 FCSB, în genunchi! Formația din Berceni a pierdut acasă cu FK Auda | adevarul.ro
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FCSB, în genunchi! Formația din Berceni a pierdut acasă cu FK Auda

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După egalurile smulse de CFR Cluj și „U” Cluj, ziua s-a încheiat prost pentru reprezentantele României în turul 2 preliminar al Conference League. FCSB a fost învinsă cu 3-2 (2-1) de echipa letonă FK Auda, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

Bârligea a făcut un meci slab cu Auda (Foto: sportpictures)
Bârligea a făcut un meci slab cu Auda (Foto: sportpictures)

Oaspeții au condus de fiecare dată, formația roș-albastră fiind nevoită să alerge după egalare. Au marcat Eduards Daskevics (min. 5), Barthelemy Diedhiou (min. 32) şi Kader Kone (min. 90+4), respectiv Octavian Popescu (min. 23) şi Aymen Boutoutaou (min. 71).

Letonii au deschis scorul rapid (min. 5), prin Daskevics, care l-a surprins pe Târnovanu cu un şut la vinclu din colţul careului mare. FCSB a avut şansa egalării prin Bîrligea (min. 13), cu un şut de la 30 m, respins de portarul leton. Atacantul bucureștenilor a mai avut un şut respins de portar (min. 19), iar Duarte (min. 20) a trimis cu capul pe lângă poartă din 8 metri. Egalarea a survenit în min. 23, când Octavian Popescu a trimis balonul în poartă cu un şut la colţul scurt.

Formația roș-albastră nu s-a bucurat prea mult. FK Auda a preluat conducerea prin golul lui Barthelemy Diedhiou (min. 32), după o acţiune personală, cu concursul lui Târnovanu. La această fază, roş-albaştrii au acuzat un fault la recuperarea oaspeţilor. Apoi, Diedhiou (min. 42) a trimis un şut pe lângă poartă.

FCSB a dominat repriza secundă, însă Bîrligea (min. 48) a şutat peste poartă din poziţie bună de gol. Târnovanu (min. 54) a fost la post la şutul lui Bongemba, la una din rarele acţiuni ale oaspeţilor. Același Bîrligea a reluat din marginea careului mic, dar portarul a reţinut (min. 65).

Aymen Boutoutaou a marcat la debutul său la FCSB (Foto: sportpictures)
Aymen Boutoutaou a marcat la debutul său la FCSB (Foto: sportpictures)

Echipa antrenată de Marius Baciu a egalat în minutul 71, prin Aymen Boutoutaou, la debutul său, după o acţiune superbă a lui Stoian. FCSB a luat cu asalt poarta letonilor, dar n-a reușit să materializeze superioritatea avută. Octavian Popescu (min. 81) a trimis din lovitură liberă, dar portarul a respins. Rubenis (min. 82) a fost aproape de autogol, iar Stoian (min. 88) a trimis cu capul pe lângă poartă. Bîrligea (min. 90) n-a nimerit nici el țint.

Când nimeni nu se mai aștepta, FK Auda a dat lovitura la o acţiune personală a lui Kader Kone. Acesta a sprintat pe flancul stâng (min. 90+4) și a trimis un șut la colţul scurt prin care l-a surprins pe Târnovanu. Bîrligea (min. 90+6) a avut ultima ocazie a meciului, însă a trimis slab de la circa 8 metri.

FCSB a acuzat neacordarea unui penalty în repriza secundă, la o intrare în careu asupra lui Octavian Popescu.

Manşa secundă se va disputa pe 30 iulie, în Letonia.

Dacă va trece de echipa letonă FK Auda, FCSB va juca în turul 3 preliminar cu învingătoarea „dublei” dintre formația slovenă NK Aluminij și echipa albaneză FC Dinamo City. Bucureștenii vor disputa primul meci pe teren propriu.

FCSB - FK Auda 2-3 (1-2)

BUCUREȘTI (23 iulie 2026) * Stadion: Steaua * Spectatori: 13.319 * Arbitru: David Fuxman * Arbitri asistenţi: Matityahu Yakobov, Idan Zoler * Arbitrul nr. 4: Aviv Moshe Klein (toţi din Israel) * Observator UEFA pentru arbitri: Goran Mihaljevic (Muntenegru) * Delegat UEFA: Gilles Petitmangin (Franţa)

Au marcat: Octavian Popescu (min. 23), Aymen Boutoutaou (min. 71), respectiv, Eduards Daskevics (min. 5), Barthelemy Diedhiou (min. 32), Kader Kone (min. 90+4).

Cartonaşe galbene: Ouedraogo (min. 4), Dawa (min. 27), Arroyo (min. 44), Zanetti (min. 65), M. Fofana (min. 80), Appiah (min. 90+1).

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 97. Ronny Labonne (2. Valentin Creţu, 46), 5. Joyskim Dawa, 3. Andre Duarte,33. Risto Radunovic - 31. Juri Cisotti, 8. Eddy Gnahore (90. Alexandru Stoian, 46), 10. Florin Tănase (cpt.) - 28. Aymen Boutoutaou (22. Mihai Toma, 78), 9. Daniel Bîrligea, 7. Octavian Popescu (20. Dennis Politic, 88).

Rezerve neutilizate: 13. Matei Popa, 34. Mihai Udrea - 4. Ricardo Pădurariu, 6. Andrei Dăncuş, 19. David Avram, 77. Luca Stancu, 98. David Popa.

Antrenor: Marius Baciu.

FK Auda: 98. Nils Purins - 2. Tin Hrvoj, 4. Moussa Ouedraogo (10. Wally Fofana, 63), 18. Ariel Arroyo (6. Ralfs Kragliks, 66), 71. Oskars Rubenis - 17. Eduards Daskevics (cpt. / 7. Andrews Appiah, 66), 20. Youba Traore, 14. Ibrahim Hussaini - 25. Barthelemy Diedhiou (23. Mohamoud Fofana, 78), 47. Kader Kone, 8. Edvin Bongemba.

Rezerve neutilizate: 1. Raivo Sturins, 12. Niks Aleksandrovs - 26. Henoc Lusweki, 46. Jayen Gerold, 77. Jevgenijs Minins, 80. Sebastian Aranda.

Antrenor: Didier Zanetti.

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