Cum arată Imane Khelif, pugilista cu cromozomi masculini, în afara ringului, coafată și machiată

Campioana olimpică la box Imane Khelif, care s-a aflat în mijlocul controverselor legate de genul ei la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a arătat publicului într-o nouă ipostază.

Încă de la meciul din optimi disputat împotriva italiencei Angela Carini, adversară care a abandonat din cauza loviturilor prea puternice, Imane Khelif a devenit ţinta unei vaste campanii de hărţuire online. Mii de mesaje au fost postate zilnic pe reţelele de socializare, în care aceasta era acuzată că nu este femeie, din cauza faptului că are crmozomi XY, specifici genului masculin.

După ce Jocurile Olimpice s-au încheiat, algerianca și-a etalat medalia de aur, într-o ipostază feminină - coafată cu bucle, machiată și cu cercei în formă de floare. Ea s-a decis să dea în judecată personalități care i-au afectat imaginea - Elon Musk sau Donald Trump -, dar și comentatori de pe internet, astfel că o anchetă a fost deschisă în Franţa după o plângere pentru hărţuire cibernetică agravată, a anunțat, miercuri, Parchetul din Paris.

"Proaspătă medaliată cu aur la JO de la Paris 2024, pugilista Imane Khelif a decis să înceapă o nouă luptă: cea a dreptăţii, demnităţii şi onoarei", a transmis avocatulul acesteia. "Ancheta penală va determina cine a fost la originea acestei campanii misogine, rasiste şi sexiste, dar va trebui să-i vizeze şi pe cei care au alimentat acest linşaj online", a adăugat avocatul.

"Am făcut obiectul unor atacuri şi al unei campanii feroce, iar acest lucru este cel mai bun răspuns pe care îl puteam da. Răspunsul a fost mereu în ring", a adăugat și Imane Khelif, care a adăugat: "Eu sunt total eligibilă să particip, sunt o femeie ca celelalte. M-am născut femeie, am trăit ca femeie şi am concurat în calitate de femeie".