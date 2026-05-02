Arabii se plâng că au fost „țepuiți“ de Gigi Becali. Adrian Șut, fotbalistul care nu arată nimic

Gigi Becali a decis la începutul anului să renunțe la Adrian Șut, unul dintre cei mai constanți jucători ai FCSB. Mutarea, realizată pentru 1,4 milioane de dolari, nu numai că a slăbit campioana, însă a creat nemulțumire și în Golf, unde arabii se întrabă retoric ”Cine a aprobat acest transfer?”.

Jurnalistul Ahmed Abdo, citat de sport.ro, i-a dedicat internaționalului român un amplu articol: „Necesitatea acestui transfer din punct de vedere tehnic e cel puțin controversată. Adrian Șut a venit la Al-Ain, în fereastra de transferuri din iarnă, de la FCSB. Chiar dacă Al-Ain, ca echipă, s-a descurcat foarte bine, în partea a doua a sezonului, randamentul acestui jucător a ridicat mari semne de întrebare printre suporterii <<violeților>>. Cei mai mulți sunt nedumeriți ce rost a avut acest transfer, prin care s-a ocupat locul unui străin, și cine l-a aprobat?“.

Jurnalistul arab a mers mai departe: „Adrian Șut le-a lăsat tuturor un gust amar prin ce a arătat pe teren. Practic, jucătorul nu și-a pus amprenta pe rezultatele echipei. Iar fanii sunt convinși: Șut nu e cu nimic mai bun, comparativ cu cei doi jucători din Emirate, aflați în lotul lui Al-Ain, care joacă pe același post ca el. În cel mai bun caz, Șut poate fi un jucător de rezervă, dar unul care nu crește deloc nivelul grupului“.

10 meciuri în trei luni la arabi pentru Adrian Șut

Bilanțul lui Adrian Șut la formația din Emirate este foarte slab, acesta bifând câteva minute în partidele în care a fost introdus pe gazon. „Cifre slabe și apariții puține pe teren. De când a semnat cu Al-Ain, Adrian Șut a avut doar zece prezențe pe teren, de cele mai multe ori venind de pe bancă pe finalul meciurilor. Și a reușit să înscrie o singură dată. Acest bilanț întărește părerea fanilor care susțin că Al-Ain are nevoie de un jucător străin, care să fie capabil de a face diferența în timpul meciurilor. Mai ales că, în sezonul viitor, echipa va fi implicată în Liga Campionilor Asiei“, a mai scris Ahmed Abdo.

Arabii sunt convinși că fotbalistul român va fi vândut de de Al-Ain, pentru a fi înlocuit cu un jucător mai talentat și mai cu nume.