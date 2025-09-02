search
Marți, 2 Septembrie 2025
Algerianca Imane Khelif, pugilista cu exces de testosteron, contestă testele genetice de sex. Sportiva a făcut apel la TAS

Publicat:

După ce a negat informațiile despre presupusa retragere din box, pugilista algeriană Imane Khelif, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, a și-a dus bătălia sportivă la nivelul următor, apelând la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) împotriva noului regulament al Asociației Mondiale de Box, care introduce teste genetice pentru verificarea sexului biologic, obligatorii pentru participarea la competițiile internaționale de box.

Imane Khelif, acuzată că lovește cu forța unui bărbat
Imane Khelif, acuzată că lovește cu forța unui bărbat

Khelif, care suferă de hiperandrogenism, o afecțiune care provoacă niveluri de testosteron mai mari decât cele normale, a ales să nu se supună acestor teste. Această decizie a dus în consecință la excluderea ei din competițiile sportive programate după câștigarea medaliei de aur olimpice.

În 2024, pugilista s-a trezit în centrul unor controverse aprinse privind sexul său, din cauza caracteristicilor genetice, dar s-a constatat că respectă regulamentul Comitetului Internațional Olimpic (CIO) pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Bună pentru JO, probleme la CM

Cu toate acestea, noile reguli impuse ulterior de Asociația Mondială de Box au obligat-o să se retragă din Cupa Eindhoven din acest an și, deocamdată, și de la următorul Campionat Mondial, programat la Liverpool între 4 și 14 septembrie. Acest lucru a obligat-o să se retragă din orice eveniment sportiv „până când nu va fi supusă unui test genetic de sex conform regulamentului”.

Este o situație care pune în pericol cariera lui Khelif, care a ales să facă apel la TAS. Apelul a fost depus pe 5 august, ea solicitând consimțământul de a participa la Campionatul Mondial de la Liverpool, care începe joi, fără a fi nevoie să fie supusă unui test preliminar de sex.

Cu toate acestea, ieri, TAS a respins cererea ei de suspendare a executării deciziei Asociației Mondiale de Box, în așteptarea unei audieri pe fond, a cărei dată nu a fost încă stabilită. Cele două părți își depun declarațiile scrise, iar o audiere va fi programată peste câteva zile.

Având în vedere că Mondialele încep joi, sportiva algeriană nu va putea intra pe ring la Liverpool și va trebui să aștepte, fără a lupta, soluționarea cazului.

La JO, o italiancă a refuzat să mai lupte: „M-a durut prea tare”

Imane a fost contestată și de adversare. Pugilista italiană Angela Carini a renunţat, după mai puţin de un minut, să lupte în sferturile de finală ale categoriei feminine - 66 kg împotriva algeriencei Imane Khelif, la Olimpiada pariziană.

Sportiva europeană a simțit că a fost lovită cu forță de Imane și a decis să abandoneze.

După o lovitură directă în plină figură recepţionată de la Khelif, Carini s-a întors în colţul său anunţând că nu doreşte să continue.

Am urcat în ring să lupt. Nu m-am predat, dar m-a durut prea tare un pumn şi am spus că este suficient”, a declarat pugilista italiană presei din ţara sa după înfrângere.

Sport

