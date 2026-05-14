Capcana biletelor la World Cup 2026. Metoda prin care datele bancare ale suporterilor sunt extrase prin site-uri clonă

Pe măsură ce interesul pentru FIFA World Cup 2026 crește, experții în securitate cibernetică avertizează că și numărul tentativelor de fraudă online se multiplică rapid: infractorii cibernetici profită de entuziasmul fanilor care își organizează deja vacanțele pentru turneul care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

Escrocii profită de interesul călătorilor pentru World Cup 2026

Mii de suporteri cumpără deja bilete de avion, rezervă hoteluri și caută bilete pentru meciuri, iar această activitate intensă a devenit o oportunitate ideală pentru rețelele de phishing și escrocherii online. Potrivit companiei de securitate, atacatorii folosesc site-uri false, oferte inexistente și e-mailuri care imită companii cunoscute pentru a fura bani și date personale.

Site-uri false și „premii” inexistente

La finalul lunii aprilie 2026, specialiștii în securitate cibernetică au identificat o campanie de phishing care folosea imaginea unei aplicații populare de transport pentru a viza utilizatori din Mexic. Pe un site fals, realizat în limba spaniolă și aproape identic cu platforma originală, utilizatorii erau invitați să introducă numărul de telefon și parola pentru a „revendica premii speciale” dedicate fanilor World Cup.

Exemplu de site fraudulos care imită un serviciu popular

În realitate, scopul atacatorilor era furtul datelor de autentificare. Odată introduse informațiile, conturile victimelor puteau fi compromise, iar datele bancare sau personale exploatate ulterior în alte fraude.

Experții avertizează că astfel de campanii devin tot mai sofisticate, deoarece infractorii copiază perfect identitatea vizuală a brandurilor cunoscute, inclusiv logo-uri, culori și elemente grafice oficiale.

Bilete ieftine și vacanțe care nu există

O altă metodă folosită de escroci presupune promovarea unor oferte false pentru transport și cazare. Potrivit Kaspersky Digital Footprint Intelligence, pe forumuri obscure și platforme din dark web au apărut deja anunțuri care promit bilete de avion, rezervări hoteliere sau acces la meciuri la prețuri cu până la 20% mai mici decât cele oficiale.

Exemplu de reclamă pentru servicii de pe darknet care exploatează interesul pentru World Cup

Specialiștii spun că aceste „promoții” sunt create special pentru a profita de presiunea și graba fanilor de a găsi locuri disponibile înainte ca acestea să se epuizeze. În multe cazuri, victimele plătesc pentru servicii care nu există niciodată, iar recuperarea banilor este aproape imposibilă.

Riscul este cu atât mai mare în cazul plăților efectuate prin metode greu de urmărit, precum criptomonedele sau transferurile directe între persoane.

Proprietarii de locuințe și firmele din turism, ținte ale hackerilor

Escrocii nu îi vizează doar pe suporteri, ci și pe antreprenorii din industria turismului. Proprietarii care oferă cazare pe termen scurt în orașele gazdă ale competiției au devenit o țintă importantă pentru tentativele de phishing.

Exemplu de site fraudulos care imită un serviciu popular

Specialiștii în securitate cibernetică au identificat site-uri false care imitau platforme cunoscute de rezervări și care solicitau datele de autentificare ale proprietarilor. Odată compromise conturile, atacatorii pot modifica datele de plată, pot publica anunțuri false sau pot retrage bani în mod fraudulos.

Exemplu de e-mail fraudulos blocat

În paralel, companiile primesc și e-mailuri care pretind că provin de la operatori aerieni sau parteneri comerciali implicați în organizarea turneului. În mesajele respective, escrocii propun parteneriate fictive, contracte sau colaborări pentru servicii turistice și logistice.

Pentru a părea credibili, aceștia trimit documente falsificate, inclusiv formulare de înregistrare ca furnizor, contracte și acorduri de confidențialitate. În unele cazuri, scopul final este furtul de date bancare sau infectarea sistemelor companiei cu malware.

Cum se pot proteja utilizatorii

Experții recomandă verificarea atentă a tuturor site-urilor înainte de introducerea datelor personale sau bancare. Utilizatorii trebuie să analizeze cu atenție adresa URL, eventualele greșeli de ortografie și designul paginii.

De asemenea, achiziția biletelor și rezervărilor ar trebui făcută exclusiv prin platforme oficiale sau parteneri autorizați.

Printre cele mai importante măsuri de protecție se numără:

  • activarea autentificării în doi pași (2FA);
  • utilizarea unor parole diferite pentru fiecare cont;
  • monitorizarea tranzacțiilor bancare;
  • evitarea ofertelor „prea bune pentru a fi adevărate”;
  • instalarea unei soluții moderne de securitate cibernetică.

Specialiștii spun că soluțiile sale anti-phishing bazate pe inteligență artificială sunt actualizate constant pentru a detecta noile tipuri de fraude online, inclusiv cele care exploatează evenimente sportive majore.

Evenimentele globale, teren fertil pentru fraude online

Specialiștii în securitate cibernetică atrag atenția că marile competiții sportive, concertele sau festivalurile internaționale generează în mod constant valuri de escrocherii online. Interesul uriaș al publicului, combinat cu graba de a obține bilete sau cazare, creează condiții ideale pentru atacatori.

În ultimii ani, fraude similare au fost observate și în jurul unor evenimente precum UEFA Euro 2024, Paris 2024 Olympic Games sau marile concerte internaționale, unde mii de utilizatori au fost păcăliți prin bilete false, site-uri clonă și aplicații frauduloase.

Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
Vladimir Ionaș, după dezvăluirea Gândul: Dacă un pesedist făcea ce a făcut doamna Gheorghiu, era deja la DNA
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
„E un miracol că l-au găsit viu!” Analiza cruntă a medicului pediatru în cazul băiețelului din Sibiu. Mai mult de 24 de ore nu rezista
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după finala Cupei!
5 alimente care au mai mult Omega-3 decât tonul. Nutriționiștii spun că ar trebui consumate mai des
Surse: Mihai Savin, şeful Vămilor, reţinut într-un dosar de fals şi uz de fals. Cum ar fi încercat să "salveze" permisul unui angajat
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
Băieţelul din Sibiu a supravieţuit 3 zile fără apă şi mâncare. L-au găsit complet ud, cu un băţ în mână
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Harta salariilor din România în 2026: diferențe uriașe între județe. Domeniile unde românii au cele mai mari venituri în 2026
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV, până la îngerul salvator al Universității Craiova din semifinala și finala Cupei României
Cât de departe va ajunge recesiunea în România. Economist: ”Vom merge cel mai probabil pe modelul grec, că și așa ne plac vacanțele acolo”
Incidente după finala Cupei României: Tudor Băluță și soția lui, împinși pe scări de stewarzi! Reacția fotbalistului
Cele 2 zodii care vor fi răsplătite de Univers în luna iunie! După o perioadă grea, norocul le va surâde acestor nativi
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
Cum arată vila de lângă pădure a Lorei și a lui Ionuț Ghenu. Au fost chiriași la început, iar apoi au cumpărat-o. Cum e amenajată locuința nonconformistă / GALERIE FOTO
Cine e tânăra ținută secretă de Trump. Natalie îl ajută noaptea pe președintele american FOTO
Motivul pentru care campioana olimpică se retrage din sport pentru a fi asistentă medicală
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
VIDEO Băiețelul dispărut în pădurile din Sibiu, găsit viu după aproape două zile. Salvatorii au izbucnit în aplauze când l-au văzut
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Românii au ales cel mai frumos oraș din țară: „Are problemele lui, dar la capitolul frumusețe nu se compară”
Pensionarii care ar putea recupera banii opriți pentru CASS. Ce trebuie să facă pentru a nu pierde sumele reținute
Regina pofticioasă, cu o libertate erotică fascinantă. Își alegea amanții cei mai tineri, dar și femei fără prejudecăți, ca să se reîncarce cu energie
Tortul cu banane, răsfățul perfect pentru seri liniștite
O matriță veche de 3.500 de ani, folosită pentru realizarea topoarelor de bronz, descoperită în Neamț
