Aflat pe lista FIFA, un arbitru n-a fost lăsat să intre în SUA

Federația Internațională de Fotbal Asociație (FIFA) a confirmat, astăzi, știrea potrivit căreia Omar Abdulkadir Artan n-a primit viză de la oficialitățile americane deși urma să arbitreze la CM de fotbal.

Ciise Aden Abshir, consilier principal al Ministerului Tineretului şi Sportului din Somalia, a declarat că acesta se numără „printre cei mai respectaţi arbitri din Africa”, iar „interzicerea intrării sale în Statele Unite şi împiedicarea sa de a arbitra (...) nu numai că îi face rău personal, dar subminează şi angajamentul fotbalului faţă de corectitudine, merit şi spiritul de fair-play”.

Potrivit AFP, citată de News.ro, Artan a făcut parte dintr-un contingent de nouă oficiali din Africa, care include trei arbitri şi şase asistenţi. Acesta a fost responsabil de unele meciuri din Liga Campionilor CAF în 2026. El a plecat din Kenya, a tranzitat Turcia şi, în cele din urmă, a ajuns în Statele Unite. Acolo i s-a refuzat intrarea, fiind trimis înapoi.

Conform unor surse, Omar Abdulkadir Artan avea o viză cu o singură intrare, nicidecum permisul cu intrări multiple care era necesar pentru a oficia la meciurile Campionatului Mondial din Canada, Mexic și SUA.

FIFA a precizat că nu va interveni

FIFA a confirmat că arbitrul din Somalia „nu va putea să se antreneze sau să oficieze la Cupa Mondială din 2026, după ce i s-a refuzat intrarea în Statele Unite. FIFA nu intervine în procedurile de imigrare ale ţării gazdă, inclusiv în procesul de acordare a vizelor, şi a fost informată de autorităţi că statutul domnului Artan nu va fi modificat în acest moment”, s-a precizat într-un comunicat. „În conformitate cu competiţiile FIFA anterioare, guvernul ţării gazdă are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte persoanele care primesc viză şi cine este admis pe teritoriul său.”

Motivele oficiale ale expulzării lui Omar Abdulkadir Artan n-au fost precizate. Cu toate acestea, el „avea o viză valabilă”, a declarat pentru AFP Ciise Aden Abshir.

Somalia este pe „lista neagră” a lui Trump

Pentru prima dată în istoria competiției, Campionatul Mondial de fotbal se va desfăşura în trei ţări (Statele Unite, Mexic, Canada). Competiția se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

Trebuie spus că Somalia este una dintre numeroasele ţări ai căror cetăţeni sunt supuşi unei interdicţii de călătorie în Statele Unite impuse de Administraţia Trump. La sfârşitul lunii noiembrie 2025, preşedintele SUA a numit Somalia ca fiind o „ţară putredă” şi a anunţat intenţia de a pune capăt statutului special care protejează cetăţenii somalezi de deportare.