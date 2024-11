Campioana olimpică Imane Khelif este, biologic, bărbat, potrivit unui nou raport

Imane Khelif este din nou subiectului unui scandal izbucnit după în presă s-au „scurs” informaţii dintr-un raport întocmit de experţi endocrinologi încă din 2023, potrivit căruia ea este, biologic, bărbat. Vocile care susţin retragerea medaliei de aur câştigate la JO de la Paris din acest an sunt tot mai puternice.

Boxerele Imane Khelif, din Algeria, și Lin Yu-ting, din Thailanda, au fost în centrul unui scandal uriaş legat de gen la Jocurile Olimpice din 2024, după ce au primit undă verde să concureze, deși niciuna dintre ele nu a trecut testele de eligibilitate de gen la campionatele mondiale de anul trecut.

În ciuda tuturor controverselor şi a criticilor primite în legătură cu acest aspect, ambele pugiliste au fost declarate campioane olimpice la categoriile lor de greutate, participarea lor fiind susţinută de președintele CIO, Thomas Bach.

Cu toate acestea, legitimitatea lui Imane Khelif în câștigarea aurului feminin la Jocurile Olimpice a fost acum readusă în lumina reflectoarelor, în urma unui fragment aparent scurs dintr-un raport oficial, care a fost publicat inițial de Bild, care susține că Khelif este „biologic bărbat”, informează DailyMail.

Potrivit aceleiaşi surse, raportul, a cărui veridicitate nu a fost confirmată oficial, ar fi fost întocmit în 2023, prin colaborarea între experți endocrinologi francezi și algerieni care lucrează la spitalul Kremlin-Bicetre din Paris și la spitalul Mohamed Lamine Debaghine din Alger, şi susţine că Imane Khelif are caracteristici masculine.

La aflarea veștii, jurnalistul şi omul de televiziune Piers Morgan a răbufnit pe reţelele de socializare, criticând decizia CIO de a o lăsa pe Khelif să concureze la Jocurile de la Paris și a cerut să i se retragă medalia de aur.

Joi, el a postat pe contul său un mesaj pentru cei aproape 9 milioane de urmăritori pe care îi are.

„Confirmarea a ceea ce unii dintre noi au spus la momentul respectiv: Khelif este bărbat, biologic. Medalia de aur ar trebui acum să fie retrasă și acordată celei mai bune femei reale”, a scrie el pe X.

Printre cei care-l susţin pe jurnalistul britanic se numără inclusiv o legendă a tenisului feminin, Martina Navratilova.

„Este ceea ce am spus de luni de zile. Și pentru că am numit persoana sa „bărbat” sau cel „mascul”, noi am fost calificaţi în toate modurile, dar mai ales femeile cărora acest bărbat le-a luat medaliile și victoriile. Pur și simplu îngrozitor”, a scris Martina Navratilova pe X.

Şi prezentatoarea de sport Laura Woods și-a împărtășit, de asemenea, punctul de vedere cu privire la participarea boxerei algeriene Khelif la Jocurile Olimpice și la dezbaterea mai largă privind transsexualii.

„Persoanele transgender ar trebui să aibă un loc în sport, dar NU în detrimentul siguranței sau echității pentru femei. Şi nnu depinde de femei să găsească această soluție. Aceste categorii trebuie să fie protejate. Corectitudinea și siguranța TREBUIE să fie cei mai importanți factori în sport. La TOATE nivelurile. (...) Acest lucru nu se mai poate întâmpla”, a comentat a ea pe Twitter.

În timpul scandalului izbucnit la Jocurile Olimpice de la Paris, unde a câştigat medalia de aur, Imane Khelif a susţinut că s-a născut femeie şi că are dreptul să concureze la această categorie şi s-a revoltat împotriva jurnaliştilor care i-au amintit că nu a trecut testul de gen pentru campionatele mondiale din anul anterior.

„În ceea ce privește dacă mă calific sau nu, dacă sunt femeie sau nu, am făcut multe declarații în mass-media.

Sunt pe deplin calificată să iau parte la această competiție. Sunt o femeie ca orice altă femeie. M-am născut femeie, am trăit ca o femeie, am concurat ca o femeie, nu există nicio îndoială în privința asta. Criticii sunt dușmanii succesului, așa îi numesc eu. Și asta dă și succesului meu un gust special din cauza acestor atacuri”, declara în vară Imane Khelif.

După atacurile la adresa sportivei algeriene în ceea ce priveşte corectitudinea participării la JO şi a câştigării titlului olimpic, Nabil Boudi, avocatul lui Khelif, a declarat că au deschis un proces care a fost înaintat autorităților franceze din cauza comentariilor făcute online cu privire la sexul ei. Cu toate acestea, nicio persoană nu a fost declarată inculpat în proces, dar o serie de celebrități au fost menționate pentru postările lor de pe rețelele sociale.

Campioana olimpică în vârstă de 25 de ani a dezvăluit la acea vreme că a fost „foarte afectată” de comentariile asupra genului său și a pus la îndoială intențiile celor care crede că au hărțuit-o.