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FIFA schimbă tot la Campionatul Mondial 2026! Nouă reguli care le vor da bătăi de cap jucătorilor și arbitrilor

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Cupa Mondială din 2026 nu va aduce doar un format nou, cu 48 de echipe participante, ci și o serie de schimbări importante de regulament.

Noile reguli ale Cupei Mondiale 2026 Foto/Facebook
Noile reguli ale Cupei Mondiale 2026 Foto/Facebook

FIFA a anunțat mai multe măsuri menite să reducă timpul pierdut în timpul meciurilor, să crească disciplina pe teren și să ofere arbitrilor posibilitatea de a corecta mai ușor anumite erori.

Noile reguli vizează atât comportamentul jucătorilor, cât și procedurile legate de schimbări, intervențiile medicale și utilizarea sistemului VAR. Astfel, la Mondialul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic, fanii vor vedea nu doar mai multe echipe și mai multe meciuri, ci și un set de reguli care ar putea schimba modul în care se desfășoară partidele la cel mai important turneu al fotbalului mondial.

Noile reguli pentru Cupa Mondială 2026

FIFA a confirmat mai multe modificări de regulament care vor fi aplicate la Cupa Mondială din 2026. Printre acestea se numără:

  • Va exista o numărătoare inversă de cinci secunde pentru executarea degajărilor de poartă și a repunerilor de la margine;
  • Jucătorii de câmp nu vor avea voi să intre în zonele tehnice în timp ce portarul primește îngrijiri medicale;
  • Schimbările trebuie efectuate în maximum 10 secunde; în caz contrar, jucătorul introdus va trebui să aștepte un minut înainte de a intra pe teren;
  • Jucătorii de câmp care primesc îngrijiri medicale vor trebui să rămână un minut în afara terenului după reluarea jocului;
  • În fiecare repriză vor exista pauze de hidratare de trei minute;
  • VAR va putea interveni pentru faulturile comise înainte ca mingea să intre în joc la fazele care duc la goluri, penalty-uri sau sancțiuni disciplinare;
  • VAR va putea corecta cartonașele galbene acordate eronat și deciziile privind loviturile de colț;
  • Jucătorii care își acoperă gura în timpul unor discuții conflictuale cu adversarii sau arbitrii vor putea fi eliminați;
  • Se va acorda cartonaș roșu jucătorilor care părăsesc terenul în semn de protest față de deciziile arbitrilor;

PROGRAMUL Cupei Mondiale 2026

  • 11-27 iunie: Faza grupelor
  • 28 iunie - 3 iulie: Șaisprezecimile de finală
  • 3-7 iulie: Optimile de finală
  • 9-12 iulie: Sferturile de finală
  • 14-15 iulie: Semifinalele
  • 18 iulie: Finala mică
  • 19 iulie: Marea finală, pe MetLife Stadium din New York / New Jersey

Vor fi 5 zile fără meciuri în perioada turneului: 8, 12, 13, 16 și 17 iulie.

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