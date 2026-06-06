Gianni Infantino promite un spectacol fără precedent la Cupa Mondială 2026. Ce surprize pregătește FIFA pe gazon

Cupa Mondială din 2026, găzduită de SUA, Mexic și Canada, se anunță cea mai amplă ediție de până acum. Cu mai multe echipe și mai multe meciuri în program, FIFA a dezvăluit și detaliile ceremoniilor care vor avea loc înaintea fiecărei partide.

Cupa Mondială 2026 va aduce ceremonii speciale înaintea fiecărui meci. FIFA a anunțat că jucătorii și arbitrii se vor reuni la centrul terenului în timpul intonării imnurilor, iar pe gazon vor fi afișate steaguri uriașe ale țărilor participante. Fotbaliștii vor intra pe teren printr-un arc special și vor fi însoțiți de copii.

Spactacolul va atinge cote maxime

Pe măsură ce turneul va avansa, organizatorii vor adăuga noi elemente de spectacol, inclusiv efecte pirotehnice și fum colorat. În schimb, FIFA a renunțat la ideea prezentării individuale a jucătorilor, testată anul trecut la Campionatul Mondial al Cluburilor. Totuși, ceremoniile extinse ar putea crea întârzieri înaintea unor partide, o problemă care a mai fost întâlnită la competiții organizate de FIFA. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a oferit detalii despre planurile pregătite pentru turneul final.

„Pe măsură ce Cupa Mondială crește, continuăm să inovăm modul în care sportul este trăit. Faptul că toți jucătorii și arbitrii se vor putea privi unii pe alții în cercul de la centrul terenului va crea un moment de unitate, mândrie și emoție care aparține echipelor și tuturor.

Cupa Mondială este despre fiecare jucător și fiecare fan, iar această nouă ceremonie care se va organiza înainte de fiecare meci reflectă asta!”, a declarat oficialul elvețian pentru site-ul oficial al forului mondial.