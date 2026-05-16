Arbitru olandez exclus de la Cupa Mondială după acuzații de agresiune sexuală asupra unui minor

FIFA a decis să îl scoată din lotul arbitrilor pentru Cupa Mondială 2026 pe olandezul Rob Dieperink, deși ancheta deschisă împotriva acestuia a fost închisă fără consecințe.

Totul a pornit după ce arbitrul a fost acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor, într-un presupus incident care ar fi avut loc la Londra, în luna aprilie. Dieperink a negat permanent acuzațiile, iar Poliția Metropolitană din Londra nu a găsit dovezi care să confirme că fapta s-ar fi petrecut. În urma audierilor, cazul a fost clasat.

Cu toate acestea, FIFA a ales să nu îl mai păstreze pe lista arbitrilor pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic. Potrivit publicației The Athletic, locul său ar urma să fie luat de arbitrul francez Willy Delajod.

În urma acestui scandal, olandezul s-a declarat a fi dezamăgit de modul în care s-au desfățurat lucrurile, simțind că este complet neîndreptățit.

„Mă întristează foarte mult că am fost acuzat pe nedrept. Am cooperat pe deplin cu ancheta poliției și am oferit, de asemenea, imediat, transparență totală FIFA, UEFA și Federația Olandeză de Fotbal. Acuzațiile au fost infirmate, iar cazul a fost clasat în două săptămâni, după o investigație adecvată și amănunțită din partea poliției. Sunt recunoscător pentru sprijinul acordat de Federație. Este păcat că FIFA a decis să nu mă numească pentru Cupa Mondială. Sunt, desigur, dezamăgit de acest lucru!”, a spus Rob Dieperink, potrivit De Telegraaf.

Federația Olandeză de Fotbal a transmis că, din informațiile existente, există semne că arbitrul Rob Dieperink ar fi fost acuzat pe nedrept. Oficialii au decis ca acesta să lipsească doar o etapă din campionat, măsură luată mai mult pentru a-l proteja de presiunea și atenția uriașă din partea presei.

„Susținem o cultură fotbalistică sigură și onestă la toate nivelurile și luăm întotdeauna în serios plângerile privind comportamentul nedorit.

Evident, considerăm că un arbitru olandez trebuie să aibă un comportament ireproșabil, dar credem, de asemenea, că este important să i se ofere ocazia de a-și spune povestea și de a nu fi acuzat pe nedrept. Nu vedem niciun motiv pentru a nu-l delega în continuare la meciurile din campionatul intern. Având în vedere acoperirea mediatică și impactul acesteia asupra lui Rob, îl vom retrage doar de la delegarea din weekend, în interesul său și în interesul jocului!”, au transmis oficialii.