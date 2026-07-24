Criticat de Gigi Becali pentru eșecul cu Auda, fotbalistul FCSB-ului a șocat la finalul meciului: dansuri și giugiuleli cu logodnica pe gazon: „Au luat-o în glumă!”

FCSB nu a reușit să se impună în cadrul partidei direct cu Auda, 2-3, în turul doi preliminar al Conference League.

Gigi Becali și-a ieșit din minți la finalul serii, luându-l în vizor pe Daniel Bârligea, care nu a surprins doar cu prestația modestă (unde a ratat ocazii monumentale), dar și cu atitudinea de la finalul partidei.

După fluierul final, Bîrligea a revenit pe teren. Nu singur, însă, ci acompaniat de logodnica sa, Antonia. Cei doi s-au giugiulit, au dansat și au făcut fotografii, petrecând mai bine de 15 minute pe gazonul Stadionului Steaua, alături de un fotograf profesionist, conform golazo.ro.

Pe 4 iunie 2026, Daniel Bîrligea a făcut marele pas și a cerut-o în căsătorie pe Antonia Salanta, în Bali.

Criticat la TV, cu doar câteva momente înainte

Cadrele siropoase dintre fotbalistul FCSB-ului și partenera sa au fost surprinse la puțin timp după ce patronul roș-albaștrilor îl criticase pe acesta, în direct la televizor, pentru ratările care au contribuit la eșecul suferit în fața celor de la Auda.

„Ce vină să aibă Baciu că Târnovanu scapă două mingi în poartă? Ce vină să aibă Baciu că Bîrligea ratează? Noi am fost mult mai buni decât ei, asta contează! Eu cred că ne calificăm. Problema e ce facem mai departe? Vor veni jucători. Joao Paulo. Nu am avut schimbări. Toma a intrat foarte prost. Nu va mai fi așa. Vom avea mijlocași centrali.

Calificarea asta va veni. Eu mă gândesc mai departe. Nu Dinamo Tirana, în play-off. Normal că trebuie să trecem acum. Eu cred că vom trece. Problema e după aia, când vom da de echipe tari. Eu cred că vom trece. Cu o echipă ca asta, tu trebuie să dai 4-5. Jucătorii au luat-o în glumă!”, a admis patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, conform digisport.ro.