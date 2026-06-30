Numele-surpriză de pe lista unei naționale de la Mondial! Elias Charalambous, propus pentru postul de selecționer

Numele lui Elias Charalambous a fost inclus pe lista tehnicienilor luați în calcul pentru postul de selecționer al Cehiei, după ce reprezentativa a rămas fără antrenor în urma participării la Campionatul Mondial.

Cehii au avut un parcurs dezamăgitor la turneul final, părăsind competiția încă din faza grupelor. Au obținut un singur punct, după remiza cu Africa de Sud (1-1), și au suferit două înfrângeri, 1-2 cu Coreea de Sud și 0-3 cu Mexicul.

La scurt timp după eliminare, Miroslav Koubek și-a anunțat demisia. Antrenorul în vârstă de 74 de ani a explicat, printr-un comunicat oficial, că a decis să renunțe la funcție pe fondul presiunilor și criticilor intense din spațiul public. În acest context, presa internațională l-a menționat și pe Elias Charalambous printre variantele analizate de federația cehă.

„L-am menționat deja pe favoritul Kozlov. Totuși, și alte nume sunt surprinzătoare. De exemplu, Elias Charalambous, antrenorul cipriot care a plecat de la FCSB în luna martie, după trei ani, și care este așteptat să preia din vară conducerea formației grecești Levadiakos.

De asemenea, Radoslav Kovac, care a ajuns la Liberec, și Martin Svedik, actualul antrenor al echipei Zbrojovka Brno, sunt cotați destul de bine în viziunea caselor de pariuri!”, a scris Idnes.cz.

Tehnicianul cipriot s-a despărțit de FCSB în această primăvară, după ratarea calificării în play-off, iar din această vară urmează să preia formația elenă Levadiakos.