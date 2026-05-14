Capcana biletelor la World Cup 2026. Metoda prin care datele bancare ale suporterilor sunt extrase prin site-uri clonă

Pe măsură ce interesul pentru FIFA World Cup 2026 crește, experții în securitate cibernetică avertizează că și numărul tentativelor de fraudă online se multiplică rapid: infractorii cibernetici profită de entuziasmul fanilor care își organizează deja vacanțele pentru turneul care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

Mii de suporteri cumpără deja bilete de avion, rezervă hoteluri și caută bilete pentru meciuri, iar această activitate intensă a devenit o oportunitate ideală pentru rețelele de phishing și escrocherii online. Potrivit companiei de securitate, atacatorii folosesc site-uri false, oferte inexistente și e-mailuri care imită companii cunoscute pentru a fura bani și date personale.

Site-uri false și „premii” inexistente

La finalul lunii aprilie 2026, specialiștii în securitate cibernetică au identificat o campanie de phishing care folosea imaginea unei aplicații populare de transport pentru a viza utilizatori din Mexic. Pe un site fals, realizat în limba spaniolă și aproape identic cu platforma originală, utilizatorii erau invitați să introducă numărul de telefon și parola pentru a „revendica premii speciale” dedicate fanilor World Cup.

În realitate, scopul atacatorilor era furtul datelor de autentificare. Odată introduse informațiile, conturile victimelor puteau fi compromise, iar datele bancare sau personale exploatate ulterior în alte fraude.

Experții avertizează că astfel de campanii devin tot mai sofisticate, deoarece infractorii copiază perfect identitatea vizuală a brandurilor cunoscute, inclusiv logo-uri, culori și elemente grafice oficiale.

Bilete ieftine și vacanțe care nu există

O altă metodă folosită de escroci presupune promovarea unor oferte false pentru transport și cazare. Potrivit Kaspersky Digital Footprint Intelligence, pe forumuri obscure și platforme din dark web au apărut deja anunțuri care promit bilete de avion, rezervări hoteliere sau acces la meciuri la prețuri cu până la 20% mai mici decât cele oficiale.

Specialiștii spun că aceste „promoții” sunt create special pentru a profita de presiunea și graba fanilor de a găsi locuri disponibile înainte ca acestea să se epuizeze. În multe cazuri, victimele plătesc pentru servicii care nu există niciodată, iar recuperarea banilor este aproape imposibilă.

Riscul este cu atât mai mare în cazul plăților efectuate prin metode greu de urmărit, precum criptomonedele sau transferurile directe între persoane.

Proprietarii de locuințe și firmele din turism, ținte ale hackerilor

Escrocii nu îi vizează doar pe suporteri, ci și pe antreprenorii din industria turismului. Proprietarii care oferă cazare pe termen scurt în orașele gazdă ale competiției au devenit o țintă importantă pentru tentativele de phishing.

Specialiștii în securitate cibernetică au identificat site-uri false care imitau platforme cunoscute de rezervări și care solicitau datele de autentificare ale proprietarilor. Odată compromise conturile, atacatorii pot modifica datele de plată, pot publica anunțuri false sau pot retrage bani în mod fraudulos.

În paralel, companiile primesc și e-mailuri care pretind că provin de la operatori aerieni sau parteneri comerciali implicați în organizarea turneului. În mesajele respective, escrocii propun parteneriate fictive, contracte sau colaborări pentru servicii turistice și logistice.

Pentru a părea credibili, aceștia trimit documente falsificate, inclusiv formulare de înregistrare ca furnizor, contracte și acorduri de confidențialitate. În unele cazuri, scopul final este furtul de date bancare sau infectarea sistemelor companiei cu malware.

Cum se pot proteja utilizatorii

Experții recomandă verificarea atentă a tuturor site-urilor înainte de introducerea datelor personale sau bancare. Utilizatorii trebuie să analizeze cu atenție adresa URL, eventualele greșeli de ortografie și designul paginii.

De asemenea, achiziția biletelor și rezervărilor ar trebui făcută exclusiv prin platforme oficiale sau parteneri autorizați.

Printre cele mai importante măsuri de protecție se numără:

activarea autentificării în doi pași (2FA);

utilizarea unor parole diferite pentru fiecare cont;

monitorizarea tranzacțiilor bancare;

evitarea ofertelor „prea bune pentru a fi adevărate”;

instalarea unei soluții moderne de securitate cibernetică.

Specialiștii spun că soluțiile sale anti-phishing bazate pe inteligență artificială sunt actualizate constant pentru a detecta noile tipuri de fraude online, inclusiv cele care exploatează evenimente sportive majore.

Evenimentele globale, teren fertil pentru fraude online

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că marile competiții sportive, concertele sau festivalurile internaționale generează în mod constant valuri de escrocherii online. Interesul uriaș al publicului, combinat cu graba de a obține bilete sau cazare, creează condiții ideale pentru atacatori.

În ultimii ani, fraude similare au fost observate și în jurul unor evenimente precum UEFA Euro 2024, Paris 2024 Olympic Games sau marile concerte internaționale, unde mii de utilizatori au fost păcăliți prin bilete false, site-uri clonă și aplicații frauduloase.