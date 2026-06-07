Marile puteri ale fotbalului merg cu moral excelent la Campionatul Mondial. Argentina, Brazilia, Anglia, Germania și Portugalia au fost senzaționale în ultimele amicale

Mai sunt doar câteva zile până la startul Campionatului Mondial, programat pe 11 iunie, iar naționalele participante își încheie pregătirile prin ultimele meciuri amicale. Primele semnale sunt încurajatoare pentru marile favorite, care au arătat o formă bună înaintea competiției.

Argentina câștigă și fără Messi

Campioana mondială a obținut o victorie cu 2-0 în fața Hondurasului, chiar dacă Lionel Messi nu a fost folosit și a urmărit partida de pe banca de rezerve. Lautaro Martinez a deschis scorul din lovitură de la 11 metri, iar Giuliano Simeone a închis tabela la începutul reprizei secunde, după o fază creată tot de atacantul lui Inter.

Succesul argentinienilor a fost însă umbrit de accidentarea fundașului Leonardo Balerdi. Căpitanul lui Marseille are șanse minime să fie recuperat pentru Cupa Mondială, iar selecționerul caută deja o soluție pentru înlocuirea sa. Printre variantele luate în calcul se află Marcos Senesi, de la Bournemouth, și Martinez Quarta, de la River Plate.

Portugalia a câștigat, dar meciul a fost marcat de tensiuni

Portugalia s-a impus cu 2-1 în fața statului Chile, într-o partidă care nu a fost lipsită de incidente. Cristiano Ronaldo a început ca titular, însă a fost înlocuit la pauză. În locul său a intrat Goncalo Guedes, cel care a deschis scorul pentru lusitani. Bruno Fernandes a majorat avantajul în minutul 75, iar chilienii au redus din diferență prin Lucas Cepeda, în prelungiri.

Finalul primei reprize a adus și un moment tensionat. Rafa Leao și Ivan Roman au fost implicați într-un conflict pe teren, după o fază controversată. Cei doi și-au pierdut calmul și au fost eliminați direct de arbitru înainte de intrarea la vestiare.

Endrick, decisiv pentru Brazilia

Brazilia a trecut cu 2-1 de Egipt, iar tânărul Endrick a fost omul meciului. Atacantul a marcat golul victoriei în minutul 52, după o pasă venită de la Raphinha. Primul gol al sud-americanilor fusese înscris de Bruno Guimaraes, în timp ce pentru Egipt a punctat Ziko.

Selecționerul Carlo Ancelotti nu l-a convocat pe Neymar pentru această acțiune, iar Vinicius Junior a început partida pe banca de rezerve.

Germania a câștigat la Chicago

Germania s-a impus cu 2-1 în deplasarea din Statele Unite, deși americanii au avut mai multe momente bune pe parcursul jocului. Kai Havertz și Leroy Sane au marcat pentru selecționata germană, în timp ce golul gazdelor a fost înscris de Antonee Robinson.

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La primul meci după revenirea la echipa națională, Manuel Neuer a fost rezervă, postul de titular fiind ocupat de Oliver Baumann.

Kane continuă sezonul fantastic

Anglia a învins Noua Zeelandă cu 1-0, iar golul victoriei a fost marcat de Harry Kane. Atacantul a ajuns astfel la 67 de reușite în acest sezon și la 79 de goluri în tricoul naționalei.

Selecționerul Thomas Tuchel a profitat de meci pentru a testa mai mulți jucători și a schimbat întreaga echipă la pauză. Unul dintre momentele speciale ale serii a fost debutul lui Rio Ngumoha, fotbalistul de 17 ani al lui Liverpool, care a devenit unul dintre cei mai tineri jucători din istoria naționalei Angliei. De asemenea, englezii au folosit nu mai puțin de 22 de jucători, o situație rar întâlnită la prima reprezentativă.

Rezultatele din amicale: