie A de către Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC). Românul îi succede lui Antonio Conte.

Cristian Chivu este unul dintre antrenorii de succes ai fotbalului de top din Europa Foto: EPAImages

Cristian Chivu este primul român care primește acest premiu. De asemenea, el este al treilea străin care se află pe lista câștigătorilor, după belgianul Raymond Goethals, în 1991, și portughezul Jose Mourinho, în 2010. Românul a cucerit în acest an titlul de campion şi Cupei Italiei.

Născut în 26 octombrie 1980, la Reșița, Chivu a evoluat pe postul de fundaș central la CSM Reșița (1996-1998), CS Universitatea Craiova (1998/1999), Ajax Amsterdam (1999-2003), AS Roma (2003-2007) și Inter Milano (2007-2014). Pe plan internațional, are 75 de meciuri și 3 goluri pentru echipa României.

Chivu îi succede lui Antonio Conte, premiat anul trecut şi deţinătorul recordului de trofee cu 5 titluri de antrenor al anului în Serie A. Într-un clasament all-time mai apar, în frunte, Massimiliano Allegri, cu 4 trofee, și Fabio Capello, cu 3.

După ce a primit trofeul, Chivu a declarat: „Mulţumesc tuturor pentru acest premiu! Eeste întotdeauna ceva special să-l primesc datorită aprecierilor antrenorilor şi, prin urmare, ale colegilor mei. Le mulţumesc jucătorilor, staffului şi clubului, dar mai ales familiei mele, care mi-a fost mereu alături atât în victorii, cât şi, mai ales, în înfrângeri”.

Întrebat de cine se teme cel mai mult în lupta pentru Scudetto, Chivu a răspuns: „Nu mă tem de nimeni. Asta nu face parte din mentalitatea mea. Trebuie să ne concentrăm pe noi înșine și să fim competitivi meci de meci, fiind totodată conștienți că nimeni nu-ți face vreun cadou. Trebuie să încercăm mereu să fim cea mai bună versiune a noastră. Sunt anumite etichete care nu-mi plac. E mult prea ușor să vorbești despre Inter ca despre marea favorită care trebuie să câștige. Nu, Inter trebuie pur și simplu să continue ceea ce a făcut în ultimii ani, menținând același nivel de performanță și constanță, atât în Italia, cât și în Europa. Dar trebuie să și demonstrezi asta. Drumul de la vorbe la fapte e lung, iar granița dintre ele este foarte fină. Vedem cu toții diferența dintre o singură înfrângere, trăită ca o tragedie, și câștigarea a două meciuri la rând, care stârnește un entuziasm debordant. Trebuie găsit un echilibru, iar noi, ca club, l-am găsit deja de ceva vreme”.

Românul n-a acceptat comparația cu Jose Mourinho, ultimul antrenor străin care a primit acest premiu: „Mă gândesc la oportunitate, la clubul care a avut încredere în mine, la jucători și la lucrurile bune pe care le-am făcut în toți acești ani. Mă străduiesc să mențin un nivel ridicat și un standard important pentru clubul nostru și pentru fotbalul italian în Europa. Să fiu comparat cu Mourinho este prea mult pentru mine. Mă simt stânjenit. El este un mare antrenor, iar eu abia am început. Sper să câștig măcar o mică parte din ce a câștigat el. Aș fi un om fericit și un antrenor mult mai fericit decât sunt astăzi”.

Este a 6-a oară când un antrenor al lui Inter Milano obține acest trofeu. Juventus Torino e prima, cu 8 trofee, iar tot 6 a obținut și AC Milan.

Cu aceeași ocazie au mai fost premiați antrenorii Massimiliano Alvini (Frosinone, Seria B), Francesco Tomei (Ascoli, Seria C), Luca Rossettini (Roma, Seria A feminină), Selena Mazzantini (Como, Seria B feminină), Diego Rios (Torino, futsal Seria A masculină) şi Cataldo Guarino (Bitonto, futsal Seria A feminină).